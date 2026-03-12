Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生活｜我对出位医生的回忆

谢志荣 前线医疗手记
谢志荣，30年经验健康版编辑
2小時前
生活 专栏
內容

最近TVB节目《医啲阿妈都唔知》，访问了邹重璂医生，其中「食菜无法解决便秘」一说非常出位，引起不少谈论。

邹重璂医生是嘉禾集团创办人、一代电影大亨邹文怀（Raymond Chow，1927-2018）的儿子。根据AI的综合描述：「两人父子关系长期疏离，但邹重璂曾称视父亲为偶像，邹文怀也曾赞赏其『独力有成就』。」

这番描述其实主要出自我当年做杂志编辑时，旗下记者所做的一篇独家报道。当时邹氏父子关系还未公开，但记者获得线报，于是分别到诊所访问邹医生，并到邹文怀大宅按门铃访问。没料到两人对父子关系坦然直认，从此不少媒体就称邹医生为「公开的私生子」，但必须声明，虽然报道是我带领的记者所做，我对上述称呼十分反感。

离开媒体转投医疗公关后，我也有机会访问过邹医生。那次访问主题十分简单，讲抗敏感可用新一代抗组织胺药物。邹医生十分健谈，说话也非常生动，他以吗啡比喻抗组织胺：不少人担心抗组织胺有副作用，但当你过敏症发作时，抗敏是最大目的，不应顾忌相对小的副作用，就如吗啡止痛药，当病人痛到要生要死时，止痛是最重要的，不应因吗啡会上瘾而却步。更重要的是，他认为吗啡上瘾是心理问题，用它来止痛是从来不会令人上瘾的。

他的见解独到而有力，是否为公众或医学界接受则见仁见智。我个人始终十分尊敬他的努力与敢言。

