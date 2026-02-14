中医能医什么病（二十三）：反复球结膜出血｜施卿卿博士

去年10月，张女士因为咽痛、咳嗽、腹泻等上呼吸道症状来就诊，当我看到她右眼球红红一片的出血迹象时便问她什么时候出现的，她于是说起令她深感痛苦的发病经过。

原来在过去的一年，张女士开始出现视力模糊的问题并逐渐加重，后经眼科检查为白内障并安排进行了手术。去年8月眼科医生帮张女士进行右眼白内障手术并植入最新型的3D晶体，意欲同时解决她远视的问题。但张小姐在术后却无法适应新植入的晶体，并因眼睛不能聚焦而常常头晕。无奈之下她只好再次接受手术，取出3D晶体再重新植入传统的晶体，在这次手术之后她的眼睛终于可以聚焦也不再头晕了。

然而，第二次手术之后几日张女士的右眼球突然一片血红，这是坊间所说的眼爆微丝血管，正式的医学诊断叫球结膜出血。张女士再到眼科医生处覆诊，医生给了她眼药水，并告诉她很快就会好的。确实张女士的右眼的出血过了几天就消失了。但让张女士没想到的是，右眼球出血才刚好一两天又再一次出血，于是她又去找眼科医生。这次眼科医生很仔细地帮她做了检查，然后很无奈地告诉她，她的眼球包括植入的晶状体、伤口等都完全正常，因此除了继续滴眼药水没有其他治疗措施可做。于是，从去年9月到10月期间，张女士反反复复出现多次球结膜出血，基本上是刚好了两三天又再次出血。而这么频繁的球结膜出血带给张女士很大的困扰：一是她见客户时影响形象，二是后来逐渐出现右眼球异物感、流泪、眼干涩等不适。

我跟她说，既是如此，那我就在开药方时尽量兼顾到上呼吸道感染和球结膜出血这两个问题，并根据她的脉象、舌象等综合分析，给她配了以小柴胡汤、桑菊饮、葛根芩连汤加减的药方。在服用六天的中药后，张女士的感冒症状缓解，球结膜出血也消退，并且此后未再发作。但为了预防复发，我仍根据她的脉象、舌象继续用中药调理。后来因张小姐在反复出血后右眼球结膜有绿豆大薄膜状增生物令她感到如有水雾，因此我建议她再配合针灸以消除增生物。就这样经过服用18天的中药和两次针灸之后，张小姐白内障术后出现的反复球结膜出血、膜样增生物等问题就好了。

球结膜出血是眼科病常见病，多见于过度用力比如剧烈咳嗽、搬重物、剧烈运动等导致眼部血管压力骤升而出现血管爆裂出血，或者是由于外力刺激如揉眼睛、眼睛受到撞击等引起；眼部手术或检查亦可能诱发球结膜出血。此外，熬夜、过度用眼也更易诱发出血。而反复的球结膜出血相对较少，有可能是由于动脉硬化及凝血功能异常导致。单纯球结膜下出血在避免用力及减少用眼疲劳的情况下，即使不用药通常1~2周后也可自行吸收消退，如欲加快吸收则可以外敷眼睛以及使用眼药水促进康复。

球结膜出血在中医叫“白睛溢血”，主要分为虚实两种类型。实证通常是肺热引起者，常见于青壮年，可用退赤散加减。针对这一类型还有一种简便的外治法就是用桑叶薰眼。方法是用适量桑叶煲水后，利用桑叶水的蒸气来薰眼(注意保持适当距离防步烫伤)，并饮用桑叶水，这样可以明显加快球结膜出血吸收。而虚证常见于老年人，多由于肝肾不足引起，可用归芍地黄汤加减治疗。

张小姐出现的反复球结膜出血则与常见的球结膜出血有所不同。虽然第一次发生球结膜出血确实与手术对眼球刺激的有关，但此后的反复发作又和她自身的体质有一定关系。第一次治疗时，由于她同时兼有风热感冒的症状，因此我选用了桑叶、菊花这类既可以清肝明目又可以疏风清热止咳的药物，此后的治疗则更着重调体质。她既有中气亏虚，又有胆热上炎，因此用药或以小柴胡汤为主清胆热，或以小建中汤为主补中气，再加上决明子、蔓荆子这一类具有明目除翳功效的中药，针灸也主要是选取具有补肝脾、泻胆胃热功效的穴位如曲泉、太白、阳陵泉、丘墟、足三里等穴位再配合眼周的穴位瞳子髎，就这样解决了令张小姐困扰不已的反复球结膜出血问题。

