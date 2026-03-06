走路还看臀中肌｜袁康就博士

臀部有一块非常重要的肌肉，叫「臀中肌」。它除了让大腿外展、外旋之外，还帮助走路平衡，稳定骨盆。街上一些人走路荡下荡下，屁股扭来扭去，左右摇晃明显的，大概都是臀中肌无力的表现。凡过度劳损而绷紧的肌肉都难以发力。

臀中肌有力，骨盆便稳定，步态便正常，髋关节弹响、髋关节撞击等也少发生。臀中肌无力可影响膝踝关节。膝关节会因此形成内扣角度增大，变成x型腿，有可能足弓下塌。

无力的臀中肌会给运动带来困扰。跑步时，假若臀中肌无力，身体的平衡功能将会由阔筋膜张肌、髂胫束承担，于是后者容易出现肌肉绷紧。影响所及，膝关节髌骨软化、半月板受压撕裂，以及髂胫束摩擦综合症便随之而来。疼痛由臀部牵连至整条腿。

由于骨盆稳定性减弱，骨盆会侧倾。侧倾的结果又会造成腰椎侧屈，诱发单侧的腰方肌、腹斜肌和竖脊肌过度劳累。腰椎不正，椎间盘以及神经根有可能受压，患者会感觉腰部酸痛，严重的会出现腰椎间盘突出症，有放射式痺感由腰直达脚趾。

臀中肌受损大多来自不正确的姿势，而久坐最伤。建议在办公室久坐的朋友，每半小时起身伸展。有二郎腿翘脚习惯的更要戒掉。

从美国返港度假的Helen小姐，飞港前一星期患左侧臀部酸痛。

「你怎么弄伤的？」

「不太清楚。」

「你现在痛吗？」

「企定定不痛的，行路时就痛，翘脚坐也会痛。准确地讲，那不是痛，是酸酸紧紧。」

「你现在试走两步感觉是否酸酸紧紧。」

Helen依吩咐试行几步后回答：「有呀！」

我请Helen上床触诊。她的臀大肌、臀中肌、阔筋膜张肌都绷紧，形成「患肌」。

我好奇问：「你玩瑜伽？」

「是。」

「你常常做翘脚练习？」

「每次练习都做。」

「你现在可以做一次给我看吗？」

Helen做了「半鱼王式」，我轻微加压，她酸紧症状加重，那就更加肯定她伤了臀中肌。

我在她的屁股适当位置扎上浮针，经过一轮「扫散」和「再灌注」，请她再翘脚。

「咦，不酸了。」

「那你下床走几步如何？」

「嗯，走路也不酸了！」

（完）