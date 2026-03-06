Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

走路还看臀中肌｜袁康就博士

袁康就博士
袁康就博士
介绍内丹气功修炼及神奇兼速效的浮针医学
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

臀部有一块非常重要的肌肉，叫「臀中肌」。它除了让大腿外展、外旋之外，还帮助走路平衡，稳定骨盆。街上一些人走路荡下荡下，屁股扭来扭去，左右摇晃明显的，大概都是臀中肌无力的表现。凡过度劳损而绷紧的肌肉都难以发力。

臀中肌有力，骨盆便稳定，步态便正常，髋关节弹响、髋关节撞击等也少发生。臀中肌无力可影响膝踝关节。膝关节会因此形成内扣角度增大，变成x型腿，有可能足弓下塌。

无力的臀中肌会给运动带来困扰。跑步时，假若臀中肌无力，身体的平衡功能将会由阔筋膜张肌、髂胫束承担，于是后者容易出现肌肉绷紧。影响所及，膝关节髌骨软化、半月板受压撕裂，以及髂胫束摩擦综合症便随之而来。疼痛由臀部牵连至整条腿。

由于骨盆稳定性减弱，骨盆会侧倾。侧倾的结果又会造成腰椎侧屈，诱发单侧的腰方肌、腹斜肌和竖脊肌过度劳累。腰椎不正，椎间盘以及神经根有可能受压，患者会感觉腰部酸痛，严重的会出现腰椎间盘突出症，有放射式痺感由腰直达脚趾。

臀中肌受损大多来自不正确的姿势，而久坐最伤。建议在办公室久坐的朋友，每半小时起身伸展。有二郎腿翘脚习惯的更要戒掉。

从美国返港度假的Helen小姐，飞港前一星期患左侧臀部酸痛。

「你怎么弄伤的？」

「不太清楚。」

「你现在痛吗？」

「企定定不痛的，行路时就痛，翘脚坐也会痛。准确地讲，那不是痛，是酸酸紧紧。」

「你现在试走两步感觉是否酸酸紧紧。」

Helen依吩咐试行几步后回答：「有呀！」

我请Helen上床触诊。她的臀大肌、臀中肌、阔筋膜张肌都绷紧，形成「患肌」。

我好奇问：「你玩瑜伽？」

「是。」

「你常常做翘脚练习？」

「每次练习都做。」

「你现在可以做一次给我看吗？」

Helen做了「半鱼王式」，我轻微加压，她酸紧症状加重，那就更加肯定她伤了臀中肌。

我在她的屁股适当位置扎上浮针，经过一轮「扫散」和「再灌注」，请她再翘脚。

「咦，不酸了。」

「那你下床走几步如何？」

「嗯，走路也不酸了！」

（完）

最Hit
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
2026-03-05 16:51 HKT
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
宏福苑大火｜消防员何伟豪离世百日 未婚妻Kiki发文剖白 泪诉未能忘怀：未同你讲到「再见」
01:01
宏福苑大火｜消防员何伟豪离世百日 未婚妻Kiki发文剖白 泪诉未能忘怀：未同你讲到「再见」
社会
4小時前
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
影视圈
21小時前
同居一年见真章 港女力数男友零家务贡献 食宵夜后竟然咁样挞落床 网民嘲极品：懒到出汁｜Juicy叮
同居一年见真章 港女力数男友零家务贡献 食宵夜后竟然咁样挞落床 网民嘲极品：懒到出汁｜Juicy叮
时事热话
6小時前
「最前卫港姐冠军」退圈35年罕现身  66岁竟渗少女味雍容华贵  同场前TVB主播被比下去？
「最前卫港姐冠军」退圈35年罕现身  66岁竟渗少女味雍容华贵  同场前TVB主播被比下去？
影视圈
10小時前
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
37岁「豪放港姐」宣布再度怀孕  穿比坚尼骚22周孕肚画面火辣  手脚仍纤瘦得天独厚  
影视圈
4小時前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
港人移英︱内政部公布永居英语要求B2详情 新规2027年3月26日生效惟未提BNO
01:15
港人移英︱内政部公布永居英语要求B2详情 新规2027年3月26日生效惟未提BNO
即时国际
2小時前
更多文章
膝窝肿痛不治膝｜袁康就博士
浮针｜膝窝肿痛不治膝｜袁康就博士
2026-03-04 08:00 HKT
袁康就博士