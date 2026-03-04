膝窝肿痛不治膝｜袁康就博士

膝关节的结构非常复杂，周围布满肌肉和韧带，关节内部又有十字韧带和半月板。造成膝痛的原因很多，运动创伤、扭伤、退化都有可能，甚至有些不属于膝关节的损伤也能导致膝痛。

74岁的倪先生患左腿膝窝肿痛两年，膝关节不能蹬直，行路、上楼梯都㾓痛，严重影响生活作息。西医给他膝关节注射骨胶原，未见改善。

「现在最痛在哪？」

「就在膝窝后外侧。」

「甚么动作会痛？」

「不能蹬直，稍为直腿就痛，间中有卡响。」

「上落楼梯痛吗？」

「落楼梯不痛，上楼梯非常痛！」

我请倪先生上床触诊。

他的左膝窝明显肿硬，按之则痛；仰卧时，左膝关节不能躺平，离床有10cm高。

「你拍过x光？」

「膝关节和盆骨都拍x光，报告说膝关节没异常，只有轻微退化；上面股骨头关节位狭窄。」

「嗯，臀部有痛吗？」

「髀罅间歇地痛，有时行路觉得㾓痛。」

我用力按他的髀罅。「痛呀！」

我请他俯卧， 按压他的坐骨结节。「这里也痛吗？」

「痛。」

我沿着坐骨结节向远端触摸，发现他股二头肌非常绷紧僵硬。很明显，这条肌肉是最大嫌疑肌。

元凶是股二头肌

我给他解释：「你不是膝关节出问题，是连着膝关节的股二头肌出问题，它是大腿后侧一块重要肌肉，由坐骨结节延伸到膝关节外侧的腓骨头上，帮你曲膝。你现在股二头肌绷紧，引致膝关节屈膝功能障碍并且肿痛，只要松开股二头肌，你的问题自然解决。」

「是吗！不是膝关节的问题吗！怪不得过去对付膝关节的治疗都没有好过。」

由于伤患已经两年，臀部和腰部的肌肉代偿，日久也成为「患肌」。我用浮针先松开他的腘肌、小腿的腓肠肌和腓骨长肌，然后再松开臀大肌和内收肌，最后处理那病患主角：股二头肌。

我请他仰卧再平放膝关节，他的膝关节明显低了，可伸直多了，还有2cm就伏贴床上。

「你现在感觉如何？」

「松多了。」

「髀罅现在还痛吗？」

他举起整条腿说：「不痛了。」

我大力按压他的髀罅痛点。

「都不痛了。」

「太好了，你明天再来吧。」

（完）