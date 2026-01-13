浮针放松患肌 速治频用手机手腕痺痛｜袁康就博士

长时间用手机和电脑，很容易引致手指、手腕和前臂肌肉疲倦，最终会导致手指、手腕痺痛。

这类软组织痛症，一般源自肌肉过劳。肌肉疲劳是肌肉缺血的讯号，就像肌肉在说：「我操劳过度啦，现在缺血啦，再下去，我就会绷紧、生病啦。」凡肌肉疲劳都要休息，让它血液循环一阵子，问题就解决；否则，肌肉在缺血情况下继续运作会抽筋，「患肌」形成，会痛得要命。浮针对付绷紧肌肉较有优势，患肌遇上浮针会马上松开，疼痛消失，立竿见影。

46岁的冯小姐碗痛3天。

「我右手整个手腕及手指都痛。」她用整只左手包裹着右手腕及手指说。

「如果我要你选择最痛位置，只有一处，你会选择哪处？」

她指着手腕关节的阳溪穴。

「痛吗？」我用手指按压。

「呀，痛。」

「好，这位置算是第一痛，那第二痛会在哪？」

「应该是食指和拇指。」

「第三痛呢？」

「整只前臂都㾓㾓痛痛。」

「明白了。告诉我甚么动作痛感明显？」

「撑掌啦、揸拳头啦、拿杯子啦……对喇，我拿杯子的手圈是最痛的。」她半开虎口示范给我看。

「这个动作似乎也是我们拿Mouse的动作，你经常用电脑吗？」

「系。」

「你会觉得是过长时间用电脑所导致吗？」

「不知道……有可能。」

我沿着她描述的痛处进行触诊。她的肱桡肌绷紧严重，另外伸指肌、伸腕长肌、伸拇长肌都有中度绷紧。

我用浮针在她前臂中段进针，先放松她的肱桡肌。然后在她肘关节手三里附近向下进针，放松她的伸指肌，向上进针放松她的伸腕长肌。最后在她前臂桡侧中段向下进针，放松她的伸拇长肌。

「你现在感觉如何？」

她活动手腕关节。「好些。」

翌日覆诊，她说：「腕关节不痛了，但圈型手指仍有小痛。掌心手指也有痛。」

「咦，你昨天没有描述掌心手指痛。」

「是的，今天才有。是否疼痛会走的？」

「不是呢，可能严重痛位减轻了，轻微的痛位才暴露出来，我给你处理吧。」

效不更方，我在手臂内侧多加一针，处理屈指肌。

第三天覆诊，她说：「似好番晒了！」

「嗯，今天最后一次治疗吧。」

（完）