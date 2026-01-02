歌诗达莎伦娜号改装后首航新体验！享受升级：「数码艺术 × 古希腊神话」主题空间、新增米芝莲级餐厅

最近在鲤景湾海傍跑步时，不时会看见停泊于对岸启德邮轮码头的歌诗达莎伦娜号（Costa Serena）。比起其他邮轮，我特别留意到歌诗达莎伦娜号，是因为刚过去的11月，我才参与了它改装后的首航。这次升级投资计划为期五年、耗资2亿欧元，完成舱房、餐厅、中央大堂及娱乐设施改装焕新。这趟10天的海上之旅，由香港作为起点和终点，串联台湾、韩国和日本。其实，大海已是目的地，远离了办公室、远离了烦扰，在邮轮上，真希望日出日落之间可以延长！

全船公共空间以「数码艺术×古希腊神话」为主题

作为歌诗达邮轮旗下的经典船队之一，莎伦娜号 Costa Serena 向来以浪漫义式设计闻名。船身长约290米，可容纳逾3,000名宾客，登上歌诗达莎伦娜号的那一刻，改装的惊喜便自然显现。船身融入永恒建筑风格、鲜明色调、几何图案与线条，以及互动灯光，轻松勾勒出当代空间的优雅。全船公共区域，以数码艺术诠释古希腊神话，将歌诗达的义式传统与现代美学融为一体，以下为三大亮点：

万神殿大厅（©歌诗达邮轮「莎伦娜号」）

1.万神殿大厅：

大厅挑高十层，四周环绕巨型萤幕，天幕上悬挂著发光的3D列印云朵装置，将传统神话主题以现代数码艺术重新诠释。还有那三部「子弹升降机」，犹如不断穿梭云朵之间。这些云朵自内而外透出柔和光芒，白天营造蓝天白云的童话氛围；入夜后则幻化缤纷色彩，加上强劲音乐与光影投影，沉浸式投入「万神」派对！

入夜后变得热闹

2.阿波罗大酒吧：

位于五楼的阿波罗大酒吧（Apollo Grand Bar），可轻松容纳超过300位宾客。以光明之神阿波罗为灵感，吧内细节处处呼应神话元素。格局经过重新规划，换上全新扶手椅、舒适沙发与精致地毯，营造出更开阔优雅的氛围。白天是休闲社交空间，亦提供舞蹈教学、趣味猜谜游戏。夜晚转变为热闹的现场表演舞台，乐队带来爵士、流行或拉丁节奏，灯光随音乐流转，每晚推出不同主题的嘉年华活动，如高层共舞之夜或威尼斯面具之夜，让舞池与舞台成为全船焦点。

阿波罗大酒吧（©歌诗达邮轮「莎伦娜号」）

高层共舞有舞跳、有奖抽，我便抽中薄饼券。

3.泳池甲板区：

泳池甲板以简洁几何图案与俐落鲜明色彩点缀，营造出明亮轻盈的视觉感受。部分泳池区域覆盖可伸缩的玻璃天幕（magrodome），无论晴雨都能引入充足自然光。此区设有多个泳池，包括前部的Lido Sole池（配巨型LED萤幕，可播放电影或体育赛事）、后部的Lido Urano池按、摩浴缸（Jacuzzis）和宽敞日光浴椅，超chill！白日沐浴阳光、夜晚化身派对主场，不要错过！

另外，住宿体验在2025年改装后全面升级，客房浴室淋浴间以玻璃间隔代替浴帘，部分楼层更引入全新设计与优质物料。同时，Solemio Spa空间经过重新布局，桑拿、蒸汽浴、海洋疗法池，还是宁静休憩区，增添更多私人角落与海景视野。这里推出多样化的养生疗程，包括芳香石热敷按摩、深层组织释压、面部护理，以及独特的盐室呼吸疗程与雪室冷热交替体验，在海上也有超过101种放松方法。

部分楼层更引入全新设计与优质物料（©歌诗达邮轮「莎伦娜号」）

Solemio Spa空间经过重新布局，增添更多私人角落与海景视野。

汇聚欧亚创意美食 必试新登场米芝莲级餐厅

邮轮升级部分还有餐厅，在不同时段分别提供自助与点餐服务的主餐厅——瑟瑞斯餐厅（Ristorante Ceres）及发维斯塔餐厅（Ristorante Vesta），焕新后用餐空间更见舒适。

主餐厅——瑟瑞斯餐厅（Ristorante Ceres）

主餐厅——瑟瑞斯餐厅（Ristorante Ceres）

Cupido Piano Bar于晚上更会化身卡啦ok酒廊

最叫人惊喜，是多间各具风格的餐厅登场，以下是两大推介：

1.米芝莲级餐厅Archipelago：

邮轮最瞩目的新餐厅，非fine dining餐厅Archipelago莫属。餐厅由三位享誉国际的米其林星级主厨——西班牙的Ángel León（被誉为「海洋主厨」）、法国的Hélène Darroze，以及义大利的Bruno Barbieri——联手策划，可谓星光熠熠。菜单特别以航线目的地为灵感，融入亚洲航程的地域特色。无需远赴欧洲，三位星级主厨的经典之作就在莎伦娜号上重现，搭配精心挑选的葡萄酒，伴随海景与柔和灯光，是海洋上的最高享受。

餐厅概念以「群岛」为灵感，空间设计极具可持续性与艺术感：独立的「岛屿式」餐桌营造私密氛围，每张桌子周围环绕铜制雕塑，内嵌独一无二的漂流木装饰——这些木头来自歌诗达基金会「海岸守护者」计划，在义大利海岸清洁行动中回收的海浪打磨自然杰作，象征对海洋环境的承诺。更令人感动的是，每份Archipelago晚餐，歌诗达都会捐出部分收益支持基金会的环保与社会项目，让用餐成为一场有意义的贡献。

2.Pizzeria Pummid’Oro手工薄饼屋：

Pizzeria Pummid’Oro以「金色番茄」为设计灵感，店名中的「Pummid’Oro」正是那不勒斯方言，意为「金苹果」——在义大利南部，番茄常被亲切地称作金色苹果。餐厅的用色设计充满活力，还有一排的海景靠窗位。餐厅的拿坡里薄饼即叫即制，可以现场欣赏厨师们行云流水的手势。经典必试Margerita，芝士迷必点选Quattro Formaggi，还有饺子薄饼Calzone，饼边微脆烟韧，配料充足，每一口都是大满足！

新餐厅还有Sushino@Costa寿司吧，而在邮轮上的多天，除了主餐厅外，我最常流连的便是Amarillo意大利雪糕店。登上意大利邮轮，除了不要错过意式咖啡外，也必吃Gelato。来到歌诗达莎伦娜号，没吃Amarillo的开心果雪糕，绝对是损失和遗憾。

Sushino@Costa

必食Amarillo意大利雪糕店的开心果Gelato

赌场旁的Wine Bar也是我最爱之一，酒吧内设有钢琴、舒适的梳化，气氛经典优雅。酒吧内有不少意大利葡萄酒，驻场的经理和员工的推介十分专业。重点是，一杯口感细腻、层次丰富的葡萄酒，只是一个多欧元起，还搭配意大利芝士和火腿佐酒。在这里摇著杯底，与友人聊天、看书、发呆，真真正正感受假期的意义。

高质意大利葡萄酒只是个多欧罗起

赌场旁的Wine Bar

还有The Salty Beach Street Food的汉堡包，仍然足料美味。我选用了邮轮的My Drinks套餐，除了多款汽水、咖啡和特饮外，还有四十多款鸡尾酒也是无限畅饮。每晚尝试几款鸡尾酒，再吃个汉堡包，真是又放纵又满足！

My Drinks饮品套餐包括四十多款鸡尾酒

邮轮剧院提供视觉华丽的表演

2026继续锚定亚洲市场

歌诗达莎伦娜号（Costa Serena）在2026年将继续锚定亚洲市场，全年营运多条精彩航程。农历新年将至，歌诗达邮轮莎伦娜号为求带给旅客更多惊喜，航线上亦将有新编排，让旅客可以探索更多新的航点。于2026年2月14日至23日、10日9晚的航程将行走东南亚，集中畅游越南、东马及汶莱。

沙巴 (东马)：拥有热带雨林、蓝天碧海，海鲜美食更是不可不试。

斯里巴加湾 (汶莱)：汶莱首都，以华丽的清真寺和历史悠久的水上村庄而闻名。

芽庄 (越南)：海鲜丰饶之地、拥有浪漫海滨，温泉可疗愈身心。

陈梅 (越南)：位于岘港与顺化之间，游古城、会安小镇同样方便。

此外，2026年还有全新11天日本专线，深入南韩、日本与中国港口。2026年10月18日起，从东京启航的66天世界巡游，将穿越亚洲、大洋洲与南美，访15国26港与14座梦幻岛屿，最终抵达布宜诺斯艾利斯。

