PRP 能解决脱发困扰吗？

「郑医生，我每次洗头后，都发现排水孔总是塞满了头发，而且头发越来越薄，连头皮都看得见了！我是否开始秃头啦？」诊症时常听到这样的问题。过往多是四、五十岁的人士，近年似乎有年轻化的趋势，不少20岁出头已出现发线后移了，情况令人担忧！

每个人每天都会有头发脱落，这是正常的生理现象，因为头发也有生长周期，由生长期到静止期再到脱落期，便会自然流失。不过，当每天失去头发的数目多于150条，或生长速度异常缓慢，或长出的头发变幼变短，或不正常的脱落形态，头发越来越稀疏，头皮越来越明显，便可能出现脱发或秃头了。

了解脱发成因

根据统计，香港每四位男性就有一人受脱发困扰，位列亚洲第二，仅次于日本，为何如此呢？

引起脱发的成因多箩箩，包括家族遗传性秃头，特别是雄性秃头；某些疾病，如糖尿病、甲状腺失调、贫血、自身免疫性疾病等；头皮受感染或皮肤受损；药物副作用，如抗癌药物、降血压药或抗抑郁药等；营养不良，如缺乏蛋白质或铁质等；甚至精神压力、睡眠作息、吸烟饮酒……

当中约95%的男性脱发为遗传与雄性荷尔蒙主导的雄性秃，其毛囊受到雄激素衍生的二氢睪固酮（DHT） 影响，导致萎缩，无法再长出健康的头发。前额及头顶的毛囊对DHT反应最为敏感，因而逐渐脱发，形成常见的M字额或地中海。

脱发治疗

当出现脱发现象时，应该及早求医，查清脱发的原因， 并进行针对性的治疗。雄性秃头虽然是最常见的脱发问题，但到目前为止实在没有可治愈的良方。患者当然可以选择传统的药物治疗：涂抹生发水如米诺地尔（Minoxidil），或服用生发药物如非那雄胺（Finasteride），各具充分的临床研究证据，可以控制病情。甚至动手术植发或激光治疗，到无计可施时亦可以戴假发。此外，还有备受追捧的PRP头发再生疗程 (PRP Hair Regeneration Treatment) ！

Finasteride是一种5α还原酶抑制剂，可以降低DHT水平，减缓毛囊萎缩，使发量稳定下来。至于Minoxidil为外用药物，能扩张血管，增加头皮血流，供应毛囊营养。两者都有不同的副作用，例如Finasteride有机会导致性欲减退、勃起功能障碍等，而外涂的Minoxidil则有机会引致接触性皮肤炎等问题。当停药数月后，脱发情况又会再度出现！

近年来，不少男士咨询有关PRP (Platelet Rich Plasma高浓度血小板血浆) 脱发治疗，究竟成效如何呢？其实，PRP 的医学应用始于1970，主要用于治疗血小板减少症 (Thrombocytopenia) ，今时今日的PRP已应用于运动医学、再新医学、医学美容及脱发等多个领域，但仍属于off-label use (非核准适应症使用)。PRP 的效用在于高浓度的血小板，可以释放大量不同的生长因子及细胞因子，从而促进伤口修复及组织重组。

2022年《National Library of Medicine 》刊登了一篇有关PRP应用于头发再生的医学论文，论述了多个临床研究，得出结论：PRP 可用于治疗雄性秃及女性雄性秃 ，对鬼剃头也有一定的作用，亦有助于植发。不过，到现时为止PRP脱发治疗的次数、方法、相隔时间等，还没有一定的准则，可能需要进一步的研究或经验，去判断如何达到最好的效果！

PRP头发再生技术就是将拥有丰富生长因子的血小板精华，注入头皮内的毛囊，以刺激自身的毛囊细胞加速分裂，从而强化毛囊、修复细胞，让濒临萎缩的毛囊重现生机；同时增加头皮的血液循环；延长毛囊的生长期；并激活毛囊从休止期进入生长期，加速毛发生长。可见治疗的重点是毛囊必须还存在，若是沙漠般的光秃，那就无法可施了！

由于所注入的高浓度血小板精华，乃萃取于用者自己，故不会出现排斥反应。不过，我们并不能掉以轻心，需要确保PRP治疗过程在无菌的环境下进行，以免感染！另外，因为治疗涉及血液，故需要由本港注册医生施行。而所有接触血液之专利试管及用品必须取得美国FDA的许可及为一次性使用，以符合国际性标准。更重要的是，整个疗程程序以至环境设备，亦应根据香港衞生署注册的日间医疗中心 (Day Procedure Center) 的指引安排，确保衞生及安全。

脱发是许多男士面对的问题，香港的发病率更是高踞亚洲前列。脱发不仅影响外观，更会打击自信，甚至影响社交与心理健康。除了以上的治疗方案外，患者同时需要做好压力管理、均衡饮食、避免过度造型等，才能取得稳定的效果。

