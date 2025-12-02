Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

为何要趁早为子女购买医疗保险？

保险C语
保险C语
杨娟博士(Christine)
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

在子女的成长过程中，父母总希望能提供最好保护。购买儿童保险不但能减轻家庭在孩子患病时的经济负担，还能提供必要的医疗支援，确保得到及时和适切的治疗。不过，家长们在选择儿童保险应考虑哪些因素？保险又应在何时购买呢？

购买医疗保险的最佳时机

笔者认为，越早买越好。随著孩子年龄增长，环境变化和健康风险也在增加，保险公司也会随著被保儿童年龄的增长而逐年提高其保费。加上零至五岁的儿童因免疫系统尚未发展成熟，而且危险意识较低，特别容易受伤或患病。因此，父母应趁子女年幼健康时尽早投保。

一般来说，在受保人零岁时投保儿童医疗保险或危疾保险的保费是最低的。婴儿自出生日起计满15天后并完成出生登记，父母便能为其心肝宝贝购买适切的医疗保险，避免未来因健康问题而无法投保的风险，确保孩子在每个成长阶段得到全面保障。若孩子不幸出现健康问题，父母能立即将其送往私家医院接受治疗，不必浪费时间排队等候公立医院之余，如有足够的医疗便不需要自己承担昂贵医疗费用，确保孩子能及时获得更适切及优质的医疗服务，大大减少病情恶化的风险。现时市场有些危疾保险可预先为未出生的婴儿承保，早至22周后可购买危疾保险，让婴儿一出世便有周全保障。

购买时应考虑哪些因素？

在选择儿童医疗保险时，父母需考虑几个因素，首先要评估整个家庭的保障状况。如果父母工作的公司有提供涵盖子女的团体医疗保险，那么他们可以考虑为孩子购买自付额较高的儿童高端医疗保险，因为如选择自付额较高的保单其保费较低，可降低保费开支负担。相反，如果没有其他医疗保障，则应按家庭经济状况选择合适的自付费方案。

另外，父母在选择保险时，应留意这些细节，确保了解保险公司的续保政策及条件。父母应为子女选择能够提供稳定、长期保障的保险计划，并为孩子在各个人生阶段提供持续的保护。

儿童医疗保险不但能为孩子提供全面健康保障，还能让父母安心无忧。在选择保险时，建议父母们仔细评估家庭经济和需求，咨询专业意见，为子女及早选择最适合的保障计划。

最Hit
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
20小時前
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至151人死 DVIU续搜索余下两厦 政府成立由法官主持独立委员会
突发
3小時前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
23小時前
大埔宏福苑五级火｜外佣抱婴狂奔23层走出鬼门关  受访仍颤惊：好似地狱
大埔宏福苑五级火｜外佣抱婴狂奔23层走出鬼门关  受访仍颤惊：好似地狱
突发
8小時前
大埔宏福苑五级火︱李家超：将成立独立委员会审视问题 由法官主持 承诺报告全面公开
01:31
大埔宏福苑五级火︱李家超：将成立独立委员会审视问题 由法官主持 承诺报告全面公开
政情
2小時前
00:37
屯门安定邨单位起火情侣送院 女子身有刀伤不治 男友涉谋杀及纵火被捕
突发
2小時前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
3小時前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
2025-11-30 23:00 HKT
大棋盘｜大埔世纪火灾 消息：政府研设「检讨委员会」 兼重效率及独立性 向特首交报告
大棋盘｜大埔世纪火灾 消息：政府研设「检讨委员会」 兼重效率及独立性 向特首交报告
政情
5小時前
大埔宏福苑五级火丨孖妹不幸于大火中离世 时装设计师胞兄：非常沉重的打击
大埔宏福苑五级火丨孖妹不幸于大火中离世 时装设计师胞兄：非常沉重的打击
影视圈
15小時前
更多文章
经纪话要年年检视保单 其实哪些事项要检视？
香港市民普遍都有买保险，但买了保险后是否就代表一劳永逸？答案当然不是，客户其实需要定期检视保单。随著医疗科技不断发展，同时新型疾病层出不穷，保险公司会因市场需要而推出新产品，或优化现有的保单条款，以应
2025-11-18 08:45 HKT
保险C语