台中近郊谷关│米芝莲星钥首奖！台湾首家星野集团奢华度假村、群山环抱当中沉浸美人汤温泉

热爱日本的香港人，对星野集团（Hoshino Resorts）不会陌生，尤其虹夕诺雅（HOSHINOYA）这品牌，却较少人知道，星野集团于2019年中旬，已在台湾的谷关开设了第一家豪华温泉度假村——虹夕诺雅 谷关（HOSHINOYA Guguan）。从香港乘坐个多小时飞机到台中机场，再乘大约1.5小时专车，便来到周围环绕著雪山山脉的3000米高峰和大甲溪雕琢出的深谷。沿途好山好水，没有半点颠簸。当踏出车门，那股清新空气和远处山巍的轮廓，即时让人心里涌起一股期待与感动。

在虹夕诺雅 谷关，我不再执迷于闲天或阴天，因为一年四季，无论阳光还是雨水洒落，山峦轮廓鲜明还是被云雾缠绕，都有各样的美！

虹夕诺雅 谷关被山峦环抱，是个真正的人间仙境。（图片提供：Hoshino Resorts）

身处山谷之中，世事烦扰都被隔绝。（图片提供：Hoshino Resorts）

酒店设计与环境：与自然共鸣的东方城楼

米芝莲于2024年推出米芝莲星钥（Michelin Key），对最杰出饭店的肯定。全球超过7,000家评选酒店中仅2,457家获奖，台湾仅四家入榜，虹夕诺雅 谷关便是其中之一。

喜欢日本的美学，以低调却奢华的姿态，将大自然融入建筑当中。（Hoshino Resorts）

虹夕诺雅 谷关由Azuma Architect & Associates操刀设计，建筑概念是「温泉谷中的东方城楼」，考虑到台湾与日本温泉文化的差异：「例如，许多台湾温泉需要穿泳衣，但从日本人的观点来看，这会失去开放感，并夺走温泉的最佳部分之一。另一个重点是欣赏风景并享受自然微风。在公共浴池中，客人可以享受日式木质室内浴池，窗户设计成缩小外部视野，以及创新的户外温泉设计。透过设计，我希望客人能感受到这里投入了多少心思，以及我如何面对这里的自然。」

浴后休息室（图片提供：Hoshino Resorts）

酒店建筑利用深谷的泉水和丰富温泉，创造出与环境共鸣的景观。Condé Nast Traveler评说：这里一到就给人平静的震撼，黑墙和景观入口让它与众不同。走进大厅，开放空间让风和水自由流动，感觉自己像融入了周围的谷地。后方的1300米长步道远离城市喧嚣，中间的观景台——「风之间」把大自然镶成一幅画，更可赏春樱或秋叶，坐在这里放空便是一种享受。

「风之间」把大自然镶成一幅画（图片提供：Hoshino Resorts）

照明设计师Masanobu Takeishi（Illumination of City Environment, Ltd.）在思考虹夕诺雅 谷关的灯光时重视两件事：「首先，虹夕诺雅 谷关是适合慢游的地方；因此，灯光仔细调整以适合室内度过时间的人的需求。因此，从景观到公共区域，再到客房，灯光被精心安排以减少眩光。第二件事是我重视将地区独特特色融入设计。在虹夕诺雅 谷关，设计是融入台湾传统织物、木工和工艺的建筑层叠。虹夕诺雅 谷关矗立在群山环绕的自然丰富土地上，现场任何地方都能感受到水的存在。在景观、户外温泉和其他外部空间中，灯光减至最低，以便欣赏山中的星空，并融入愉快、安静的环境。只有在朦胧中，才能真正感受到自然的美丽和空间的延伸。」

水之庭园：山脊上的流动绿洲

景观设计师Hiroki Hasegawa（Studio on site）将虹夕诺雅 谷关打造成「水之庭园」：「虹夕诺雅 谷关位于群山环绕的山脊上，但形状相对平坦。因此，它就像一座漂浮在山顶的平坦花园。由于丰富的淡水和来自山脉的天然温泉，这整个区域被设计成『水之庭园』。花园拥有两个水源：户外温泉后方的墙泉和水疗中心前方的池塘。泉水经过户外温泉旁边和竹林，流经森林，以各种形式汇合。水道装饰著花朵，水流在树木间穿梭时可听到悦耳的声音，让散步变得愉快。游泳池和户外温泉水疗遵循这些水流，这些共同形成一个『水之庭园』。餐厅、水疗、温泉、游泳池、图书馆，到处客人都能感受到并享受水的存在。」

水之庭园就像谷关的缩影，金属和石头水道沿著园区侧边蜿蜒，穿过竹林、绕过巨石、贴近花丛，以多种形态汇合，时而平缓如镜，时而潺潺作响，时而隐没于茂密植被之下。（图片提供：Hoshino Resorts）

竹林的灵气给人禅意式治愈感（图片提供：Hoshino Resorts）

每个转弯也有一片新风照，也是私密宁静的休憩天地。（图片提供：Hoshino Resorts）

打造水之庭园时，弯弯曲曲的水道避开树根而建，没有伤害任何一棵树木，绿意当中充满原始山林灵气。水道两旁种植当季花卉，春有樱花，夏有绣球，秋有枫叶，冬有梅花，让每一步都伴随色彩与芬芳，蜻蜓与蝴蝶翩翩起舞，增添生机。漫步其中，仿佛走进一幅活的画卷。想认识更多庭园当中的生态，还可请虹夕诺雅 谷关的专人来个导赏漫步。

「处处有水，水水相连」的庭园，更让包围当中的清澈深蓝色泳池，化身森林深处的天然湖泊。池水由温泉与山泉混合，水温适中，适合全年游泳，泳池边缘与水道自然衔接，水流轻轻拍打池壁，发出规律而舒缓的声响，池畔设有木造凉亭，提供饮料与休息区，坐在沙发椅上，微风拂过树梢，带来清凉与树叶沙沙声，让人忘却时间。

泳池犹如深山中的湖泊（图片提供：Hoshino Resorts）

（图片提供：Hoshino Resorts）

池畔设有木造凉亭（图片提供：Hoshino Resorts）

客房体验：私密的温泉天堂

虹夕诺雅 谷关有49间客房，所有客房均设有半露天温泉浴池，使用源头的弱碱性碳酸氢盐泉（根据台湾温泉法），泉水长流，无色无味，对皮肤温和，泡进去，已感觉全身被呵护滋润，皮肤即时变得滑溜。大多数客房都属于复层式，如我这次入住的Yue（月见）类型的客房（105平方公尺，适合2人）。浴室楼层有大型浴池和沙发，可以边泡汤边欣赏雄伟的山脉和水花园景色，感受山风吹拂。浴后休息区有榻榻米，散发草香，超级舒适。楼上则是客厅、卧室和赏月平台，巨型玻璃窗将山脉和水花园景观变成随时变化的画作。

月见客房（图片提供：Hoshino Resorts）

月见客房（图片提供：Hoshino Resorts）

月见客房（图片提供：Hoshino Resorts）

山霞客房（图片提供：Hoshino Resorts）

风音客房（图片提供：Hoshino Resorts）

Sen森罗房型（216平方公尺，适合7人）有三卧室和两个半露天浴池，适合家庭等团体。（图片提供：Hoshino Resorts）

温泉：疗愈身心的水之乐园

即使每间客房也设有私人浴池，但还是不要错过虹夕诺雅 谷关的大众浴池。大众浴池包括日式木质室内浴和创新的户外温泉，让人贴近谷关的大自然。浸泡当中，来个真正森林浴。谷关温泉永不枯竭，全年稳定供应热水，水温适中且富含矿物质，有助于缓解疲劳和改善皮肤。我喜欢在清晨来到大众浴池，让惺忪睡意慢慢地温暖地退去，让暖和的感觉由皮肤渗透到骨子里。然后，在浴后休息区吃一条冰冻的冰棒。牛奶、凤梨，还是五叶松口味好呢？真叫人选择困难！

（图片提供：Hoshino Resorts）

（图片提供：Hoshino Resorts）

谷关的历史与温泉传奇：从原住民到现代疗愈

谷关的历史可以追溯到日治时期，当时被称为「明治温泉」，由当地泰雅族原住民首先发现这些热腾腾的泉水。据历史记载，原住民视这些温泉为自然的恩赐，用于疗愈和日常沐浴。二战后，台湾旅游业蓬勃发展，谷关成为热门目的地，甚至吸引日本天皇青睐，成为他们的休憩之所。上谷关如今有台湾电力公司驻扎，下谷关则发展成温泉度假区，温泉街道两旁有步道、老旅社、吊桥、霓虹灯，拼出一幅复古明信片，让人感受到时光的层叠。

谷关温泉是碳酸氢盐泉（碳酸泉），pH值约7.6，属弱碱性，水温稳定在48-60°C之间，无色无味，对皮肤温和不刺激，被誉为「美人汤」。泉水源自雪山山脉，永不枯竭，全年供应，让人能尽情浸泡。据官方资料，这里的海拔约800米，冬天不冷，夏天不热，四季都是浸温泉的好时分。

一如台湾不少温泉乡，河流上建有不少吊桥，如图中的捎来吊桥，连接登山步道。（图片提供：Hoshino Resorts）

谷关七雄：登山爱好者的天堂

除了温泉，谷关还以「谷关七雄」闻名，这是七座中级山峰的统称，包括八仙山（海拔2366米）、马仑山（2305米）、屋我尾山（2028米）、波津加山（1950米）、东卯山（1690米）、白毛山（1522米）和唐麻丹山（1305米）。这些山峰山势雄壮，路线长度与高度落差适中，难度中等偏难，适合新手到进阶山友挑战，是登台湾百岳前的理想练习地。谷关七雄不需入山证，林务局和台中市观光局常举办完登活动，吸引众多登山者前来。不少人专程到谷关行山，每座山有不同登山口，例如白毛山以景观著称，波津加山适合赏夕阳，来回路程约5-8小时，沿途高大松树和陡坡拉绳增添挑战性。爬完后泡温泉是最佳疗愈，让谷关成为登山与休闲的完美结合。

虹夕诺雅 谷关后门直接连接登山步道，从度假村也可欣赏迷人的晚霞。

餐饮：融合在地与日式的飨宴

餐厅早餐提供台式、日式和西式选择：台式早餐包括用干贝和鸡汤慢煮的粥，配以受欢迎的台湾小菜，如豆腐乳、虱目鱼松、小鱼干和溏心蛋，甜点可享用传统台湾豆花。

餐厅设计带出日式简约风（图片提供：Hoshino Resorts）

推介台式早餐，以温暖迎接早上。（图片提供：Hoshino Resorts）

入住虹夕诺雅 谷关也真的有口福了！餐厅去年迎来了来自日本的新任料理长川西和人（Kazuto Kawanishi），他于日本千叶县出生，于日本The Ritz-Carlton, Osaka花筐（割烹餐厅）开始其厨艺生涯，后来于日本 Oxon Limited 浪花怀石涮涮锅九壶庵、日本 Hotel Harvest Nankitanabe工作，在2017年更于香港天空龙吟担任二厨。两年后，他任职日本星野集团料饮总部菜单开发，负责集团旗下温泉旅馆品牌界 系列，如界 波罗多、界 由布院和界 奥飞驒等的新开业饭店的餐饮。

私人包厢的通道上挂了泰雅族的手工织布。（图片提供：Hoshino Resorts）

川西料理长（图片提供：Hoshino Resorts）

川西师傅运用在地食材如马告和刺葱等原住民香料，坚持不时不食的理念，以细腻手法呈现蕴含地方风情的日式会席料理。例如这次我品尝到的土瓶蒸，川西师傅讲解说：「台湾与日本同为海岛，海鲜资源丰富，但海鲜的油脂与香气各具特色。台湾还有独特的鱼种，例如午仔鱼，其肉质松软、油脂丰富，风味独特，因此我选择用它来制作土瓶蒸，突显其鲜美。」一顿会席料理，让幸福感大大提升！

运用台湾本土食材做出精致的会席料理（图片提供：Hoshino Resorts）

活动：从历史漫步到泰雅手作

想制造更多回忆的话，便别错过虹夕诺雅 谷关安排的活动。免费的「谷关历史晨间散步」像老电影放映会，熟悉周边的员工将以泛黄照片，领你晃进温泉街的巷弄，让人在谷关当中真正穿越时光。「泰雅族的秘密乐符」（650 NTD）将给你一把雕刻刀，亲手削竹片、磨口琴，直至吹出山里的暗号——这可不是儿童手作，这是原住民的通关密语， 一张通往部落文化和信仰的入场券。「泰雅织造的多彩遗产」（850 NTD）直接开启织女模式，老师手把手教你踩桌面织机，织出杯套像织出自己的部落纹身。「瓶中森林」（700 NTD）可在水之庭园百种不同植物当中挑选心水，创造自己的微型森林，将景观、微风、香气和季节也装到瓶（注：由于卫生限制，客人可能无法带回国）。夜幕一拉，池畔上演「星光深呼吸伸展」，免费，却比任何VIP更奢侈——虫鸣当配乐，微风当导演，满天星星砸下来，你只能闭眼深吸，让城市里的结统统被夜空蒸发。记忆比行李更轻，照样塞满你的回程。

清晨和夜间也有免费提供给住客的「星光深呼吸伸展」活动（图片提供：Hoshino Resorts）

多项活动让住客足不出户感受当地文化，我便参加了午后的茶啡DIY体验，于森林当中感受文青气息。

虹夕诺雅 谷关

价格：每晚每房 NT $12,350 起（含税和服务费，不含餐饮）

地址：台湾台中市和平区东关路一段温泉巷16号

交通：从台北搭台湾高铁2.5小时。星野谷关虹夕诺雅 谷关可安排司机从机场、台中车站或台中高铁站接送（需提前至少三天预订）。

官网：https://hoshinoresorts.com/en/hotels/hoshinoyaguguan/