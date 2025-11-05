Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

生活｜医疗券对本地医生不公平

谢志荣 前线医疗手记
谢志荣，30年经验健康版编辑
2025-11-05 08:00 HKT
最近和不同私人执业的专科医生闲谈，都表示病人数目比疫情前下跌，说到原因，来来去去都是那几个：移民令香港短时间内少了几十万会看私家医生的人口，北上求医，经济不景。

这几位身在局中的医生，不约而同认为移民已见顶，北上求医影响较大，而最大的影响是来自经济无力反弹。

其中一位医生说：「一直以来，香港看私家医生做手术的病人，其实大部分都是靠医疗保险。但全球经济不景，据一些保险代理反映，这两年陆续有人断供医疗保险，很明显，这些断了保的人未必会再看私家医生、进私家医院，所以大部分私家医生生意都下跌。」

经济大势并非医生可改变，移民也不会一下子回流，几位医生都认为，特区政府仍有些工夫该做，例如检讨医疗券可在大湾区使用的做法。大家都明白，准许医疗券在大湾区使用，原意是方便在大湾区生活的长者。然而如今香港医疗市场萎缩得太厉害，凡事不可一本通书睇到老，医疗券的使用当然也有必要检讨。

医疗券可在大湾区使用，说穿了，就是香港的私家医生纳税资助医疗券，却砸了自己的饭碗。从这角度看，对本地医生无疑是不公平的。反而把医疗券限制只可在香港境内使用，对任何人都没有不公平的地方。至于有没有可能修改，就如两蚊车一样，看特区政府有没有决心了。

