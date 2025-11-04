台北美食新潮│朝圣星巴克典藏咖啡新圣殿、大巨蛋热血电子酒精「交易所」、大安区葡萄酒窖的微醺客厅

旅游台北，从来不只单纯吃喝玩乐，而是真正融入当地人的生活节奏。在这座城市里，饮食不仅关乎口感与味道，更是一种生活态度的展现——或悠然、或热血、或私密。这次介绍的三间餐厅，从信义区那条贯穿艺术与永续的咖啡长廊，到大巨蛋旁把球场热度延烧至餐桌的电子酒精交易所，再到大安深夜那间像自家客厅的葡萄酒窖，不仅是吃喝的场所，更是「体验式餐饮」的完美缩影。它们用空间、互动与情境，重新定义了台北的味蕾地图，也让每一次用餐，都成为一场值得回味的生活仪式。

台北信义区的咖啡新圣殿：星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北

信义区从来不缺话题。两年前，24小时诚品信义店在圣诞前悄悄熄灯，留下无数夜猫子与文青的集体回忆。两年后，同一块地皮上，统一集团砸下十亿台币，盖出「DREAM PLAZA」——一座把购物、美食、文创与打卡点揉成一团的复合式商场。六楼与七楼，星巴克典藏旗舰店霸气进驻，548个座位、亚洲最大规模，更取得Greener Store 永续认证，连星巴克自己都说，这不只是卖咖啡，而是「把生活方式端上桌」。

正门入口处的山形阶梯像把阿里山梯田搬进城市，摆满台湾山林常见的蕨类与苔藓植栽，顾客三三两两窝在阶梯上滑手机，远看像咖啡农在午后偷闲，也致敬咖啡产地的自然地貌。阶梯尽头是「艺术长廊」——一条贯穿整层楼的动线，把美术馆塞进咖啡馆。

沿著长廊，逐步走访多元创意空间，同时欣赏由九位艺术家以自然为灵感，运用数位生成艺术、金属雕塑、手工彩绘、编织装置与复合媒材创作的九件作品：美国插画家Marcos Chin把星巴克经典美人鱼标志拆成上千片金属薄片，悬在半空，灯光打上去像把海浪冻结，命名为「闪耀女神」（Starbucks Siren）；台湾纤维艺术家用回收纱线编出巨型流苏，从天花板垂落，颜色从翡翠绿渐层到咖啡棕，风一吹就摇晃，像云彩、像晚霞；中央大萤幕用AI即时生成山脉与咖啡豆的交叠影像，偶尔冒出一只数位小鸟飞过；手工彩绘浮雕把咖啡农采收的场景画得细到连老茧都看得见；放大50倍的咖啡樱桃用不锈钢与铜片焊接，表面还刻了台北101轮廓，隐藏彩蛋多到让人想拿放大镜研究。

左右两侧各具功能，一侧是艺术展览区兼自由座位区，客人可在品味咖啡的同时欣赏艺术作品；另一侧则设有吧台与星巴克纪念品区，并设有VIP区，展示和贩售艺术品，格调高雅。店内亦设有咖啡工坊，可进行DIY体验或举办分享会、座谈会。

长廊尽头，五个吧台像五个小宇宙，各具特色。典藏摩登吧台（Reserve Bar）首度请出Oviso™浓缩机，这是该设备首次在台湾登陆，咖啡师现场让你选手冲、虹吸、义式浓缩还是冷萃，咖啡豆全是季节限定庄园级稀有货；茶瓦纳吧台（Teavana Bar）灵感源自「Heaven of Tea」，以现代技艺诠释台湾永续理念的在地茶叶，调制出多样风味饮品，例如「杉林之恋」用杉林溪乌龙茶搭配红石榴果汁与红心芭乐酱，喝得到茶香也吃得到果肉；「茉莉蜜蜜」则是花莲蜜香红茶为基底，加入茉莉花糖浆，甜而不腻。

创意调酒吧台（Mixology Bar）在台湾首度登场，24小时营业，结合咖啡、茶与酒精，创造难忘夜晚。「咖啡马丁尼三部曲」用三款星巴克典藏浓缩展现浓烈香醇与细致层次，咖啡的馥郁与伏特加的清爽交融；另一款以在地元素为灵感打造的特调「松高拾壹号」，以金门58度陈年高粱展现浓郁醇厚的酒体与悠长余韵，搭配新鲜果汁，带来鲜明的柑橘果香与酸甜平衡，黄柠檬角的点缀更提升层次与清新感。

烘焙点心坊（Bakery）是场精彩的联乘，由米芝莲二星名厨江振诚精心策划甜点。「玄米抹茶法式千层派」层层酥脆的千层皮包覆抹茶与玄米双重忌廉，玄米清香在鼻腔萦绕，抹茶余韵于口中绽放，口感丰富；「栗子甘𫉄蒙布朗」把地瓜泥挤成细丝，盖在栗子cream上，甜度刚好；最爱的「白味噌巴斯克起司蛋糕」则是主厨甜点组合的亮点，咸甜交织。另外，世界面包冠军吴宝春师傅监制的面包系列绝对不容错过——酒酿桂圆黑糖面包咬开瞬间桂圆干香气扑鼻，面包体湿润不黏牙；芒果布里欧面包把台湾爱文芒果的甜酸锁进忌廉，软Q有嚼劲，连星巴克老鸟都说这是「喝咖啡前先抢的隐藏版」。

美食家们应该早就认识尊荣体验区（Siren's Lounge），空间源自米兰设计美学，打造专属空间，让食客一览台北101壮丽景色。江振诚设计的「星璨飨宴套餐」午晚餐时段1880元一位，包含三式冷盘前菜如「烟熏鲑鱼鱼子酱天妇罗」、主菜、甜点「可可双响巧克力花椒慕斯」等，及餐后饮品，可线上预约。

门市限定逾百项饮品与商品，包含典藏星梦女神马克杯、典藏星想女神马克杯（真金银工艺把手，精装礼盒）、3OZ & 12OZ典藏TPE马克杯、典藏TPE不锈钢杯（雷雕台北座标与城市代码）、STANLEY合作保温瓶（渐层喷漆双品牌雷雕）、BE@RBRICK典藏新品等，开幕优惠买二赠二中杯饮料券（赠完为止）。

这间店不只大，还很「台湾」。从回收材质的桌椅、台湾茶叶、台湾酒、台湾艺术家，到江振诚与吴宝春的加持，每一处都在说：我们不只是星巴克，我们是台北星巴克。来这里，你不只是买杯咖啡，而是买一段可以炫耀的午后时光。

星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北 （STARBUCKSRESERVE™ DREAM PLAZA TAIPEI）

地址：台北市信义区松高路11号6F+7F

电话：0800-000-482

营业时间：星期日至四 9am-9:30pm；星期五、六及假期前夕 9am-10pm（部分吧台如调酒吧台为24小时营业，实际以现场公告为准）

台北大巨蛋热血新据点：SPORTS NATION，球场到酒场的潮流狂欢

台北大巨蛋从开幕那天起，就不只是棒球场，更是信义区的新生活中心。北侧的远东Garden City潮美食公园里，金色三麦以五千万台币推出全新运动主题餐厅「SPORTS NATION」——一间把球场热血、酒吧chill感与美墨料理一次打包的潮流据点。自2024年6月25日开幕以来，这里迅速成为运动迷圣地，232个座位常常座无虚席，无论是来看WBC资格赛、奥运直播，还是单纯喝一杯边聊天，都能感受到那股从球场延烧到餐桌的激情。

走进店内，你会以为误闯了一场永不落幕的运动派对。入口设计成球场闸门，服务人员穿著青春洋溢的棒球制服，橙色主调搭配金属材质，散发未来感。空间宽敞分区，赛道造型沙发适合小团体聚会，棒球椅背则是拍照神器，还有设有电视的独立包厢与半包厢卡座。中央最吸睛的，是一圈8.3米宽的环状巨型萤幕，零死角直播全球赛事，从棒球、篮球到奥运，数百面电视环绕四周，无论坐在哪个角落，都不会错过关键一击，仿佛身历其境。

真正让人玩上瘾的，是全球首创的「电子酒精交易所」。这座智慧自助取酒墙藏著20款饮品，数码动态萤幕显示即时价格，随销量像股市般涨跌波动——热门酒涨价，冷门酒大跌促销。顾客拿著智能取酒卡自由单杯或创意混搭，电子器自动计价，结帐时一刷搞定，完全不必一次叫一大杯，鼓励你多尝几种风味。20款精选包括12款顶尖调酒师经典与特调：柚茉莉琴酒、伯爵茶调酒、冬瓜茶威士忌、红茶梅酒、经典莫西多、黄金柚琴酒苏打、琴酒苏打、柠檬玛格丽特、咖啡马丁尼、玫瑰戴克利、阳光迈泰、琴酒；5款无酒精气泡饮：红乌龙康普茶、手工可乐、鲜集气蜂蜜饮、爱打气蜜桃饮、轻泡泡柠檬饮；3款特选精酿啤酒：葡萄柚IPA、金桔柠檬啤酒、白金生啤酒。未来还会加入游戏互动，喝杯酒也能像炒股一样刺激。立饮区适合速战速决，整体设计紧扣大巨蛋的球场文化，完美衔接「从球场到酒场」的热血体验。

菜单走美墨风路线，份量大、适合分享，强调新鲜食材与潮流口味。平日有商业午餐约三百元起，两人套餐八百元、四人套餐一千五百元起，单点从两百元起跳。开胃小食推荐烟熏鲑鱼天妇罗，脆炸鲑鱼配鱼子酱，烟熏风味浓郁，下酒一流；主菜首推墨西哥牛肋排，慢炖牛肋排淋辣酱，肉嫩汁多，搭配玉米饼超满足。厨艺团队以苏格兰蛋为灵感，打造视觉感十足的「爆浆大巨蛋」——用原汁原块牛菲力绞肉包裹半熟蛋烹制，加入黑胡椒调制的独门美式酱汁烩煮，切开瞬间鲜浓蛋汁汩汩流出，辛香够味，肉感十足。还有经典人气烤肋排、炭烤松阪鸡、酥炸椒麻鸡、披萨、炸细薯、酪梨鲜虾塔可饼，以及美国南方聚会必吃的纽澳良什锦饭。健身族有福，低碳水高蛋白鸡胸沙拉拌新鲜蔬果与优格酱，清爽不腻；甜点则有巧克力花椒慕斯，微辣巧克力口感层次丰富，尾韵带惊喜。每晚七点到十点，现场还有DJ表演，动感音乐与赛事直播交错，气氛直接爆表。

SPORTS NATION 运动主题餐厅（台北大巨蛋店）

地址：台北市信义区忠孝东路四段515号1楼（大巨蛋GATE 1入口北边，近松烟侧，远东Garden City潮美食公园D区）

电话：02-2760-0299

营业时间：星期一至日 11am-12mn（Last order 11pm）

大安区深夜绿洲：D’N 敦南酒窖，葡萄酒窖的微醺客厅

安区敦化南路二段上藏著一间让人一进门就舍不得离开的「D’N 敦南酒窖」。这间低调的欧式餐酒馆靠的不是浮夸，而是那面数百瓶葡萄酒墙、温暖的间接照明与「像在家开party」的自在氛围。

一推开门，瞬间把人拉进布鲁克林街头或欧洲小酒馆的场景。室内木质装潢搭配柔和灯光，吧台区让你近距离看调酒师玩花样，沙发座位区则像私人客厅，舒适到想赖整晚。空间分两层，一楼热闹、二楼私密。最迷人的是那面整墙的葡萄酒陈列柜，红白酒从NT$1,000到4,000不等（以瓶计价），没有酒单压力，客人可以像逛超市一样亲自挑选，入门款到高级酒应有尽有，单杯NT$200起也超亲民。

菜单走精致欧法风，份量适中适合分享。开胃菜必点综合乳酪拼盘，多款优质乳酪配坚果水果，入口即化；法国古拉朵生蚝淋柠檬酱，清甜鲜美；墨鱼香肠则是弹牙黑香肠内藏墨鱼块配蒜片，异国风味浓郁。主菜亮点包括酥烤丁骨羊小排，羊排加百里香慢烤，肉嫩无腥佐红酒酱；酥烤肋眼牛排淋松露红酒酱，外脆内嫩香气四溢；威士忌白酱嫩煎干贝，金黄干贝配奶油威士忌酱鲜甜滑顺。还有炙烧松阪猪佐芫荽豆乳酱，泰式风味清新解腻。甜点则与北投茱莉亚烘焙联名，D’N 自制布丁烧印上店名，浓郁焦糖口感可爱又好吃。

D’N 敦南酒窖

地址：台北市大安区敦化南路二段 140 号（远企购物中心对面）

电话：02-2708-2989

营业时间：星期一至六 5pm-2am；星期日 休息