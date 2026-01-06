治疗圆肩驼背头前倾｜袁康就博士

南螳螂拳有所谓「筲箕背」出拳技巧，亦即是含胸拔背加强版。含胸拔背在武术或搏击的要求很高。道理很简单，所有脊椎动物在撕杀过程中，必然是含胸拔背。看猫狗打架就知道。

含胸拔背的姿势很容易出现圆肩驼背。从健康角度看绝不是好事，病态肌肉形成，如果不去留意及矫正，痛症将会如影随形。今天实在太多圆肩驼背的患者，都不是来自打拳，而是看手机！

上交叉综合症

胸前肌肉长时间绷紧收缩，会导致肩胛和上臂内旋；背后肌肉太过松弛或无力，会造成上臂内旋头前倾。圆肩驼背又叫「上交叉综合症」。

张女士59岁，患肩颈痛。

「我两边膊头都酸痛！」

「那你痛多久了？」

「间歇地痛都有十年八年，近几个月工作繁忙，酸痛特别明显。」

「嗯，转颈痛吗？」

「转不尽，尤其是右边。」

「点头昂头如何？」

「点头还可以，昂头差，扯着。后面隆起。」

我触摸她肩颈相关肌肉，发觉她上斜方肌、头颈夹肌、菱形肌、肩胛提肌都是「患肌」。大椎位置隆起的是「富贵包」，像半边鸡蛋。她肩胛内旋，胸小肌绷紧，圆肩驼背非常明显。

源自长时间看手机

「你圆肩驼背严重，现在肩颈痛和富贵包的出现直接与圆肩驼背有关，你知道怎样造成的吗？」

「大概是看手机吧！」

「对了，你要注意看手机的姿势，建议你做些运动。我迟些教你气血操。」

我用浮针先把她的上斜方肌和肩胛提肌放松。

「你现在转颈如何？」

「咦，好多了！右边可以转尽了。」

我继续放松她的头颈夹肌、菱形肌，然后再问：「现在点头昂头又如何？」

「也好多了！」

最后，我处理她的富贵包。

「你现在感受到浮针的疗效非常迅速和明显吧。当肌肉放松，你的酸痛大大减轻，甚至消失。不过，肌肉有记忆，放松的肌肉会回复绷紧状态，你的酸痛又会返来一点点，都是正常的。浮针医学建议你头三次治疗连续的比较好，你明天来吗？」

经过六次治疗，张女士的肩颈酸痛基本消失，富贵包也扁平了大半。她非常高兴，跟我学了「气血操」。（完）