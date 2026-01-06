Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

治疗圆肩驼背头前倾｜袁康就博士

袁康就博士
袁康就博士
介绍内丹气功修炼及神奇兼速效的浮针医学
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

南螳螂拳有所谓「筲箕背」出拳技巧，亦即是含胸拔背加强版。含胸拔背在武术或搏击的要求很高。道理很简单，所有脊椎动物在撕杀过程中，必然是含胸拔背。看猫狗打架就知道。

含胸拔背的姿势很容易出现圆肩驼背。从健康角度看绝不是好事，病态肌肉形成，如果不去留意及矫正，痛症将会如影随形。今天实在太多圆肩驼背的患者，都不是来自打拳，而是看手机！

上交叉综合症

胸前肌肉长时间绷紧收缩，会导致肩胛和上臂内旋；背后肌肉太过松弛或无力，会造成上臂内旋头前倾。圆肩驼背又叫「上交叉综合症」。

张女士59岁，患肩颈痛。

「我两边膊头都酸痛！」

「那你痛多久了？」

「间歇地痛都有十年八年，近几个月工作繁忙，酸痛特别明显。」

「嗯，转颈痛吗？」

「转不尽，尤其是右边。」

「点头昂头如何？」

「点头还可以，昂头差，扯着。后面隆起。」

我触摸她肩颈相关肌肉，发觉她上斜方肌、头颈夹肌、菱形肌、肩胛提肌都是「患肌」。大椎位置隆起的是「富贵包」，像半边鸡蛋。她肩胛内旋，胸小肌绷紧，圆肩驼背非常明显。

源自长时间看手机

「你圆肩驼背严重，现在肩颈痛和富贵包的出现直接与圆肩驼背有关，你知道怎样造成的吗？」

「大概是看手机吧！」

「对了，你要注意看手机的姿势，建议你做些运动。我迟些教你气血操。」

我用浮针先把她的上斜方肌和肩胛提肌放松。

「你现在转颈如何？」

「咦，好多了！右边可以转尽了。」

我继续放松她的头颈夹肌、菱形肌，然后再问：「现在点头昂头又如何？」

「也好多了！」

最后，我处理她的富贵包。

「你现在感受到浮针的疗效非常迅速和明显吧。当肌肉放松，你的酸痛大大减轻，甚至消失。不过，肌肉有记忆，放松的肌肉会回复绷紧状态，你的酸痛又会返来一点点，都是正常的。浮针医学建议你头三次治疗连续的比较好，你明天来吗？」

经过六次治疗，张女士的肩颈酸痛基本消失，富贵包也扁平了大半。她非常高兴，跟我学了「气血操」。（完）

最Hit
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
18小時前
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
TVB颁奖典礼2025丨漏网镜头逐格睇 谭咏麟笑容耐人寻味 陈豪见两人得奖表情抢镜 陈庭欣台下抹泪
影视圈
18小時前
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
饮食
16小時前
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
将军澳九龙东帝苑酒店开幕｜$28起叹招牌糕点/蝴蝶酥/拿破仑！亲子+宠物友善客房限时75折兼送早餐
饮食
14小時前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
16小時前
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
74岁影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 丧礼以高规格进行由两巨星扶灵
影视圈
14小時前
万千星辉2025丨佘诗曼四度封视后欠新鲜感？竟被呼吁让奖畀李施嬅 网民：但系阿佘真系做得好㖞
万千星辉2025丨佘诗曼四度封视后欠新鲜感？竟被呼吁让奖畀李施嬅 网民：但系阿佘真系做得好㖞
影视圈
13小時前
生擒马杜罗｜委内瑞拉总统府附近传密集枪声 数小时前临时总统就任
01:10
生擒马杜罗｜委内瑞拉总统府附近传密集枪声 数小时前临时总统就任
即时国际
2小時前
宣萱自爆曾当小三：系我自己傻  罕谈情史认对男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝闹到喊
宣萱自爆曾当小三：系我自己傻  罕谈情史认对男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝闹到喊
影视圈
17小時前
万千星辉2025丨声梦小花詹天文再失礼：多谢可以畀几位前辈颁奖 与林敏骢抢奖被寸「我畀你㗎」
01:05
万千星辉2025丨声梦小花詹天文再失礼：多谢可以畀几位前辈颁奖 与林敏骢抢奖被寸「我畀你㗎」
影视圈
23小時前
更多文章
膝窝卡一声  浮针治腘肌受伤｜袁康就博士
浮针｜膝窝卡一声  浮针治腘肌受伤｜袁康就博士
2025-12-24 08:00 HKT
袁康就博士