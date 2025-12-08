办公室久坐腰痛｜袁康就博士

吴小姐用手按着右侧腰臀部，一面愁容地诉说病情：「袁医师，我这里非常痛！」

「怎弄痛的？」

「应该是坐着开会太长时间弄出来。」

这是办公室常见的痛症，大部分这类患者都不做运动，又不注意自己工作时的坐姿。在办公室工作好一段时间，姿势不正确，例如侧着身听电话、含胸拔背做电脑文件等，结果就是腰酸背痛，日积月累造成肌肉慢性劳损，随之而来便是骨质退化、骨架变形。

久坐腰痛

「你腰痛有多长时间？」

「今次差不多两个几月了。」

「今次？你以前也有吗？」

「有呀，这个腰痛间歇地发作，超过半年。半年来我不停做针灸和物理治疗。」

「嗯，之前的腰痛也是坐着开会太长时间弄出来的吗？」

「大概都是。」

吴小姐弯腰和左转腰，那右腰臀位置都有强烈的拉扯痛，右侧屈腰也痛。

「你现在痛吗？」

「痛呀，坐着就痛。」

「平时有没有运动？」

「没有。工作时间长，休息时间少，根本没有多余时间做运动。」

其实，只要你重视运动对健康的重要，你几忙也会腾出时间做运动。

肌肉绷紧

触诊不难发现吴小姐有好几块肌肉出现绷紧。浮针医学认为，当我们在正常放松状态下，哪块肌肉仍然绷紧就叫「患肌」。疼痛源自患肌。用浮针松开患肌，让绷紧的肌肉回复正常松柔状态，疼痛便马上消失。

吴小姐的患肌包括右侧的竖脊肌、髂腰肌、腰方肌、腹斜肌、臀大肌、臀中肌。我用浮针把这些患肌逐一松开，经过「扫散」及「再灌注」活动之后，我请她落床重复刚才转腰等动作。

「你现在感觉如何？」

她活动活动腰臀部，本来一面愁容的她，现在高兴地说：「好多了！」

「如果浮针之前痛有10分，现在有几分？」

「差不多没有了，大概1分吧，剩余有些紧紧的。」

「对，疼痛消失，余下就是肌肉紧紧。你可以连续治疗三次吗？ 」

吴小姐翌日覆诊，基本上坐着腰痛的症状经已消失。她完成连续三次的疗程。我建议她一星期之后做巩固治疗，并教她「气血操」，避免久坐之后旧病复发。（完）