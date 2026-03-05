如何确定是否患有肾脏病？｜徐大基中医师

中医如何诊断肾脏病？

中医诊断疾病必须进行辨病和辨证。所谓四诊就是望、闻、问、切四种诊断的方法。适当的实验室检查，有助于明确西医诊断的同时，也有助于中医治疗措施的制定。

对于慢性肾脏病，中医首先需要确定属中医什么病，如「水肿」、「淋证」、「癃闭」、「虚劳」、「关格」、「尿浊」等均属中医肾病范围，这是中医的辨病思维。然后再分析病人存在的证候，结合病人的舌脉等进行分析，分析其属哪一种中医证型，如淋证属肾虚还是膀胱湿热证。

在慢性肾脏病早期，由于肾脏的代偿机制，许多肾脏病没有明显的临床症状，在这些情况下可参考实验室检查的结果进行辨病，如根据血肌酐、蛋白尿、血尿等检查结果进行分析。如体检发现少量蛋白尿，可以参考“尿浊”进行辨证论治。

在此基础上根据中医的四诊分析中医的证型，一般来说，肾脏病要做到既辩证又辨病。肾病中医证型多为本虚标实，本虚包括脾肾亏虚、肝肾亏虚、气阴不足、阴阳两虚等；标实包括湿热、水湿、痰浊、瘀血等。

西医如何诊断肾脏病？

一般来说，西医根据临床症状、体征和必要的实验检查，大多可获得临床诊断。慢性肾脏病早期由于肾脏功能的代偿机制，可能没有明显的临床症状，而造成相当多的病人没有能够做到早期诊断，因此例行体检十分重要。同时又由于早期肾脏病的临床症状不特异，如肾脏病病人可能出现头晕、乏力、面色差等，这些症状又可见于其他很多疾病，甚至劳累或休息不好也可以见到这些情况，如不重视也可能造成漏诊、误诊。

如果肾脏病进一步发展，患者可能会出现食欲下降、恶心、呕吐、睡眠障碍、倦怠、精力不充沛、瘙痒、抽筋、异常出血、浮肿、贫血、呼吸困难等，则表明可能病情已经进入肾功能衰竭。

西医诊断除了确定是否有肾病之外，还要确定其原发病和肾脏的功能状态及其并发症。一些肾脏病的诊断需要依靠肾脏病理检查，还有一些肾脏病在初诊时还没有足够的诊断依据，但是随着时间的进展一些疾病就可表现出来，因此许多肾脏病都需要长期随诊。

诊断是正确治疗的前提，因此任何一种疾病均有必要进行明确的诊断，必要的检查在疾病的诊断和治疗过程中是不可缺少的环节。

对于肾脏病如何进行有针对性的检查？

针对慢性肾脏病的检查一般包括尿液检查、血液检查、影像学及病理检查等，以确定是否存在肾脏的功能与形态的异常。

①确定是否存在肾损害的检查：尿常规检查可以初步了解肾脏损伤的情况，尿液中蛋白质增多可能是肾脏损伤的一个早期标志；

②肾功能状态的检查：进行血液检查血肌酐、血清胱抑素、内生肌酐清除率及肾小球滤过率等；

③并发症的检查：如是否存在血液高凝状态、血栓形成的检查，是否并发高脂血症、高尿酸血症等的检查；

④肾脏结构方面的检查：首先考虑使用超声波检查，必要时进行放射等检查，包括X-ray、CT及MRI等检查；

⑤肾脏病理方面的检查：肾穿刺病理活检等。

以上资料摘自作者徐大基教授编写的《中西医结合肾脏病咨询手册》，此处有删改，供有兴趣的朋友参考，详情请咨询注册中医师为宜。