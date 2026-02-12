慢性肾衰竭为何进展快慢不一？关键在这几点｜徐大基中医师

肾脏疾病发生率越来越高，许多肾病患者都担心自己是否需要走上洗肾一途。然而我们也发现一个现象：有的人患上肾病几十年都不需要透析，而有的患者却在短短几年内，甚至更短的时间内就必需依靠洗肾维持生命。这背后究竟有什么原因？又该如何帮助患者避免透析呢？

为什么肾功能衰退速度因人而异？

1. 原发疾病类型不同

不同类型的肾脏疾病，其进展速度本来就存在差异。例如：

多囊肾：通常进展较为缓慢；

糖尿病肾病变：若血糖控制不佳，进展可能非常迅速；

肾小球肾炎：根据病理类型不同，差异很大。

2. 血压控制情况

高血压是肾功能的"隐形杀手"。血压控制不佳会加速肾小球硬化，导致肾功能快速恶化。能将血压稳定控制在130/80mmHg以下的患者，肾功能衰退速度明显较慢。

3. 蛋白尿程度

尿液中蛋白质流失越多，代表肾脏损伤越严重，同时也是肾病进展的独立危险因子。减少蛋白尿是延缓肾衰竭的重要关键。

4. 饮食与生活习惯

长期高蛋白、高盐饮食会加重肾脏负担。吸烟、熬夜、乱服成药等不良习惯，也会加速肾功能恶化。

5. 定期追踪与及时治疗

能长期稳定追踪治疗的患者，通常能及时发现问题并调整治疗方案，从而有效延缓肾功能恶化。

这些因素会让肾功能加速恶化！

饮水不足：被忽略的肾脏负担

充足的水分摄取对肾功能至关重要：

身体缺水时尿液浓缩，增加结石形成风险；

血容量不足导致肾脏血流灌注减少，加速肾功能恶化；

毒素无法有效排出，积聚在体内加重肾脏负担。

建议：合理多饮水，具体量需要根据具体情况确定，分次少量饮用。

感染：肾病的"加速器"

感染会激发全身性炎症反应，如同在已经受损的肾脏上"火上浇油"：

呼吸道感染、泌尿道感染等都会导致肾功能急剧下降；

感染期间产生的炎症物质会直接损伤肾小球；

发烧导致脱水，进一步减少肾脏血流灌注。

预防方法：接种流感疫苗、肺炎链球菌疫苗；注意个人卫生；一旦出现感染征兆及时就医。

过度劳累：无声的肾脏杀手

身体疲劳会降低免疫力，同时通过多重机制加重肾损伤：

劳累导致血压升高，增加肾小球内压力；

睡眠不足影响肾脏夜间自我修复功能；

长期压力导致内分泌失调，影响肾脏调节功能。

建议：保持规律作息，每晚7-8小时睡眠；避免重体力劳动；学会压力管理技巧。

中医药在肾脏保护中的辅助作用

中医认为「肾为先天之本」，在慢性肾病的调理方面有着独特的理念和方法：

中医强调整体调理，通过辨证，适当的中医药辅助治疗可以：

改善患者疲劳、食欲不振等症状；

减少蛋白尿，保护残余肾功能；

调节体内酸碱平衡和电解质紊乱；

延缓肾小球滤过率下降速度。

重要提示：中药需由合格中医师根据个人体质开立，切勿自行购买来路不明的中药材，以免加重肾脏负担。

如何帮助患者避免或延后透析？

严格控制原发病

合理控制血糖；

合理控制血压；

自身免疫性疾病患者：规律用药控制病情活动。

适当水分摄取

根据医师建议维持适当饮水量；

观察尿液颜色，保持淡黄色为宜；

分次饮用，避免一次大量饮水；

有水肿或少尿情况者需限制水分摄取。

低蛋白饮食配合酮酸胺基酸

采用适度低蛋白饮食可减少尿毒毒素产生，减轻肾脏负担。

避免肾毒性物质

谨慎使用止痛药、抗生素等可能伤肾的药物；

避免来路不明的中草药偏方；

减少接触重金属和有机溶剂。

预防感染和避免过劳

接种推荐疫苗，减少感染机会；

保证充足休息，避免过度劳累；

天气变化时注意保暖，预防感冒；

中药扶正治疗。

定期监测与及时调整治疗

定期检查肾功能、尿蛋白、电解质，与医师密切配合，及时调整治疗方案，是延缓肾衰竭进展的重要一环。

维持健康生活方式

戒烟限酒；

适度运动，避免劳累；

维持理想体重；

充足睡眠，避免熬夜。

结语

虽然慢性肾衰竭是不可逆的过程，但通过积极控制相关危险因子和建立良好的生活方式，大多数患者都能有效延缓肾功能恶化速度，推迟甚至避免进入透析阶段。关键在于早期发现、早期干预，并与医疗团队建立长期合作关系。特别要注意充足饮水、避免感染和过度劳累这些重要因素，中西医结合治疗为肾病患者提供了更多元的选择，但务必在专业医师指导下进行。

以上资料供参考，如有疑问请咨询注册中医师。