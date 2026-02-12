Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

慢性肾衰竭为何进展快慢不一？关键在这几点｜徐大基中医师

遵循实证 合理诊疗
1小時前
生活 专栏
內容

肾脏疾病发生率越来越高，许多肾病患者都担心自己是否需要走上洗肾一途。然而我们也发现一个现象：有的人患上肾病几十年都不需要透析，而有的患者却在短短几年内，甚至更短的时间内就必需依靠洗肾维持生命。这背后究竟有什么原因？又该如何帮助患者避免透析呢？

为什么肾功能衰退速度因人而异？

1. 原发疾病类型不同

不同类型的肾脏疾病，其进展速度本来就存在差异。例如：

  • 多囊肾：通常进展较为缓慢；
  • 糖尿病肾病变：若血糖控制不佳，进展可能非常迅速；
  • 肾小球肾炎：根据病理类型不同，差异很大。

2. 血压控制情况

高血压是肾功能的"隐形杀手"血压控制不佳会加速肾小球硬化，导致肾功能快速恶化。能将血压稳定控制在130/80mmHg以下的患者，肾功能衰退速度明显较慢。

3. 蛋白尿程度

尿液中蛋白质流失越多，代表肾脏损伤越严重，同时也是肾病进展的独立危险因子。减少蛋白尿是延缓肾衰竭的重要关键。

4. 饮食与生活习惯

长期高蛋白、高盐饮食会加重肾脏负担。吸烟、熬夜、乱服成药等不良习惯，也会加速肾功能恶化。

5. 定期追踪与及时治疗

能长期稳定追踪治疗的患者，通常能及时发现问题并调整治疗方案，从而有效延缓肾功能恶化。

这些因素会让肾功能加速恶化！

饮水不足：被忽略的肾脏负担

充足的水分摄取对肾功能至关重要：

  • 身体缺水时尿液浓缩，增加结石形成风险；
  • 血容量不足导致肾脏血流灌注减少，加速肾功能恶化；
  • 毒素无法有效排出，积聚在体内加重肾脏负担。

建议：合理多饮水，具体量需要根据具体情况确定，分次少量饮用。

感染：肾病的"加速器"

感染会激发全身性炎症反应，如同在已经受损的肾脏上"火上浇油"：

  • 呼吸道感染、泌尿道感染等都会导致肾功能急剧下降；
  • 感染期间产生的炎症物质会直接损伤肾小球；
  • 发烧导致脱水，进一步减少肾脏血流灌注。

预防方法：接种流感疫苗、肺炎链球菌疫苗；注意个人卫生；一旦出现感染征兆及时就医。

过度劳累：无声的肾脏杀手

身体疲劳会降低免疫力，同时通过多重机制加重肾损伤：

  • 劳累导致血压升高，增加肾小球内压力；
  • 睡眠不足影响肾脏夜间自我修复功能；
  • 长期压力导致内分泌失调，影响肾脏调节功能。

建议：保持规律作息，每晚7-8小时睡眠；避免重体力劳动；学会压力管理技巧。

中医药在肾脏保护中的辅助作用

中医认为「肾为先天之本」，在慢性肾病的调理方面有着独特的理念和方法：

中医强调整体调理，通过辨证，适当的中医药辅助治疗可以：

  • 改善患者疲劳、食欲不振等症状；
  • 减少蛋白尿，保护残余肾功能；
  • 调节体内酸碱平衡和电解质紊乱；
  • 延缓肾小球滤过率下降速度。

重要提示：中药需由合格中医师根据个人体质开立，切勿自行购买来路不明的中药材，以免加重肾脏负担。

如何帮助患者避免或延后透析？

严格控制原发病

  • 合理控制血糖；
  • 合理控制血压；
  • 自身免疫性疾病患者：规律用药控制病情活动。

适当水分摄取

  • 根据医师建议维持适当饮水量；
  • 观察尿液颜色，保持淡黄色为宜；
  • 分次饮用，避免一次大量饮水；
  • 有水肿或少尿情况者需限制水分摄取。

低蛋白饮食配合酮酸胺基酸

采用适度低蛋白饮食可减少尿毒毒素产生，减轻肾脏负担。

避免肾毒性物质

  • 谨慎使用止痛药、抗生素等可能伤肾的药物；
  • 避免来路不明的中草药偏方；
  • 减少接触重金属和有机溶剂。

预防感染和避免过劳

  • 接种推荐疫苗，减少感染机会；
  • 保证充足休息，避免过度劳累；
  • 天气变化时注意保暖，预防感冒；
  • 中药扶正治疗。

定期监测与及时调整治疗

定期检查肾功能、尿蛋白、电解质，与医师密切配合，及时调整治疗方案，是延缓肾衰竭进展的重要一环。

维持健康生活方式

  • 戒烟限酒；
  • 适度运动，避免劳累；
  • 维持理想体重；
  • 充足睡眠，避免熬夜。

结语

虽然慢性肾衰竭是不可逆的过程，但通过积极控制相关危险因子和建立良好的生活方式，大多数患者都能有效延缓肾功能恶化速度，推迟甚至避免进入透析阶段。关键在于早期发现、早期干预，并与医疗团队建立长期合作关系。特别要注意充足饮水、避免感染和过度劳累这些重要因素，中西医结合治疗为肾病患者提供了更多元的选择，但务必在专业医师指导下进行。

以上资料供参考，如有疑问请咨询注册中医师。

