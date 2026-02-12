慢性肾衰竭为何进展快慢不一？关键在这几点｜徐大基中医师
肾脏疾病发生率越来越高，许多肾病患者都担心自己是否需要走上洗肾一途。然而我们也发现一个现象：有的人患上肾病几十年都不需要透析，而有的患者却在短短几年内，甚至更短的时间内就必需依靠洗肾维持生命。这背后究竟有什么原因？又该如何帮助患者避免透析呢？
为什么肾功能衰退速度因人而异？
1. 原发疾病类型不同
不同类型的肾脏疾病，其进展速度本来就存在差异。例如：
- 多囊肾：通常进展较为缓慢；
- 糖尿病肾病变：若血糖控制不佳，进展可能非常迅速；
- 肾小球肾炎：根据病理类型不同，差异很大。
2. 血压控制情况
高血压是肾功能的"隐形杀手"。血压控制不佳会加速肾小球硬化，导致肾功能快速恶化。能将血压稳定控制在130/80mmHg以下的患者，肾功能衰退速度明显较慢。
3. 蛋白尿程度
尿液中蛋白质流失越多，代表肾脏损伤越严重，同时也是肾病进展的独立危险因子。减少蛋白尿是延缓肾衰竭的重要关键。
4. 饮食与生活习惯
长期高蛋白、高盐饮食会加重肾脏负担。吸烟、熬夜、乱服成药等不良习惯，也会加速肾功能恶化。
5. 定期追踪与及时治疗
能长期稳定追踪治疗的患者，通常能及时发现问题并调整治疗方案，从而有效延缓肾功能恶化。
这些因素会让肾功能加速恶化！
饮水不足：被忽略的肾脏负担
充足的水分摄取对肾功能至关重要：
- 身体缺水时尿液浓缩，增加结石形成风险；
- 血容量不足导致肾脏血流灌注减少，加速肾功能恶化；
- 毒素无法有效排出，积聚在体内加重肾脏负担。
建议：合理多饮水，具体量需要根据具体情况确定，分次少量饮用。
感染：肾病的"加速器"
感染会激发全身性炎症反应，如同在已经受损的肾脏上"火上浇油"：
- 呼吸道感染、泌尿道感染等都会导致肾功能急剧下降；
- 感染期间产生的炎症物质会直接损伤肾小球；
- 发烧导致脱水，进一步减少肾脏血流灌注。
预防方法：接种流感疫苗、肺炎链球菌疫苗；注意个人卫生；一旦出现感染征兆及时就医。
过度劳累：无声的肾脏杀手
身体疲劳会降低免疫力，同时通过多重机制加重肾损伤：
- 劳累导致血压升高，增加肾小球内压力；
- 睡眠不足影响肾脏夜间自我修复功能；
- 长期压力导致内分泌失调，影响肾脏调节功能。
建议：保持规律作息，每晚7-8小时睡眠；避免重体力劳动；学会压力管理技巧。
中医药在肾脏保护中的辅助作用
中医认为「肾为先天之本」，在慢性肾病的调理方面有着独特的理念和方法：
中医强调整体调理，通过辨证，适当的中医药辅助治疗可以：
- 改善患者疲劳、食欲不振等症状；
- 减少蛋白尿，保护残余肾功能；
- 调节体内酸碱平衡和电解质紊乱；
- 延缓肾小球滤过率下降速度。
重要提示：中药需由合格中医师根据个人体质开立，切勿自行购买来路不明的中药材，以免加重肾脏负担。
如何帮助患者避免或延后透析？
严格控制原发病
- 合理控制血糖；
- 合理控制血压；
- 自身免疫性疾病患者：规律用药控制病情活动。
适当水分摄取
- 根据医师建议维持适当饮水量；
- 观察尿液颜色，保持淡黄色为宜；
- 分次饮用，避免一次大量饮水；
- 有水肿或少尿情况者需限制水分摄取。
低蛋白饮食配合酮酸胺基酸
采用适度低蛋白饮食可减少尿毒毒素产生，减轻肾脏负担。
避免肾毒性物质
- 谨慎使用止痛药、抗生素等可能伤肾的药物；
- 避免来路不明的中草药偏方；
- 减少接触重金属和有机溶剂。
预防感染和避免过劳
- 接种推荐疫苗，减少感染机会；
- 保证充足休息，避免过度劳累；
- 天气变化时注意保暖，预防感冒；
- 中药扶正治疗。
定期监测与及时调整治疗
定期检查肾功能、尿蛋白、电解质，与医师密切配合，及时调整治疗方案，是延缓肾衰竭进展的重要一环。
维持健康生活方式
- 戒烟限酒；
- 适度运动，避免劳累；
- 维持理想体重；
- 充足睡眠，避免熬夜。
结语
虽然慢性肾衰竭是不可逆的过程，但通过积极控制相关危险因子和建立良好的生活方式，大多数患者都能有效延缓肾功能恶化速度，推迟甚至避免进入透析阶段。关键在于早期发现、早期干预，并与医疗团队建立长期合作关系。特别要注意充足饮水、避免感染和过度劳累这些重要因素，中西医结合治疗为肾病患者提供了更多元的选择，但务必在专业医师指导下进行。
以上资料供参考，如有疑问请咨询注册中医师。