膜性肾病患者的中医药防治策略｜徐大基中医师

什么是膜性肾病？

膜性肾病通常是以肾小球基底膜上皮细胞下弥漫的免疫复合物沉着伴基底膜弥漫增厚为特点的肾脏疾病，临床呈肾病综合症或无症状性蛋白尿。

膜性肾病的临床特点是什么？

膜性肾病可见于任何年龄，但在诊断时大部分病人超过40岁，男性多于女性，多隐袭起病，少数在前驱感染后短期内发病，最早症状通常是逐渐加重的下肢浮肿，通常是持续性蛋白尿，蛋白尿常为非选择性，约30%患者为间断或持续性镜下血尿，肉眼血尿少见，约80%以上的病人表现为肾病综合症，其余病人表现为无症状性蛋白尿及/或血尿，不常见高胆固醇血症。病程呈缓慢进展性，半数病人发生高血压。

中医对膜性肾病的认识

中医将膜性肾病归于「水肿」「虚劳」「尿浊」范畴，核心病机为：脾肾亏虚 ➜ 水湿内停 ➜ 瘀血阻络湿、瘀互结损伤肾络，导致大量蛋白尿及水肿，需标本兼治。

中医如何治疗膜性肾病

根据膜性肾病的临床不同特点进行区别处理：

在表现为肾病综合症情况下，出现严重水肿，此时可根据中医治疗水肿病进行辨证论治；

在使用激素治疗的情况下，根据激素使用的不同治疗阶段，如在大量使用激素时配合清热化湿治疗；在激素减量时给予温阳补肾治疗；在激素维持阶段根据病人特点予以健脾补肾为主治疗。

同时由于膜性肾病临床上常常并发血液高凝状态，甚至出现血栓形成，因此处方用药时强调活血化瘀治疗，如在辩证的基础上加用丹参、三七、蒲黄、菟丝子等。

分型论治策略

脾虚湿困

典型症状：浮肿乏力、食少腹胀、便溏；

治则：健脾渗湿；

常用方剂：参苓白术散合防己黄芪汤。

脾肾阳虚

典型症状：全身浮肿、畏寒肢冷、腰酸；

治则：温阳利水；

常用方剂：真武汤合实脾饮。

气阴两虚

典型症状：水肿减轻、口干失眠、尿黄；

治则：益气养阴；

常用方剂：六味地黄丸加黄芪、党参。

湿瘀互结

典型症状：面色晦暗、舌紫瘀斑、尿浊；

治则：活血化瘀利湿；

常用方剂：当归芍药散合桃红四物汤。

日常调护要点

1.饮食禁忌

限盐：每日<3g（水肿期<2g）；

优质蛋白：鸡蛋清/鱼肉每日每公斤0.8g；

忌口：腌制品、动物内脏、杨桃、榴梿等。

2.穴位保健

艾灸足三里、关元穴：每周3次，增强脾肾功能；

按摩太溪穴、阴陵泉：每日按揉5分钟消水肿。

3.生活方式

避风寒防感染（诱发复发主因）；

23点前入睡，避免熬夜耗伤肾精。

防治关键提示

✅ 中西医结合治疗：激素治疗期间配合中药，可减轻副作用（如五苓散缓解水钠潴留）；✅ 定期监测：每月查24小时尿蛋白定量，中医调方依据。

❌ 切忌滥用补药：如湿热型的膜性肾病切忌鹿茸等滋腻补药。

温馨提示：本文仅供参考，具体用药需经专业中医师辨证指导。膜性肾病病程较长，坚持规范治疗可望获得长期缓解。