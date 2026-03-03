Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

膜性肾病患者的中医药防治策略｜徐大基中医师

徐大基中医师
徐大基中医师
遵循实证 合理诊疗
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

什么是膜性肾病？

膜性肾病通常是以肾小球基底膜上皮细胞下弥漫的免疫复合物沉着伴基底膜弥漫增厚为特点的肾脏疾病，临床呈肾病综合症或无症状性蛋白尿。

膜性肾病的临床特点是什么？

膜性肾病可见于任何年龄，但在诊断时大部分病人超过40岁，男性多于女性，多隐袭起病，少数在前驱感染后短期内发病，最早症状通常是逐渐加重的下肢浮肿，通常是持续性蛋白尿，蛋白尿常为非选择性，约30%患者为间断或持续性镜下血尿，肉眼血尿少见，约80%以上的病人表现为肾病综合症，其余病人表现为无症状性蛋白尿及/或血尿，不常见高胆固醇血症。病程呈缓慢进展性，半数病人发生高血压。

中医对膜性肾病的认识

中医将膜性肾病归于「水肿」「虚劳」「尿浊」范畴，核心病机为：脾肾亏虚 ➜ 水湿内停 ➜ 瘀血阻络湿、瘀互结损伤肾络，导致大量蛋白尿及水肿，需标本兼治。

中医如何治疗膜性肾病

根据膜性肾病的临床不同特点进行区别处理：

  • 在表现为肾病综合症情况下，出现严重水肿，此时可根据中医治疗水肿病进行辨证论治；
  • 在使用激素治疗的情况下，根据激素使用的不同治疗阶段，如在大量使用激素时配合清热化湿治疗；在激素减量时给予温阳补肾治疗；在激素维持阶段根据病人特点予以健脾补肾为主治疗。
  • 同时由于膜性肾病临床上常常并发血液高凝状态，甚至出现血栓形成，因此处方用药时强调活血化瘀治疗，如在辩证的基础上加用丹参、三七、蒲黄、菟丝子等。

分型论治策略

  • 脾虚湿困

典型症状：浮肿乏力、食少腹胀、便溏；

治则：健脾渗湿；

常用方剂：参苓白术散合防己黄芪汤。

  • 脾肾阳虚

典型症状：全身浮肿、畏寒肢冷、腰酸；

治则：温阳利水；

常用方剂：真武汤合实脾饮。

  • 气阴两虚

典型症状：水肿减轻、口干失眠、尿黄；

治则：益气养阴；

常用方剂：六味地黄丸加黄芪、党参。

  • 湿瘀互结

典型症状：面色晦暗、舌紫瘀斑、尿浊；

治则：活血化瘀利湿；

常用方剂：当归芍药散合桃红四物汤。

日常调护要点

1.饮食禁忌

  • 限盐：每日<3g（水肿期<2g）；
  • 优质蛋白：鸡蛋清/鱼肉每日每公斤0.8g；
  • 忌口：腌制品、动物内脏、杨桃、榴梿等。

2.穴位保健

  • 艾灸足三里、关元穴：每周3次，增强脾肾功能；
  • 按摩太溪穴、阴陵泉：每日按揉5分钟消水肿。

3.生活方式

  • 避风寒防感染（诱发复发主因）；
  • 23点前入睡，避免熬夜耗伤肾精。

防治关键提示

✅ 中西医结合治疗：激素治疗期间配合中药，可减轻副作用（如五苓散缓解水钠潴留）；✅ 定期监测：每月查24小时尿蛋白定量，中医调方依据。

❌ 切忌滥用补药：如湿热型的膜性肾病切忌鹿茸等滋腻补药。

温馨提示：本文仅供参考，具体用药需经专业中医师辨证指导。膜性肾病病程较长，坚持规范治疗可望获得长期缓解。

最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
16小時前
路透社
01:11
伊朗局势｜美驻沙特大使馆疑遭无人机袭击起火 美军阵亡人数增至6人｜持续更新
即时国际
19分鐘前
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影后张曼玉法国万呎巨型花园大公开 占地极广环境优美 工程规模庞大预告将设豪华露营区
影视圈
14小時前
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
维港领航船38岁男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突发
11小時前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
20小時前
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
失婚前港姐移英梦碎回流揾工处处碰壁 揾食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X机呀？
影视圈
10小時前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」电子钱包 7x24转账内地免手续费
商业创科
17小時前
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚
影视圈
16小時前
赌王三太陈婉珍新形象庆生状态惊人 何超云中门大开超性感切蛋糕 向新欢嘟嘴甜到漏？
赌王三太陈婉珍新形象庆生状态惊人  何超云中门大开超性感切蛋糕  向新欢嘟嘴甜到漏？
影视圈
12小時前
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
2026-03-02 09:00 HKT
更多文章
肾病长期使用类固醇者，中医药如何预防股骨头坏死？｜徐大基中医师
有些肾病患者需要长期服用类固醇药物以控制病情。然而，长期使用类固醇存在诸多潜在风险，其中股骨头坏死便是一个令人忧心的并发症。股骨头坏死不仅会给患者带来巨大的痛苦，严重影响其生活质量，甚至可能导致患者丧
2026-02-27 08:00 HKT
徐大基中医师