高血压肾病的中医治疗与循证调护｜徐大基中医师

由高血压导致的肾脏损害称为高血压肾病，属继发性肾病。高血压肾病又称为高血压性良性小动脉性肾硬化，其临床特点是长期高血压出现轻度蛋白尿，肾功能减退进展较慢，早期常出现夜尿增多等肾小管功能损害的表现，晚期可出现严重蛋白尿、氮质血症，最终发展为终末期肾衰。

高血压与肾脏病的关系

高血压与肾脏损害可相互影响，形成恶性循环。一方面，肾脏损伤引起高血压；另一方面，高血压又会加重肾脏损伤。急骤发展的高血压可引起广泛的肾小动脉弥慢性病变，导致恶性肾小动脉硬化，从而迅速发展成为尿毒症，成为肾病患者死亡的重要原因。

高血压与肾损害互为因果，如高血压导致肾小动脉高压、痉挛、肾缺血、肾小球硬化，出现蛋白尿等，形成肾损伤。肾损害也可进一步使肾血管痉挛、阻塞，肾组织缺血加重，造成肾素分泌增多，前列腺素减少，血压更高。

对于高血压患者，一定要检查尿常规；对于肾病患者，一定要定期积极进行血压检查。有效地将血压维持在理想范围，对预防高血压及高血压肾病有重要意义。

高血压肾病与慢性肾小球肾炎继发高血压相鉴别

高血压肾病

病史：高血压在先，肾病在后；

年龄：多为年纪大；

蛋白尿：蛋白尿一般不多；

血尿：无血尿。

肾性高血压

病史：肾病在先，高血压在后；

年龄：多为年轻患者；

蛋白尿：蛋白多数较多，通常24小时尿蛋白在1克以上；

血尿：多有血尿。

中医治疗

高血压不论是否有并发肾损害临床症状都需要严格控制血压；力求把血压控制在正常范围，这是一个重要基础治疗原则。肾病一般情况下，血压应控制在130/80mmHg以下；如果肾病蛋白尿每天达到1克以上，则血压需要控制在125/75mmHg以下。

对于早期、轻度高血压和尿常规正常者可予非药物治疗，保持良好的情绪，减肥，限盐限酒，适量运动。

慢性肾衰竭治疗的最终目的是延缓病程进展，延迟进入终末期肾衰。中医治疗慢性肾病主张早期介入治疗，其具体方案根据不同疾病阶段而有不同。例如：对于慢性肾衰早、中期（肾小球滤过率大于10ml/min）可以用中医治疗；而对于慢性肾衰尿毒症期（肾小球滤过率小于10ml/min）则应该以“西医治疗为主，中医治疗为辅”

高血压性良性小动脉性肾硬化治疗应以中医辨证治疗为主，积极治疗高血压，防止肾脏硬化。对血压控制不理想者，应予以中西医结合治疗。当出现肾功能衰竭时，则以中医综合措施延缓肾功能衰竭进展。

良性小动脉性肾硬化，临床上以本虚标实为多见。滋养肝肾、补益肾气为法治其本，以平肝潜阳、活血祛瘀、化痰泄浊利水为法治其标。常见的中医治疗分型有：肝肾阴虚、肝阳上扰，方选天麻钩藤汤和杞菊地黄丸加减；肾气亏虚、下元不固，方选五子衍宗丸加减；气滞血瘀、湿浊内阻，方选桃红四物汤合五苓散加减；脾肾亏虚、气血不足，方选归脾汤加减治疗；阳虚水泛、浊毒瘀阻，方选真武汤加减。

循证调护

高血压出现肾损害患者要注意合理的生活作息，戒酒戒烟等。

在饮食方面，一般禁止食用杨桃，因为个别肾病患者食用杨桃后会出现昏迷等危急状态。

低盐饮食是很多肾病患者的普遍原则，一般建议每日盐的摄入应该在3克左右，如有水肿明显者需要更低。但也要避免矫枉过正导致低钠。

高血压肾病患者，如有肾损害则要注意适当的优质低蛋白饮食。

水果和蔬菜是否要限制进食，则需根据肾功能状态及血清钾的水平而定。如有高钾血症则蔬菜、水果需要较为严格限制，一般要限制食用冬菇、薯仔、香蕉、车厘子、榴梿等含钾高的食物。

肾功能不全者一般不宜多食老火汤。

在运动方面则注意适量，积极参加体育锻炼，合理运动，如太极、八段锦、体操、游泳等。血压较高而未获得良好控制者及肾功能损害明显者均应避免剧烈运动。

以上资料摘自作者徐大基教授编写的《高血压治疗与中医调养》一书，此处有删减，供有兴趣的朋友参考，详情请咨询注册中医师为宜。