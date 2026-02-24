Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

肾病患者长期使用类固醇有何副作用？中医药如何防范和治疗？｜徐大基中医师

徐大基中医师
徐大基中医师
遵循实证 合理诊疗
15小時前
类固醇药物对于某些类型的肾病治疗颇为关键。然而，类固醇药物在发挥治疗功效之时，也有个别可能出现一些副作用。如果出现这些副作用，中医药又如何防范和治疗？

慢性肾病患者长期使用类固醇药物，可能会出现以下副作用：

  • 库欣综合征：患者会出现满月脸、水牛背，四肢较为纤细，这是因为激素导致体内脂肪分布不均匀。
  • 骨质疏松：激素会影响骨代谢，使骨密度降低，增加骨折风险，尤其是老年人更容易出现双侧股骨头坏死。
  • 消化道溃疡：激素可刺激胃酸分泌，破坏胃黏膜屏障，导致消化道溃疡的发生。
  • 抵抗力下降：长期使用激素会抑制免疫系统，使患者容易感染，如呼吸道感染、泌尿系统感染等。
  • 血糖升高：部分患者会出现类固醇糖尿病，即使没有糖尿病病史，也可能因激素影响而出现血糖升高。
  • 外貌改变：除了库欣综合征的外貌改变外，还可能出现痤疮、多毛、紫纹等皮肤问题。
  • 神经症状：如兴奋性增加、失眠，少数患者还可能出现其他神经类症状。
  • 其他：还可能引起高血压、高脂血症、动脉粥样硬化、血栓形成、肾上腺皮质功能低下、白内障、青光眼等。

中医药防治类固醇激素副作用常用的治法

1. 养阴清热，祛湿解毒

  • 适应症：适用于激素属纯阳之物，大量服用容易耗伤阴液而生湿热，湿热蕴而成毒，湿毒之邪发于肌表而成疮的情况。
  • 方药：知柏地黄汤合五味消毒饮加减。知柏地黄汤可滋阴降火，五味消毒饮则能清热解毒，两者合用可有效减轻激素引起的面部潮红、手足心热、面部及周身生疮等症状。

2. 健脾和胃降逆

  • 适应症：适用于激素引起的肠道反应，如恶心、呕吐，或吞酸、口淡无味、舌淡苔白、脉细数无力等症状。
  • 方药：香砂六君子汤加减。香砂六君子汤具有健脾和胃、降逆止呕的作用，呕恶明显者可加代赭石、竹茹以增强降逆效果。

3. 滋补肾阴

  • 适应症：适用于激素引起的脱发、头晕耳鸣、舌红少津、脉沉细等症状。
  • 方药：左归丸加减。左归丸具有滋补肾阴的作用，伴虚热者可加知母、地骨皮，口干者可加麦冬。

4. 补中益气，健脾补肾

  • 适应症：适用于激素引起的白细胞减少，表现为少气懒言、四肢倦怠、面色苍白、食欲不振、腰膝酸软、舌淡苔薄白、脉细弱等症状。
  • 方药：补中益气汤或八珍汤加减。补中益气汤可补中益气，八珍汤则能补血益气，两者合用可有效改善白细胞减少的症状。

其他中医治疗方法

1. 针灸

针灸可以调节人体的气血和脏腑功能，改善患者的免疫力和整体状态。可依据出现的具体症状进行辨证选穴。

2. 艾灸

艾灸具有温阳散寒、扶正固本的作用，适用于脾肾阳虚的患者。常用的穴位包括神阙、关元、命门等。

3. 中药熏洗

中药熏洗可以改善皮肤症状，减轻激素引起的皮肤问题，如痤疮、多毛等。常用的中药有黄柏、苦参、地肤子等。

以上资料供有兴趣的朋友参考，详情请咨询注册中医师为宜。

慢性肾衰竭为何进展快慢不一？关键在这几点｜徐大基中医师
肾脏疾病发生率越来越高，许多肾病患者都担心自己是否需要走上洗肾一途。然而我们也发现一个现象：有的人患上肾病几十年都不需要透析，而有的患者却在短短几年内，甚至更短的时间内就必须依靠洗肾维持生命。这背后究
2026-02-12 11:07 HKT
