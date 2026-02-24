肾病患者长期使用类固醇有何副作用？中医药如何防范和治疗？｜徐大基中医师
阅讀更多
內容
类固醇药物对于某些类型的肾病治疗颇为关键。然而，类固醇药物在发挥治疗功效之时，也有个别可能出现一些副作用。如果出现这些副作用，中医药又如何防范和治疗？
慢性肾病患者长期使用类固醇药物，可能会出现以下副作用：
- 库欣综合征：患者会出现满月脸、水牛背，四肢较为纤细，这是因为激素导致体内脂肪分布不均匀。
- 骨质疏松：激素会影响骨代谢，使骨密度降低，增加骨折风险，尤其是老年人更容易出现双侧股骨头坏死。
- 消化道溃疡：激素可刺激胃酸分泌，破坏胃黏膜屏障，导致消化道溃疡的发生。
- 抵抗力下降：长期使用激素会抑制免疫系统，使患者容易感染，如呼吸道感染、泌尿系统感染等。
- 血糖升高：部分患者会出现类固醇糖尿病，即使没有糖尿病病史，也可能因激素影响而出现血糖升高。
- 外貌改变：除了库欣综合征的外貌改变外，还可能出现痤疮、多毛、紫纹等皮肤问题。
- 神经症状：如兴奋性增加、失眠，少数患者还可能出现其他神经类症状。
- 其他：还可能引起高血压、高脂血症、动脉粥样硬化、血栓形成、肾上腺皮质功能低下、白内障、青光眼等。
中医药防治类固醇激素副作用常用的治法
1. 养阴清热，祛湿解毒
- 适应症：适用于激素属纯阳之物，大量服用容易耗伤阴液而生湿热，湿热蕴而成毒，湿毒之邪发于肌表而成疮的情况。
- 方药：知柏地黄汤合五味消毒饮加减。知柏地黄汤可滋阴降火，五味消毒饮则能清热解毒，两者合用可有效减轻激素引起的面部潮红、手足心热、面部及周身生疮等症状。
2. 健脾和胃降逆
- 适应症：适用于激素引起的肠道反应，如恶心、呕吐，或吞酸、口淡无味、舌淡苔白、脉细数无力等症状。
- 方药：香砂六君子汤加减。香砂六君子汤具有健脾和胃、降逆止呕的作用，呕恶明显者可加代赭石、竹茹以增强降逆效果。
3. 滋补肾阴
- 适应症：适用于激素引起的脱发、头晕耳鸣、舌红少津、脉沉细等症状。
- 方药：左归丸加减。左归丸具有滋补肾阴的作用，伴虚热者可加知母、地骨皮，口干者可加麦冬。
4. 补中益气，健脾补肾
- 适应症：适用于激素引起的白细胞减少，表现为少气懒言、四肢倦怠、面色苍白、食欲不振、腰膝酸软、舌淡苔薄白、脉细弱等症状。
- 方药：补中益气汤或八珍汤加减。补中益气汤可补中益气，八珍汤则能补血益气，两者合用可有效改善白细胞减少的症状。
其他中医治疗方法
1. 针灸
针灸可以调节人体的气血和脏腑功能，改善患者的免疫力和整体状态。可依据出现的具体症状进行辨证选穴。
2. 艾灸
艾灸具有温阳散寒、扶正固本的作用，适用于脾肾阳虚的患者。常用的穴位包括神阙、关元、命门等。
3. 中药熏洗
中药熏洗可以改善皮肤症状，减轻激素引起的皮肤问题，如痤疮、多毛等。常用的中药有黄柏、苦参、地肤子等。
以上资料供有兴趣的朋友参考，详情请咨询注册中医师为宜。
最Hit
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
2026-02-23 19:15 HKT
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕 用一方法即可锁定生父
2026-02-23 19:10 HKT