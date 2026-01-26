补肾法在高血压治疗中的应用｜徐大基中医师

肾具有藏精生髓、主水纳气等关键生理功能，与机体的生长发育、生殖以及阴阳平衡的维持紧密相连、至关重要。《灵枢・海论》中提到 “髓海不足，则脑转耳鸣，胫酸眩冒，目无所见，懈怠安卧”，揭示了肾虚与高血压相关症状存在的内在紧密关联。各种原因导致肾气虚衰，髓海失养，都易罹患高血压。

肾阴亏虚时，无法有效制约阳气，易引发肝阳上亢，致使血压升高，出现头晕目眩、耳鸣失眠等症状；肾阳虚弱，则会导致气血运行乏力，引发气血瘀滞和水液代谢紊乱，造成血压波动不稳，常伴有腰膝酸冷、肢体浮肿等情况。

基于上述中医理论基础，补肾疗法在高血压治疗中占据关键地位，每种治法都具备独特作用机制和显著治疗效果。

益气补肾法

应用于肾亏气虚型。

症状：气短乏力；腰膝酸软，腰部和膝部有明显的酸困无力感；头晕目眩、头脑昏沉；舌淡苔白，脉沉细。

治法：补益肾气、振奋元气。

方药：四君子汤合左归丸加减。用药包括人参、黄芪、熟地、山药、茯苓、白术、枸杞子、山茱萸、炙甘草等。

活血补肾法

应用于肾虚血瘀型。

症状：头晕、耳鸣、腰膝酸软，还伴有头痛如刺，疼痛部位固定；肢体麻木，四肢末端感觉迟钝；舌质紫暗或有瘀斑，脉象弦涩或细涩。

治法：滋阴补肾、活血化瘀。

方药：六味地黄丸合桃红四物汤。药物组成有熟地、山药、山茱萸、牡丹皮、茯苓、泽泻、桃仁、红花、当归、川芎、白芍、生地等。

养阴补肾法

应用于肾阴亏虚型。

症状：头晕耳鸣，头脑昏沉且耳内鸣响不断；腰膝酸软，腰部和膝部酸软无力；五心烦热，手心脚心及心胸部位自觉发热；失眠多梦，难以入睡且睡眠中梦境纷扰；舌红少苔，脉细数。

治法：滋补肾阴，兼顾平肝、利水、活血等。

方药：六味地黄丸加二至丸加减。用药有山药、山茱萸、熟地黄、牛膝、蒺藜、寄生、杜仲、益母草、钩藤、牡丹皮、泽泻、女贞子、旱莲草等。

疏肝补肾法

应用于肝旺肾虚型。

症状：头晕目眩；胸闷胁痛，胸部有憋闷感，胁肋部疼痛；烦躁易怒，情绪容易激动、发怒；腰部和膝部酸软无力；舌淡红苔薄白，脉弦细。

治法：在补肾的基础上，疏肝养血。

方药：滋水清肝饮。药物组成有熟地、山茱萸、山药、茯苓、牡丹皮、泽泻、柴胡、白芍、当归、栀子、酸枣仁等。

利水温肾法

应用于肾阳亏虚型。

症状：头部昏沉、眼前发黑或视物旋转；心悸气喘，心慌不安，呼吸急促；肢体浮肿，四肢或身体其他部位出现明显浮肿；小便不利，尿液排出不畅或尿量减少；畏寒肢冷，身体怕冷，四肢发凉；舌淡胖苔白滑，脉沉细。

治法：温肾助阳、化气行水。

方药：真武汤。由茯苓、芍药、生姜、附子、白术组成。

通过辨证论治，合理运用不同的补肾方法及其方剂，全面调节机体的阴阳平衡，改善肾虚状态，兼顾活血化瘀、利水渗湿、疏肝养血等多种手段，对控制血压在合理范围、预防高血压所致的靶器官损害具有一定的意义。