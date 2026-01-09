血液透析病人如何配合中医药治疗｜徐大基中医师

血液透析是众多晚期肾衰患者维持生命的重要手段。然而，透析过程中及透析间期，患者常被各类不适症状与并发症所困扰。合理运用中医药，不仅能改善患者症状，还能在防治并发症、提高生活品质等方面发挥显著作用。

一.改善透析相关症状

透析过程中或透析间期，患者可能出现各种不适症状。比如，因气血亏虚引发的乏力、头晕，可服用补益气血的中药改善；脾胃不和导致的食欲不振、恶心呕吐，则可运用健脾和胃的中药进行调理。此外，针对透析患者常见的便秘问题，中医可依据不同证型对症用药。

若是 肠燥津亏型 便秘，多表现为大便干结如羊屎状、口干咽燥，可使用润肠通便的中药，如麻子仁丸加减。

若是气虚型便秘，多表现为患者用力排便仍困难、伴有神疲乏力，则宜用益气润肠的药物，如黄芪汤加减。

针灸可助力症状改善，针对乏力、头晕，常选百会、足三里穴位，前者升提阳气，后者补益气血 。治疗食欲不振、恶心呕吐，可取中脘、内关，中脘调脾胃气机，内关能降逆止呕。

二.防治透析相关并发症

肾性贫血

血液透析患者常受肾性贫血困扰。中医理论中，肾藏精，精生髓，髓化血，肾虚是肾性贫血主因。中医药通过补肾益精、益气养血之法，能促进造血功能，提升血红蛋白水平，改善贫血症状。

钙磷代谢紊乱

此类患者易出现钙磷代谢紊乱，继而引发骨质疏松、肾性骨病等，常伴有透析骨痛症状。中医从健脾补肾、活血化瘀等方向入手，调节机体阴阳平衡，改善钙磷代谢，缓解骨痛。

如骨痛由肾阳虚衰、寒凝脉络所致，可使用温补肾阳、散寒止痛的药物，像右归丸加减。配合艾灸等外治法，艾灸肾俞、命门、关元等穴位，以温通经络、散寒止痛。针灸可辅助改善骨代谢，常选肾俞、委中穴位，肾俞滋肾精，委中能缓解腰腿痛，对改善骨痛有帮助。

心血管并发症

血液透析患者心血管疾病发生率高，像高血压、心功能不全等。中医药可通过平肝潜阳、活血化瘀、益气养阴等手段，辅助控制血压，改善心功能，降低心血管事件发生风险。

高血压患者，针刺曲池、太冲有降压效果，曲池清热，太冲平肝。心功能不全者，针刺内关、心俞可改善心功能，内关调心，心俞补心气。

三.解决营养不良问题

透析患者营养不良较为常见，中医认为这多和脾胃功能失调有关。脾为后天之本，气血生化之源。若脾胃运化失常，无法充分吸收食物中的营养物质，就易出现营养不良。中医通过健脾益胃、消食化积等方法，能改善患者脾胃功能，增强营养吸收。

对于 脾胃虚弱型 营养不良，表现为食少便溏、面色萎黄，可使用健脾益气的参苓白术散加减。

对于饮食积滞型营养不良，表现为脘腹胀满、厌食，则可用保和丸加减以消食导滞。

针灸可强化脾胃功能，选中脘、足三里穴位，中脘调脾胃，足三里增强脾胃运化，有助于改善营养不良。

四.提高机体免疫力

透析患者因肾功能衰竭，机体免疫力低下，易发生感染等并发症。中医药能调节患者免疫功能，增强抵抗力，预防感染。一些扶正祛邪的中药，可提升患者免疫应答能力，降低感染易感性。

针刺足三里、关元穴位，能培补元气，提升免疫力，帮助患者抵抗感染。

五.缓解心理压力

慢性肾病患者长期受疾病折磨，心理压力大，常伴有焦虑、抑郁等心理问题。中医的情志疗法、中药调理等能帮助患者调节情绪，缓解心理压力，改善心理状态，促进身心整体康复。

针刺神门、百会穴位，神门可安神，百会能醒脑，有利于缓解心理压力。

六.改善透析充分性

中医药或可通过改善患者微循环、调节机体代谢等作用，在一定程度上提高透析充分性，使患者体内毒素清除更有效，改善整体状态。

针刺三阴交、合谷穴位，能促进血液循环，或有助提升透析时毒素清除效率。

七.保护残余肾功能

对于尚有一定残余肾功能的血液透析患者，中医药通过益气活血、滋补肾气等方法，能延缓残余肾功能丧失，维持患者肾功能，减少透析依赖程度。

针刺肾俞、太溪穴位，肾俞补肾气，太溪滋肾阴，有利于保护残余肾功能。

八.对付皮肤瘙痒

透析患者的皮肤瘙痒多因体内毒素蓄积、血虚风燥等因素引起。

若属于 血虚风燥型 ，患者皮肤干燥、脱屑、瘙痒难忍，可采用养血祛风的方法，用当归饮子加减。

若属于湿热内蕴型，患者皮肤可见红疹、瘙痒且伴有口苦、胸闷等症状，则以清热利湿为主，方用龙胆泻肝汤加减。

此外，还可配合中药外洗，如用苦参、白鲜皮、地肤子等药物煎水外洗，直接作用于皮肤，缓解瘙痒症状。

针灸可缓解皮肤瘙痒，针刺血海、曲池穴位，血海养血，曲池清热，可缓解皮肤瘙痒。

合理应用中医药配合血液透析治疗，对透析患者改善症状、提高身体状态等均有一定的帮助。但由于透析患者需要严格控制液体的入量，因此是否使用中医药配合治疗，及如何处方用药或针灸等均需按专业医师的意见决定 。