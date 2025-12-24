Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

肾囊肿按大小与严重情况分哪几类？有何治疗建议｜徐大基中医师

徐大基中医师
徐大基中医师
遵循实证 合理诊疗
59分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

 

一般来说，肾囊肿是后天获得性囊性疾病，一般情况下不会有太大变化，也不会造成肾功能损害。但个别有机会增长快，需要定期覆查，一般半年到1年覆查1次，如有明显疼痛、血尿等，需要及时覆查超声波和尿常规等。

肾囊肿的分类

肾囊肿（肾脏囊肿）的大小分类在临床评估和治疗决策中非常重要，通常根据影像学检查（如超声波、CT或MRI）的测量结果进行分级。以下是常见的分类方式：

1. 根据大小的一般分类

  • 小囊肿：直径 ＜1 cm，通常为良性，无需治疗，建议定期追踪。
  • 中等囊肿：直径 1–3 cm，多数无症状，但若压迫周围组织或感染需进一步评估。
  • 大型囊肿：直径 3–5 cm，可能引起疼痛、高血压或阻塞，需考虑治疗（如抽吸或手术）。
  • 巨大囊肿：直径 ＞5 cm，高风险并发症（如出血、感染、肾功能受损），通常需积极处理。

2. Bosniak 分类（针对复杂性囊肿）

此分类用于评估囊肿的恶性风险，基于CT或MRI的影像特征：

  • Bosniak Ⅰ级：

单纯性囊肿（薄壁、无分隔或钙化），恶性风险＜1%，无需追踪；

  •  Bosniak II级： 

轻度复杂（如薄分隔、微小钙化），恶性风险：1–5%，建议定期影像检查；

  •  Bosniak IIF级：

中度复杂（多分隔、轻度增厚），恶性风险：5–10%，建议密切追踪（6–12个月）；

  •   Bosniak III级： 

不确定性（厚壁、不规则分隔），恶性风险：50%，建议手术切除（如部分肾切除）；

  •    Bosniak IV级：  

明显恶性（实质成分、强化），恶性风险＞90%，建议立即手术。

肾囊肿的临床注意事项

  • 单纯性囊肿（Bosniak I–II）：绝大多数为良性，无症状者仅需观察。
  • 复杂性囊肿（Bosniak IIF–IV）：需进一步检查（如穿刺活检或手术）以排除肾细胞癌。
  • 多囊肾病（如ADPKD）：囊肿大小和数量会随病程进展增加，需监测肾功能。

何时就医？

  • 囊肿快速增大、伴随血尿、发烧或腰痛。
  • 影像显示可疑特征（如实质成分、不规则边缘）。

若有具体影像报告或症状，建议由泌尿科或肾脏科医师评估后制定个人化方案。

中医药治疗方案

中医治疗肾囊肿主要是通过辨证论治，采用中药方剂、针灸等方法来改善症状、延缓病情发展，但难以完全消除囊肿。以下是一些常见的中医药治疗方法：

中药方剂

  • 气滞血瘀证

表现为腰部胀痛或刺痛，痛有定处，可触及肿块，舌紫暗或有瘀斑，脉弦涩。

治法为活血化瘀、理气散结，方剂可选用膈下逐瘀汤加减，常用药物有桃仁、红花、当归、川芎、赤芍、枳壳、延胡索、香附等。

  • 湿热蕴结证

表现为腰部疼痛，伴有发热、口苦、咽干、小便黄赤，舌红，苔黄腻，脉滑数。

治法为清热利湿，方剂可选用八正散或龙胆泻肝汤加减。常用药物有车前子、瞿麦、萹蓄、滑石、栀子、大黄、龙胆草、黄芩等。

  • 脾肾阳虚证

表现为腰部冷痛，畏寒肢冷，神疲乏力，腰膝酸软，夜尿增多，舌淡胖，边有齿痕，苔白滑，脉沉细弱。

治法为温补脾肾，方剂可选用济生肾气丸合真武汤加减。常用药物有熟地、山药、山茱萸、茯苓、泽泻、牡丹皮、附子、肉桂、牛膝、车前子、白术、白芍等。

针灸治疗

  • 体针

常选用肾俞、志室、气海、关元、三阴交等穴位。根据辨证虚实，采用不同的针刺手法，如虚证用补法，实证用泻法，以达到疏通经络、调和气血、平衡阴阳的目的。一般每周进行 2 - 3 次针刺治疗，每次留针 20 - 30 分钟。

  • 艾灸

对于脾肾阳虚的患者，可配合艾灸治疗。常用穴位有肾俞、命门、关元、气海等。通过艾灸的温热刺激，起到温阳补肾、散寒通络的作用。可采用艾条悬灸或艾灸盒灸的方法，每次每穴灸 15 - 20 分钟，以局部皮肤温热红晕为度，每周进行 2 - 3 次。

患者在治疗期间应注意休息，避免劳累，保持心情舒畅，饮食上宜清淡，避免食用辛辣、油腻、刺激性食物。

最Hit
本周后期深圳最低气温将降至12℃，还伴有降雨。 新华社资料图
北上注意｜冷空气将南下广东 深圳将迎降雨降温「双暴击」
即时中国
13小時前
张文父母下跪道歉，称儿子造成无法弥补的伤害。 中时
01:46
台北随机伤人案｜张文遗体今解剖厘清死因 父母现身下跪道歉
两岸热话
7小時前
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
影视圈
7小時前
64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果
64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果
影视圈
8小時前
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
影视圈
4小時前
前TVB「拜金花旦」转跑道 豪门梦碎淡出幕前吸金力强 生活奢华宽敞豪宅意外曝光
前TVB「拜金花旦」转跑道 豪门梦碎淡出幕前吸金力强 生活奢华宽敞豪宅意外曝光
影视圈
9小時前
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
饮食
9小時前
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
时事热话
8小時前
莲香居登陆旺角 租西洋菜南街巨舖 每月租金约10万
莲香居登陆旺角 租西洋菜南街巨舖 每月租金约10万
楼市动向
13小時前
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
时事热话
15小時前
更多文章
肾积水形成的原因与中西医处理的原则｜徐大基中医师
肾积水指尿液从肾盂排出受阻，致肾内压力增高、肾盂肾盏扩张、肾实质萎缩及功能减退的病症。其成因多样，西医认为常见的有泌尿系统结石、肿瘤、先天性畸形、前列腺增生以及泌尿系统感染等。积水程度一般分为轻、中、
15小時前
徐大基中医师