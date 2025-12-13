哪些疾病可以导致血尿，如何处理？｜徐大基中医师

血尿是指尿液中红细胞增多，分为肉眼血尿和镜下血尿。多种疾病都可能导致血尿，以下是一些常见的情况：

一.血尿的病因

泌尿系统疾病

肾小球疾病

如急性肾小球肾炎、IgA 肾病等。急性肾小球肾炎常因 β - 溶血性链球菌感染所致，除血尿外，还伴有蛋白尿、水肿、高血压等症状。IgA 肾病多在呼吸道感染后数小时至数天内出现肉眼血尿，可伴有蛋白尿。

泌尿系统感染

包括肾盂肾炎、膀胱炎、尿道炎等。除血尿外，患者常有尿频、尿急、尿痛等尿路刺激症状，肾盂肾炎还可能伴有发热、腰痛等全身症状。

泌尿系统结石

肾结石、输尿管结石、膀胱结石等都可能引起血尿。结石移动时会损伤尿路黏膜，导致出血，常伴有剧烈的腰腹部疼痛，疼痛可向下腹部、会阴部放射。

泌尿系统肿瘤

肾肿瘤、膀胱肿瘤等肿瘤组织生长迅速，血供丰富，容易发生溃破出血，引起血尿。血尿常为无痛性、间歇性肉眼血尿，有时可伴有血块。

全身性疾病

血液系统疾病

血小板减少性紫癜，患者体内血小板数量减少，凝血功能下降，可出现皮肤瘀点、瘀斑，以及血尿等出血症状。再生障碍性贫血、白血病等会影响骨髓的造血功能，导致血小板生成减少或功能异常，进而引发血尿。

自身免疫性疾病

系统性红斑狼疮可累及全身多个系统，当肾脏受累时，可出现血尿、蛋白尿等症状。此外，过敏性紫癜也可能影响肾脏，导致紫癜性肾炎，出现血尿。

其他疾病

胡桃夹现象

又称左肾静脉受压综合征，多见于体型瘦长的青少年。由于左肾静脉在腹主动脉和肠系膜上动脉之间受到挤压，导致肾静脉回流受阻，引起血尿，常伴有左侧腰痛。

运动性血尿

在剧烈运动后，由于肾脏血流动力学改变、肾静脉压力增高等原因，可出现一过性血尿，一般不伴有其他明显症状，休息后可逐渐恢复正常。

血尿处理需依病因、病情及患者整体状况综合判断，以下是一般原则与方法：

二.血尿的处理

1.明确病因

通过详细的问诊，如了解血尿相关症状、近期病史等，初步判断病因。并通过检查泌尿系统等部位，查看有无异常体征。结合实验室检查，如进行尿常规、血常规等检查，了解尿液及血液情况。及影像学检查，根据病情做超声、CT 等检查，确定泌尿系统有无病变等，以明确病因诊断。

2.针对病因治疗

如泌尿系统感染，通常使用抗生素治疗，患者多喝水、勤排尿。泌尿系统结石，则依结石情况，采取饮水运动排石、碎石手术等方法。肾小球疾病则按具体类型，采用休息、对症治疗或用糖皮质激素等药物。泌尿系统肿瘤，通常以手术治疗为主，术后可能配合化疗、放疗等。至于全身性疾病则针对原发病治疗，如血小板减少性紫癜用提升血小板药物，系统性红斑狼疮用糖皮质激素等。

3.对症支持治疗

不论什么原因导致的血尿，患者都需要适当休息，避免剧烈运动和重体力劳动。在血尿严重时，可用止血药物。另外保持充足水分摄入，维持尿量，防止血块堵塞尿路。

4.中医辨证论治

根据辨证，给予不同的治疗处方，如下焦热盛治以清热泻火、凉血止血，用小蓟饮子加减。肾阴亏虚，治法是滋养肾阴、凉血止血，方选知柏地黄丸加减。脾不统血，以补脾益气、摄血止血为法，用归脾汤加减。气虚不摄，治宜补气摄血、固肾涩精，用无比山药丸加减。