长期肾功能稳定的慢性肾衰患者 5大事项必须注意｜徐大基中医师

长期肾功能稳定的慢性肾衰患者，往往得益于早期规范治疗、科学自我管理、个体差异优势及原发疾病的良好控制。但肾功能稳定并非一劳永逸，日常仍需从饮食、生活习惯、用药、监测随访等多方面进行科学管理，以延缓病情进展、降低并发症风险。即使目前肾功能稳定，仍需注意一些事项：

一.饮食管理：遵循「优质低蛋白 + 控盐限钾 + 均衡营养」原则

1.控制蛋白质摄入

总量： 根据肾功能调整，通常建议0.6~0.8 g/(kg・天)（如体重 60kg，每日蛋白摄入约 36~48g），以减轻肾脏负担。

根据肾功能调整，通常建议0.6~0.8 g/(kg・天)（如体重 60kg，每日蛋白摄入约 36~48g），以减轻肾脏负担。 优质蛋白为主： 优先选择鱼、虾、肉、蛋、奶类等（占全天蛋白摄入量的 50%~70%），慢性肾病患者如果肾功能正常，除了该类食物过敏需慎用，一般是不需禁忌的，适量进食对人体十分重要。但当肾功能下降时，则要适当减少蛋白摄入量，以既满足人体代谢营养需要，又不增加肾脏负担为原则。

优先选择鱼、虾、肉、蛋、奶类等（占全天蛋白摄入量的 50%~70%），慢性肾病患者如果肾功能正常，除了该类食物过敏需慎用，一般是不需禁忌的，适量进食对人体十分重要。但当肾功能下降时，则要适当减少蛋白摄入量，以既满足人体代谢营养需要，又不增加肾脏负担为原则。 避免高蛋白饮食：如蛋白粉、动物内脏等，以免加重代谢废物生成。

2.限制钠盐摄入

目标： 每日盐摄入量 <5g，严重高血压或水肿者需降至 <3g。

每日盐摄入量 <5g，严重高血压或水肿者需降至 <3g。 注意：避免食用一些高盐食物或调味品，如酱菜、腌制品（咸菜、咸鱼、咸肉、咸蛋、榨菜）、加工食品（如速食面、火腿）及高钠调料（如味精、蚝油），可使用香料（如姜、蒜、花椒等）替代调味。

3.控制钾、磷摄入

限钾：由饮食中摄取的钾，绝大部分都由肾脏排出，当肾功能下降时，肾的排钾能力减弱，需避免高钾食物，否则有可能会出现高血钾的情况。

常见的含钾高的食物有：

◆水果类：

新鲜果汁和纯果汁含钾高，肾衰高钾者不宜过多食用。

水果：香蕉、牛油果、榴梿、椰子、火龙果、番石榴等；

干果：葡萄干、龙眼干、无花果、杏脯、干枣等。

◆蔬菜类：

西兰花、椰菜花、菠菜、芥菜、空心菜、莲藕、番薯、芋头、马铃薯、毛豆、笋等。建议蔬菜焯水后再烹饪以减少钾含量。

◆其他：

饮品：朱古力奶、阿华田、好立克、浓茶、即溶咖啡等；

调味品：鸡精、茄汁、咖喱等；

干豆类：黄豆、红豆、黑豆、莲子等等。

限磷：高磷血症是慢性肾病的常见并发症，是引起继发性甲状旁腺功能亢进、肾性骨病等的重要因素，控制高磷饮食对于预防血磷升高有重要的意义；磷在食物中分布很广，瘦肉、蛋、奶、动物肝、肾的磷含量都很高，海带、紫菜、花生、干豆类、坚果等含磷也丰富；蔬菜、瓜类、水果、猪红、海参等含磷则较低；避免使用磷添加剂（如食品标签中的「磷酸钠」「磷酸钾」）。含磷高的食物往往是高蛋白食物，过低蛋白的摄入则可能导致严重营养不良。

4.保证能量摄入

以碳水化合物（如米饭、面条、土豆）和健康脂肪（如橄榄油、鱼油）为主，防止因蛋白质摄入不足导致营养不良。可适量食用藕粉、粉丝等低蛋白高热量食物。

5.水分管理

无水肿、心衰者，每日饮水量约为前一日尿量 + 500~700ml；若存在水肿或透析，需严格遵医嘱限制水量。

二.生活习惯：避免伤肾行为，增强体质

1.规律作息，避免劳累

保证每日 7~8 小时睡眠，避免熬夜、过度体力劳动或剧烈运动（如长跑、举重），以防肾脏血流减少或加重代谢负担。

2.适当运动

选择温和的运动方式，如散步、太极拳等，每周 3~5 次，每次 30 分钟左右，以运动后不感到疲劳为宜。运动可改善血压、血糖和心血管功能，但需避免高温环境下运动。

3.戒烟戒酒

吸烟会加速肾血管硬化，酗酒则可能诱发急性肾损伤，需严格戒除。

4.预防感染

慢性肾衰患者免疫力较低，需注意：季节交替时及时增减衣物，避免感冒、流感；

注意个人卫生（如口腔、皮肤、尿道），预防尿路感染（感染可能诱发肾功能急性恶化）；

如需接种疫苗（如流感疫苗、肺炎疫苗），需提前咨询医生。

三.用药安全：谨慎使用药物，避免肾毒性药物

1.严格遵医嘱用药

避免自行使用偏方、保健品（尤其是含马兜铃酸的中药，如关木通、广防己），以免加重肾损伤。

如需服用其他疾病药物（如高血压、糖尿病、痛风药物），需提前告知医生肾功能情况，由医生调整剂量或选择肾毒性小的药物。

2.避免肾毒性药物

常见药物包括：

非甾体类抗炎药（如布洛芬、阿司匹林、对乙醯氨基酚）过量：可能引起肾间质损伤。

抗生素（如庆大霉素、阿米卡星等氨基糖苷类药物）：需根据肌酐清除率调整剂量。

造影剂：如因检查需要使用，需提前评估肾功能并做好水化（检查前后多喝水或输液）。

四.监测与随访：定期复查，动态调整管理方案

1.自我监测指标

体重：每日晨起空腹秤重，若短时间内体重明显增加（如 1~2 天内增加 2kg 以上），可能提示水肿或水分摄入过多，需警惕。

尿量：记录每日尿量变化，若尿量突然减少（如 < 400ml / 天），需及时就医。

血压：高血压是慢性肾衰常见并发症，建议每日固定时间测量血压，控制目标一般为<130/80mmHg（具体需遵医嘱）。

2.定期复查项目

因应不同的阶段，选择不同的检查项目，如：

肾功能：每 1~3 个月检测血肌酐、尿素氮、估算肾小球滤过率（eGFR），评估肾功能变化趋势。

电解质：每 1~3 个月查血钾、血磷、血钙、碳酸氢盐，监测是否存在电解质紊乱（如高钾、低钙、代谢性酸中毒）。

血常规：每 3~6 个月检查血红蛋白、红细胞压积，排查肾性贫血（肾功能下降会导致促红细胞生成素减少）。

尿常规：定期复查尿蛋白、尿潜血，评估尿蛋白控制情况（尿蛋白控制目标：尽量 < 0.5g / 天）。

其他：根据病情需要，可能需检查甲状旁腺激素（排查肾性骨病）、心脏超声（评估心血管并发症）等。

3.及时就医指征

出现以下情况需立即就诊：

水肿加重（如眼睑、下肢水肿明显）、呼吸困难（可能提示心衰）；

恶心、呕吐、食欲极差（警惕尿毒症毒素蓄积）；

心慌、乏力、面色苍白（可能为严重贫血或心律失常）；

体温升高（>38℃）或感染症状（如咳嗽、尿痛）；

血压骤升或骤降（如收缩压 > 180mmHg 或 < 90mmHg）。

五.心理调节：保持积极心态，避免焦虑抑郁

慢性肾病需长期管理，患者易出现心理压力，可通过以下方式调节：

学习疾病知识：了解病情和管理要点，减少对疾病的恐惧;

寻求支持：与家人、病友或医护人员沟通，分享感受，必要时寻求心理咨询;

培养兴趣：通过阅读、听音乐、手工等活动转移注意力，保持心情舒畅。

以上资料供有兴趣的朋友参考，详情请咨询注册中医师为宜。