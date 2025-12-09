Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

长期肾功能稳定的慢性肾衰患者 5大事项必须注意｜徐大基中医师

徐大基中医师
徐大基中医师
遵循实证 合理诊疗
1小時前
长期肾功能稳定的慢性肾衰患者，往往得益于早期规范治疗科学自我管理个体差异优势原发疾病的良好控制。但肾功能稳定并非一劳永逸，日常仍需从饮食生活习惯用药监测随访等多方面进行科学管理，以延缓病情进展、降低并发症风险。即使目前肾功能稳定，仍需注意一些事项：

一.饮食管理：遵循「优质低蛋白 + 控盐限钾 + 均衡营养」原则

1.控制蛋白质摄入

  • 总量：根据肾功能调整，通常建议0.6~0.8 g/(kg・天)（如体重 60kg，每日蛋白摄入约 36~48g），以减轻肾脏负担。
  • 优质蛋白为主：优先选择鱼、虾、肉、蛋、奶类等（占全天蛋白摄入量的 50%~70%），慢性肾病患者如果肾功能正常，除了该类食物过敏需慎用，一般是不需禁忌的，适量进食对人体十分重要。但当肾功能下降时，则要适当减少蛋白摄入量，以既满足人体代谢营养需要，又不增加肾脏负担为原则。
  • 避免高蛋白饮食：如蛋白粉、动物内脏等，以免加重代谢废物生成。

2.限制钠盐摄入

  • 目标：每日盐摄入量 <5g，严重高血压或水肿者需降至 <3g。
  • 注意：避免食用一些高盐食物或调味品，如酱菜、腌制品（咸菜、咸鱼、咸肉、咸蛋、榨菜）、加工食品（如速食面、火腿）及高钠调料（如味精、蚝油），可使用香料（如姜、蒜、花椒等）替代调味。

3.控制钾、磷摄入

限钾：由饮食中摄取的钾，绝大部分都由肾脏排出，当肾功能下降时，肾的排钾能力减弱，需避免高钾食物，否则有可能会出现高血钾的情况。

常见的含钾高的食物有：

◆水果类：

新鲜果汁和纯果汁含钾高，肾衰高钾者不宜过多食用。

水果：香蕉、牛油果、榴梿、椰子、火龙果、番石榴等；

干果：葡萄干、龙眼干、无花果、杏脯、干枣等。

◆蔬菜类：

西兰花、椰菜花、菠菜、芥菜、空心菜、莲藕、番薯、芋头、马铃薯、毛豆、笋等。建议蔬菜焯水后再烹饪以减少钾含量。

◆其他：

饮品：朱古力奶、阿华田、好立克、浓茶、即溶咖啡等；

调味品：鸡精、茄汁、咖喱等；

干豆类：黄豆、红豆、黑豆、莲子等等。

限磷：高磷血症是慢性肾病的常见并发症，是引起继发性甲状旁腺功能亢进、肾性骨病等的重要因素，控制高磷饮食对于预防血磷升高有重要的意义；磷在食物中分布很广，瘦肉、蛋、奶、动物肝、肾的磷含量都很高，海带、紫菜、花生、干豆类、坚果等含磷也丰富蔬菜、瓜类、水果、猪红、海参等含磷则较低；避免使用磷添加剂（如食品标签中的「磷酸钠」「磷酸钾」）。含磷高的食物往往是高蛋白食物，过低蛋白的摄入则可能导致严重营养不良。

4.保证能量摄入

以碳水化合物（如米饭、面条、土豆）和健康脂肪（如橄榄油、鱼油）为主，防止因蛋白质摄入不足导致营养不良。可适量食用藕粉、粉丝等低蛋白高热量食物。

5.水分管理

无水肿、心衰者，每日饮水量约为前一日尿量 + 500~700ml；若存在水肿或透析，需严格遵医嘱限制水量。

二.生活习惯：避免伤肾行为，增强体质

1.规律作息，避免劳累

保证每日 7~8 小时睡眠，避免熬夜、过度体力劳动或剧烈运动（如长跑、举重），以防肾脏血流减少或加重代谢负担。

2.适当运动

选择温和的运动方式，如散步、太极拳等，每周 3~5 次，每次 30 分钟左右，以运动后不感到疲劳为宜。运动可改善血压、血糖和心血管功能，但需避免高温环境下运动。

3.戒烟戒酒

吸烟会加速肾血管硬化，酗酒则可能诱发急性肾损伤，需严格戒除。

4.预防感染

  • 慢性肾衰患者免疫力较低，需注意：季节交替时及时增减衣物，避免感冒、流感；
  • 注意个人卫生（如口腔、皮肤、尿道），预防尿路感染（感染可能诱发肾功能急性恶化）；
  • 如需接种疫苗（如流感疫苗、肺炎疫苗），需提前咨询医生。

三.用药安全：谨慎使用药物，避免肾毒性药物

1.严格遵医嘱用药

避免自行使用偏方、保健品（尤其是含马兜铃酸的中药，如关木通、广防己），以免加重肾损伤。

如需服用其他疾病药物（如高血压、糖尿病、痛风药物），需提前告知医生肾功能情况，由医生调整剂量或选择肾毒性小的药物。

2.避免肾毒性药物

常见药物包括：

  • 非甾体类抗炎药（如布洛芬、阿司匹林、对乙醯氨基酚）过量：可能引起肾间质损伤。
  • 抗生素（如庆大霉素、阿米卡星等氨基糖苷类药物）：需根据肌酐清除率调整剂量。
  • 造影剂：如因检查需要使用，需提前评估肾功能并做好水化（检查前后多喝水或输液）。

四.监测与随访：定期复查，动态调整管理方案

1.自我监测指标

体重：每日晨起空腹秤重，若短时间内体重明显增加（如 1~2 天内增加 2kg 以上），可能提示水肿或水分摄入过多，需警惕。

尿量：记录每日尿量变化，若尿量突然减少（如 < 400ml / 天），需及时就医。

血压：高血压是慢性肾衰常见并发症，建议每日固定时间测量血压，控制目标一般为<130/80mmHg（具体需遵医嘱）。

2.定期复查项目

因应不同的阶段，选择不同的检查项目，如：

肾功能：每 1~3 个月检测血肌酐、尿素氮、估算肾小球滤过率（eGFR），评估肾功能变化趋势。

电解质：每 1~3 个月查血钾、血磷、血钙、碳酸氢盐，监测是否存在电解质紊乱（如高钾、低钙、代谢性酸中毒）。

血常规：每 3~6 个月检查血红蛋白、红细胞压积，排查肾性贫血（肾功能下降会导致促红细胞生成素减少）。

尿常规：定期复查尿蛋白、尿潜血，评估尿蛋白控制情况（尿蛋白控制目标：尽量 < 0.5g / 天）。

其他：根据病情需要，可能需检查甲状旁腺激素（排查肾性骨病）、心脏超声（评估心血管并发症）等。

3.及时就医指征

出现以下情况需立即就诊：

  • 水肿加重（如眼睑、下肢水肿明显）、呼吸困难（可能提示心衰）；
  • 恶心、呕吐、食欲极差（警惕尿毒症毒素蓄积）；
  • 心慌、乏力、面色苍白（可能为严重贫血或心律失常）；
  • 体温升高（>38℃）或感染症状（如咳嗽、尿痛）；
  • 血压骤升或骤降（如收缩压 > 180mmHg 或 < 90mmHg）。

五.心理调节：保持积极心态，避免焦虑抑郁

慢性肾病需长期管理，患者易出现心理压力，可通过以下方式调节：

学习疾病知识：了解病情和管理要点，减少对疾病的恐惧;

寻求支持：与家人、病友或医护人员沟通，分享感受，必要时寻求心理咨询;

培养兴趣：通过阅读、听音乐、手工等活动转移注意力，保持心情舒畅。

以上资料供有兴趣的朋友参考，详情请咨询注册中医师为宜。

