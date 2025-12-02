脑中风的危险信号，你注意到了吗？｜徐大基中医师

脑中风来势汹汹，一旦发生，常常后果难料，严重者有生命危险；有的则留下不同后遗症，遗恨终生。脑中风包括缺血性和出血性中风。缺血性脑中风和出血性脑中风的症状不尽相同，出血性脑中风通常会严重很多。

脑中风发病前常有蛛丝马迹！若出现以下症状，务必立即就医：

✔ 语言障碍：口周麻木，说不出话的表现形式有找词困难、构音不清、不能理解他人说话、说话舌头发软，大舌头等；

✔ 面部异常：嘴歪流涎、伸舌偏斜（但需要排除普通面瘫）；

✔ 肢体麻木：单侧手脚无力、拿不稳东西或突然跌倒；

✔ 视觉问题：眼前发黑、视物模糊或视野缺损；

✔ 突发晕厥：伴随头晕呕吐、剧烈头痛甚至意识不清。

⚠️ 高血压、糖尿病、高血脂患者及长期吸烟饮酒者，风险更高！

🔥 紧急处理口诀「FAST」原则：F（Face脸歪）／A（Arm手垂）／S（Speech语乱）／T（Time速送医）把握黄金3小时，可大幅降低残障风险！

脑中风的病发表现

缺血性脑中风与出血性脑中风的临床表现不同，其中最大的区别是出血性脑中风通常有意识障碍及昏迷等，而缺血性脑中风通常神志清醒。

缺血性脑中风

患病表现：一侧肢体无力或麻木；一侧面部麻木或口角歪斜；说话不清，或理解语言困难；双眼向一侧凝视；单眼或双眼视力散失或模糊；神志正常，只有少数神志不清。

出血性脑中风

患病表现：头痛、恶心、呕吐，不同程度的意识障碍及昏迷、偏瘫等。

脑中风后遗症

脑中风后遗症是指急性脑血管病发病后，遗留的以半身不遂、麻木不仁、口眼歪斜、言语不利为主要表现的一种病症。

出血性脑中风早期死亡率很高，约有半数患者于发病数日内死亡，幸存者中多数留有不同程度的运动障碍、认知障碍、言语及吞咽障碍等后遗症。缺血性脑中风患者临床上以偏瘫为主要后遗症。

日常预防关键：中西医结合护血管

1. 控制三高是根本

定期监测血压，将血压控制在合理范围；

糖尿病患者严格控糖；

血脂异常者少吃动物内脏、避免进食油炸之品。避免饮食过量。

2. 生活方式调整

• 戒烟戒酒：戒烟已经有共识，但是否戒酒，各有各的“理论”。但必须提醒：已经高血压，或三高者，均应戒酒，而不是限酒；

• 饮食清淡：少盐少油，多吃黑木耳、芹菜、深海鱼；

• 避免零食：尤其是避免腌制类，如咸肉干、咸鱼干、小鱼干、虾干、腌菜、咸橄榄、榨菜等；

• 合理运动：避免每天过度劳碌而无合理运动；

• 调畅情志：对于精神紧张、脾气暴躁者，应合理寻找专业精神指导，调畅情志，心平气和。

中风不是老年人专利，年轻人也可能中招！从今天开始调整作息，远离「头号健康杀手」！

中医通络汤水

丹参三七山楂红枣瘦肉汤

材料:

丹参20克，三七片5克，山楂10克，红枣5 粒 ，瘦肉250 克，盐适量。

做法：

①瘦肉洗净，切块，汆水备用；

②药材洗净，备用；

③将所有材料放入锅中，加入适量清水，大火煮滚后，转小火煲约1小时，加少量盐调味即可。

功效：

活血化瘀、改善血液循环、预防血管阻塞。

应用：

适合三高人士、长期久坐者以及中老年人保健饮用。孕妇不宜饮用。女性经期不宜饮用。

丹田杜仲固元茶

材料：

丹参20克，田七5克，杜仲10克，山楂15克，桑葚10克，钩藤10克。

功效：

补益肾肝、活血化瘀。

应用：

适合中年人士，应酬多多，睡眠不足；或劳累过度；或经常腰膝酸软、肢体麻木；或夜多小便，血脂血压高人士服用。

以上资料供有兴趣的朋友参考，详情请咨询注册中医师为宜。