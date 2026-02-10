什么是止痛剂肾病，如何防范？｜徐大基中医师

在日常生活中，我们常常会因为各种疼痛而使用止痛药物。然而，长期过量使用止痛药物可能会引发一种被称为止痛剂肾病的严重疾病。

止痛剂肾病主要指非类固醇类消炎止痛剂（如：布洛芬、萘普生等）引起的各类肾病变。这些药物在缓解疼痛的同时，如果使用不当，就会对肾脏造成不良影响。其发病机制主要是影响肾脏的血流灌注以及直接损伤肾小管等，进而引发一系列肾脏病变。

临床特点

肾功能方面

早期常见肾小管功能受损。例如，尿浓缩功能障碍，患者会有夜尿增多的表现，一般夜尿量可超过白天尿量或者夜尿次数明显增加。这是因为肾小管在重吸收水分的功能上出现了问题。随着病情发展，肾小球滤过功能也会受损，血肌酐、尿素氮等代谢废物在血液中逐渐堆积，最终可能导致慢性肾衰竭。

尿液变化

尿液检查可发现轻度蛋白尿，多为小分子蛋白尿。这是由于肾小球滤过屏障或肾小管重吸收功能异常，使得蛋白质漏出或不能正常重吸收。尿中还可能有红细胞、白细胞。在肾乳头坏死时，血尿会更明显，因为坏死组织脱落可能损伤尿路黏膜，引起出血。

疼痛症状

急性肾乳头坏死的患者会有剧烈的疼痛，主要是腰痛和腹痛。疼痛程度往往很严重，而且可以放射到会阴部、外生殖器等部位。慢性肾乳头坏死患者的疼痛可能相对隐匿，不那么典型。

高血压表现

肾功能受损进展到一定程度时，很多患者会出现高血压。一方面，肾脏损伤影响了肾素 - 血管紧张素 - 醛固酮系统的平衡；另一方面，水钠潴留等因素也促使血压升高。高血压又会反过来加重肾脏损害，形成恶性循环。

止痛剂肾病，如果病情得不到及时控制，严重时可发展为肾衰竭，给患者的身体健康带来极大的威胁。

那么，我们应该如何避免止痛剂肾病呢？

合理用药是关键

首先，谨慎使用止痛药物至关重要。我们必须严格按照医生的建议和药品说明书来使用，切不可自行增加用药剂量和次数。同时，要尽量避免同时使用多种具有肾毒性的药物，以减少对肾脏的损害。其次，注意用药指征，只有在明确有疼痛症状且确有必要时才使用止痛药物。

加强定期监测

对于因疾病需要长期或频繁使用可能损害肾脏的药物（包括部分止痛药）的人群，定期检查肾功能是必不可少的，如测定血肌酐、尿素氮、肾小球滤过率等，以及尿液常规检查（观察尿蛋白、红细胞等）。这样能及时发现肾脏损害的早期迹象，以便早期干预。

采用替代方法缓解疼痛

可以考虑非药物的止痛手段。例如，中药疗法、针灸疗法、物理治疗中的按摩和理疗，对于肌肉疼痛、关节疼痛等有很好的缓解效果。对于轻度疼痛，可以先尝试非药物方法缓解，如休息、热敷、放松等。另外，心理疏导在某些神经性疼痛的治疗中也有一定作用，比如通过放松训练、冥想等方式减轻疼痛的感知。

如果不幸患上了止痛剂肾病，中医调养可发挥一定的作用。在中药调理方面，可以采用补肾健脾、活血化瘀、利湿解毒等方法。同时，在使用中药调理时，要避免使用可能对肾脏造成损害的中药，如细辛、关木通等。

饮食调理也不容忽视。应坚持低盐饮食，减少盐的摄入，避免食用腌制食品、加工食品等高盐食物，以减轻肾脏负担。另外，适当运动，避免劳累，保证充足的睡眠，避免过度劳累和精神紧张，有利于肾脏的恢复。此外，戒烟限酒也是必要的，吸烟和饮酒对肾脏有损害，应尽量避免。

以上资料供有兴趣的朋友参考，详情请咨询注册中医师为宜。