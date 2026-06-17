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张诺 - 东甲陈皮 | 任意行

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张诺
2小時前
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生活 专栏
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　　在中环唐述吃过精致的「唐述华筵」后，总厨为每位客人送上一份新会东甲陈皮。薄薄一片，却带着岁月气息，令人想起一句广东俗语：「广东有三宝：陈皮、老姜、禾秆草。」当中尤以陈皮最广为人知，既是药材，也是粤菜和老火汤的重要风味来源。

　　不少人以为陈皮只是把新会柑皮晒干便成，背后工夫远比想像讲究。到底是「晒」还是「风干」？答案其实是两者兼用。

　　新鲜果皮开皮后，首先需要借助阳光暴晒，借着日照和热力带走大部分水分。待表面干爽后，便移到通风环境中自然风干，不能长时间烈日暴晒，以免珍贵的芳香油流失。此后还要经过反复晒皮与回软的程序，使内外水分逐步均衡。传统制法讲究顺应天时，晴天晒、阴天收，靠的是耐心而非机器。

　　真正决定陈皮价值的，不是晒干那一步，而是往后「陈化」。新皮辛烈带涩，非得存放三年以上，才能称作陈皮；年份越久，刺激性越低，香气越醇厚。储存期间需置于干燥、通风地方，并定期翻检，防止受潮发霉。经岁月转化后，果皮中的香气成分逐渐变得柔和，形成独特的陈香。

　　近年坊间追捧数十年甚至半世纪的老陈皮，按克计算，收藏价值堪比普洱茶。陈皮珍贵之处不仅在年份，更在于背后那份顺应自然的工艺智慧。从一块鲜果皮到陈年佳品，靠的不是速成技术，而是阳光、清风与时间共同完成的作品。唐述席上一片陈皮，看似简单，实则盛载了岭南的生活智慧与饮食文化。

张诺

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