杨峥 - 把多瑙河葡萄园与斯洛伐克风土 端上餐桌的ECK | 峥活当下

中欧国家斯洛伐克共和国的首都布拉提斯拉瓦（Bratislava），以旧城区、中世纪街道与多瑙河景色而闻名。城市西北侧的德文（Devín）地区，一直是布拉提斯拉瓦最具代表性的自然与历史景观带之一，河流、丘陵、葡萄园与古堡共同构成了独特的地方风貌。选址其中的ECK，或许是近年最能展现斯洛伐克当代餐饮精神的餐厅之一。从地理位置来看，它远离旧城区熙来攘往的观光动线，当窗外就是多瑙河与德文城堡的轮廓时，景观本身成为餐桌体验的一部分，也让料理与风土之间的连结显得格外具体。



ECK的灵魂人物是主厨Daniel Tilinger，他并非只是负责烹调，更像是一位诠释者，透过现代料理语言重新整理斯洛伐克的食材、记忆与地方文化。在他的菜单里，传统不会被直接复制，而是经过转译与重构，以更细腻的方式呈现。与Tilinger一同经营餐厅的还有品酒师Peter Lunter。德文是斯洛伐克重要的葡萄酒产区之一，餐厅邻近Zlatý Roh酒庄，周遭环绕着葡萄园。对许多餐厅而言，酒单是餐后才被注意到的部分；但在ECK，葡萄酒从一开始便参与整体叙事。Peter Lunter所负责的餐酒搭配，不只是追求风味平衡，更试图让客人透过每一杯酒理解不同产区、土壤与年份所形成的个性差异。



料理方面，餐厅虽然采取现代餐饮路线，但根基仍然建立在斯洛伐克饮食文化之上。当地最具代表性的国民料理之一是bryndzové halušky（以马铃薯面疙瘩搭配羊奶芝士与烟熏肉制成），浓郁而充满乡土气息。此外，猪肉料理、奶制品、浓厚酱汁与各式汤品，也都是斯洛伐克餐桌上常见的元素。在ECK的料理之中，最能让人联想到相关菜式的，往往不是一道直接沿用传统名称的菜，而是主厨Daniel Tilinger对这道国民美食核心风味的重新诠释。无论是bryndza羊奶芝士的运用、马铃薯元素的转化，还是烟熏肉香气的细腻安排，都能看见这道经典料理留下的影子。主厨将其拆解、重组，再透过当代料理技法赋予新层次，以更细腻的质感与层次呈现，让客人在当代高级餐饮的语境中，依然能感受到斯洛伐克最具代表性的饮食记忆。



ECK的料理哲学强调以火候突出食材本身特色，并结合当地传统与现代技法。其中烟熏鳟鱼配苹果、腌渍芦笋与接骨木花，是一道清新细致的前菜。烟熏鳟鱼带有柔和烟香和鲜味，苹果增添清脆酸甜口感，腌渍芦笋提供爽脆与微酸层次，而接骨木花则带来淡雅花香，使整体风味轻盈而富有春夏气息。另一道芦笋忌廉汤配榛子，以新鲜芦笋熬制成丝滑浓郁的忌廉汤，呈现芦笋天然的清甜与草本香气。烘烤榛子则增添坚果香和酥脆口感，令汤品在浓郁之余更具层次感，是一道温暖而优雅的开胃菜。而经典的炭火烹调鹿里脊（venison loin）搭配外脆内软、填入蓝纹芝士忌廉的马铃薯冬甩，蓝纹芝士的咸香与奶油感为野味增添层次，马铃薯则带来温和淀粉香气，平衡鹿肉的浓厚风味；整体呈现出野味、乳香、土壤气息三者交融的精致欧洲高级餐饮风格。



酒窖与葡萄园环境也是ECK最迷人的亮点之一。在这里，风土（terroir）并非抽象概念，而是真实存在于眼前的景色。客人在葡萄园环绕的环境中品酒、用餐，看着远方城堡与河流的轮廓，能更直接地理解一瓶酒从何而来，以及它与这片土地之间的关系。



若放在布拉提斯拉瓦整体餐饮版图来看，真正让ECK与众不同的，或许不只是料理技术或酒窖收藏，而是它成功把德文区独有的地景条件，转化成一种完整而有说服力的餐饮语言。多瑙河、葡萄园、城堡、地方食材与葡萄酒文化在这里彼此呼应，共同构成了一场从视觉、嗅觉到味觉都紧密连结土地的用餐体验。它端上桌的不只是美酒佳肴，更是一整个斯洛伐克西部的风土故事。



杨峥

隐身葡萄园中的ECK，环境优雅宁静，融合艺术、葡萄酒与自然景观，是一个能够完整体验斯洛伐克高端餐酒文化的场所。

走进由侍酒师Peter Lunter精心管理的ECK酒窖，仿佛置身于一座葡萄酒宝库。数千瓶佳酿静静陈放于地下空间，承载着不同产区与年份的故事，为每一道菜肴增添更深层次的风味旅程。

鲜甜细嫩的虹鳟鱼搭配香脆马铃薯及芬芳野蒜花，结合酥脆、鲜美与淡淡草本蒜香，呈现自然清新的季节风味。

香浓幼滑的芦笋汤搭配烘烤榛子，兼具清甜、坚果香与酥脆层次。