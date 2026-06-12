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林靖风 - 艺术家川夏美「Near and Far」 | 优雅以后

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林靖风
7小時前
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生活 专栏
內容

　　望着窗外的大树，好像没有看过它的树叶逐片地落下。每一次风吹来的时候，一堆树叶就会随风散落。那些还未准备死去的叶子会是怎样的心情？那不是一场自然的死亡，它们仍然想要活下去。在它们反抗的时候，也就是死亡的开始。窗上的光点在树叶的叶脉上爬行，到了破晓的时候，又会如朝露般滑落。

　　艺术家川﨑夏美在东京Empathy Gallery举办的个人展览「Near and Far」中，持续透过借景、重叠与消除等方式，探讨图像、记忆与空间之间的关系。不同时间与场所的风景，如公园及社区花园等，在作品系列「Wild Garden」的画面中彼此穿越与渗透，形成全新的影像，并创造出一种若即若离的观看经验。她运用各种带有「减法」特质的绘画方法，在完成数个涂层之后，再透过冲洗、擦拭或刮除等手法重塑画面。在这些反复增添与消除的动作之中，画面逐渐形成细腻的层次。

　　艺术家所呈现的或许不是某个特定地点的景色，而是在不断流动的记忆之中，重新理解自己与世界之间的距离。近与远不再是地理上的距离，而成为观看与记忆互相转换的位置。

林靖风

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2026-05-22 02:00 HKT
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