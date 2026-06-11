毕龙腾 - 再忙也要深呼吸 一呼一吸养根本强化体质 | 中大说中医

中医学博大精深、源远流长，针对强身健体方面，不止限于利用中药材、针灸、推拿等调理方法，而且有的更非常简易及生活化，例如单是通过微调呼吸的过程，已可收养生抗病的佳效。



文：毕龙腾 图：资料图片



忙里偷闲简易养生



现代人忙得不可开交，许多患者感叹连看病都没时间，每天忙到连二十分钟运动的时间都挤不出，身体一天天耗损。然而，有一件事您再忙也无法停止——呼吸。人可以一天不吃饭、不喝水，但能一分钟不呼吸吗？既然不能不呼吸，何不利用这必定要做的事来改善身体？只要加上意念引导、节奏控制，便能将本能「呼吸」升华为养生技术「吐纳」。



呼吸的重要性



呼吸有多重要？《寿世保元》说得透彻：「人生以气为本，以息为元……一呼则百脉皆开，一吸则百脉皆合。」呼吸主宰着百脉的开合与全身的气血运行。



在气功修炼中，呼吸同样至关重要。调息「呼吸」、调身「动作」、调心「意念」并称气功三要素。



现代医学也证实，深长缓慢的呼吸能启动副交感神经，有助于降低压力、改善睡眠、提升免疫力。练好呼吸，是最简单、也最不耗费额外时间的养生投资。



吐纳的关键



「吐」出浊气，「纳」入清气。吐纳的操作要领可归纳为「细、匀、深、长」四字：



1. 调身：坐、站、卧皆可以，脊背放直，全身放松，舌尖轻抵上颚。



2. 调息：吸气时意念引气下沉至丹田（脐下三指），腹部自然鼓起（纳）；呼气时腹部内收，浊气吐尽（吐）。吸气与呼气之间可稍作停顿。



3. 调心：专注一吸一呼，初练者可以采用「数息法」，即从一数到十，循环往复。



大家必须注意，最常见的错误是吸气时肩膀耸起、胸口紧绷。切记放松比用力更重要。



随时随地练习



没有安静处怎么办？可以边工作边练习吗？可以！



‧通勤时：将注意力轻轻放在呼吸上，放慢放匀即可。



‧工作中：需要高度专注时不宜正式吐纳，但可每隔半小时暂停1分钟，进行短暂的休息吐纳。若从事重复性工作（如打字、抄写），则可维持动作同时，让呼吸保持均匀深长，古人称此为「事中修」。



‧嘈杂环境中：可将噪音视为背景不去理会，或改用「数息法」收摄心神。



‧利用碎片时间：上厕所、等电梯、睡前30秒，随时做三到五次深长吐纳，长期累积效果显著。



‧安全提醒：在操作危险机械、开车或需即时反应时，绝对不要练习吐纳。



香港中文大学

中医学院兼任讲师（临床）

毕龙腾博士



学会正确呼吸方法，有助降低压力。

通过呼吸练习能改善作息失调、睡眠质素欠佳等问题。

坐、站、卧皆可进行，期间需要注意姿势正确。

若需要高度专注时，不宜正式吐纳。