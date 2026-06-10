张诺 - 传承满汉全席 | 任意行

「唐述华筵」试菜宴，设计念头来自香港历史博物馆「香港故事」展厅一套1960年代金龙大酒家「大汉全筵」的四度菜单，泛黄纸页犹带旧时盛宴的余温。博物馆与米芝莲食府「唐述」跨界联乘，借鉴「满汉全席」的历史脉络，以味述史，让文献里的饮食风华，在舌尖徐徐铺展。



席间，尹达刚师傅忆述半世纪前的那一夜：1977年，国宾酒楼筵开价值10万港元的满汉全席，全城轰动，当年27岁的他，默默记下师傅们如何以陈皮、柠檬叶细炆重达15磅的老熊掌，如何将非洲象鼻红烧成「力拔千钧」。如今尹师傅已誉为「中国饮食文化大师」，带着这份活历史，与「唐述」厨艺总监周世韬一同将昔日宫廷盛宴的气派，转化为当代餐桌上的味觉叙事。



周师傅改以象拔蚌入馔的「力拔千钧」，用20年陈酿花雕低温浸制，蚌肉爽脆弹嫩，天然鲜甜被醇厚酒香层层勾勒，清雅脱俗，为盛宴揭开一道时光缝隙。接着的「一掌山河」令人屏息－－严选猪手以话梅文火慢炆，成菜竟塑出熊掌般的形态，脂香腴而不腻，话梅的微酸甘甜恰好化解丰腴，软糯间透出权势与气度的昔日意象，却又温润内敛，正是向历史致敬的优雅转译。



往后数道，暗藏典故。「金榜扬名」严选宁夏滩羊，传统烤制至外酥内嫩，肉味清雅，取「羊」与「扬」同音，寄寓功名成就；「牡丹官燕」汤色澄明，燕窝柔滑，佐以百合清甜，还原宫廷燕菜的典雅气度。每一口都似翻读一页饮食文献，却毫不陈腐，反而鲜活灵动。



这场「华筵」绝非单纯复古，而是尹，周两代厨人的对话，以手艺延续文化血脉。当昔日的象鼻、熊掌在时代伦理下退场，周师傅凭借当代粤菜技法，为古老菜式注入新灵魂，让盛宴不再只是官场酬酢的传说，而是可亲可尝的历史印记。



一席细味，仿佛听见满汉全席的余韵在杯盏间回荡，真正做到了「以味述史」！



张诺

