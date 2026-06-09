林静 - 看过当拥有 | 红棉树下

金价如坐火箭，升势凌厉得教人却步，寻常金饰在橱窗里静静躺着，仿佛也添了几分高不可攀的傲气。既然暂且不出手入货，不如换个心情，就当自己走访一座精致的藏金阁，去尖沙咀广东道的周大福旗舰店细心观摩一番。



踏进店门的瞬间，我这个现代人竟生出了几分「刘姥姥入大观园」的惊叹。迎面那棵高逾2米的黄金银杏树，由近50位工匠耗费数以万计小时，以约40公斤纯金铸成，3500多片金叶玲珑悬垂，据说价值半亿。灯光下流淌的光泽，温柔得像凝固了的秋日阳光，每一片叶子都在无声诉说坚韧与生生不息。买是买不起了，可光是站在树下仰头片刻，心里便悄然升起一种艺术的震撼，不需要挂着价钱牌。



教我流连忘返的，是那恍如时光长廊的品牌典藏馆。一比一复刻的黄金跑鞋，重现了刘翔雅典夺冠的飞扬瞬间；上世纪70年代的寿星公公、婆婆金像，憨态可掬，沉淀着旧日的人情味。



这里展出的每一件珍品，都把寸寸光阴与匠心，细细密密地打进了金属的纹理里。它们凝住的，是比金价更恒久的价值。这一趟藏金阁之旅，我没有带走任何首饰，却带走了满眼的璀璨与满心的感动－－这样精致而温暖的奢华，看过，便算拥有过了。



林静