Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林静 - 看过当拥有 | 红棉树下

红棉树下
红棉树下
林静
5小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　金价如坐火箭，升势凌厉得教人却步，寻常金饰在橱窗里静静躺着，仿佛也添了几分高不可攀的傲气。既然暂且不出手入货，不如换个心情，就当自己走访一座精致的藏金阁，去尖沙咀广东道的周大福旗舰店细心观摩一番。

　　踏进店门的瞬间，我这个现代人竟生出了几分「刘姥姥入大观园」的惊叹。迎面那棵高逾2米的黄金银杏树，由近50位工匠耗费数以万计小时，以约40公斤纯金铸成，3500多片金叶玲珑悬垂，据说价值半亿。灯光下流淌的光泽，温柔得像凝固了的秋日阳光，每一片叶子都在无声诉说坚韧与生生不息。买是买不起了，可光是站在树下仰头片刻，心里便悄然升起一种艺术的震撼，不需要挂着价钱牌。

　　教我流连忘返的，是那恍如时光长廊的品牌典藏馆。一比一复刻的黄金跑鞋，重现了刘翔雅典夺冠的飞扬瞬间；上世纪70年代的寿星公公、婆婆金像，憨态可掬，沉淀着旧日的人情味。

　　这里展出的每一件珍品，都把寸寸光阴与匠心，细细密密地打进了金属的纹理里。它们凝住的，是比金价更恒久的价值。这一趟藏金阁之旅，我没有带走任何首饰，却带走了满眼的璀璨与满心的感动－－这样精致而温暖的奢华，看过，便算拥有过了。

林静

最Hit
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
14小時前
李家鼎提已故前妻施明落泪：我永远爱佢 怒斥长子李泳汉「畜生」 罕爆离婚真相与借钱有关
李家鼎提已故前妻施明落泪：我永远爱佢 怒斥长子李泳汉「畜生」 罕爆离婚真相与借钱有关
影视圈
9小時前
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
17小時前
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
饮食
16小時前
张家辉红馆后台爆笑片流出 狂摸张学友：实实净净 获陈奕迅评为实力派歌手 刘德华爆「秘密」
张家辉红馆后台爆笑片流出 狂摸张学友：实实净净 获陈奕迅评为实力派歌手 刘德华爆「秘密」
影视圈
7小時前
日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮
日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮
时事热话
18小時前
00:51
黑雨｜沙田迎大暴雨 港铁大围站梯间变瀑布 职员忙于扫水清理
突发
9小時前
天气︱天文台晚上10时45分取消黄雨警告 黑雨曾维持一小时
社会
9小時前
关嘉敏自爆遭前辈拍档擅加「亲热戏」  崩溃委屈怕开工：拒绝唔到  点名一男星揭锡锡细节
关嘉敏自爆遭前辈拍档擅加「亲热戏」  崩溃委屈怕开工：拒绝唔到  点名一男星揭锡锡细节
影视圈
18小時前
行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！
行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！
旅游
13小時前
更多文章
林静 - 亚猪妈精神 | 红棉树下
　　亚猪妈的料理，不仅是滋味，更是一套活出的人生哲学。 　　她执着于寻觅最好的食材，甘愿穿梭于内地农场，只为拣选当季甚至即日最时令的产物，当晚便入馔。 　　她坚持亲手下厨，耗去半日只为成就一道菜。这不仅是体力的付出，更是心思的锤炼：如何做到「调和鼎鼐」？从精准火候控制，细腻的功力，在平凡的搭配中，迸发出崭新的鲜美。一如这一晚的「大沙白酿手剁虾胶」、「胜瓜鸡汤煮蛏子」、「海味汁碌鹅」、「
2026-06-08 02:00 HKT
红棉树下