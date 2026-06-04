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KellyChu - 「骏马之旅．文艺传承」光影表演下周太空馆登场 「香港非遗月2026」开锣 精彩活动全月上演 | Executive日记

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KellyChu
27分鐘前
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第二届「香港非遗月」上周六正式开锣，今个月全港不同地点将陆续举办丰富多元嘅非遗活动。为非遗月打响头炮嘅系5月30日及31日喺香港文化中心露天广场举行嘅香港赛马会呈献系列：「香港非遗月2026」开幕典礼暨非遗嘉年华，现场有大坑LED小火龙等非遗巡游，以及多项非遗表演和互动体验摊位，并首次设有非遗创意市集，邀请市民和旅客参与一场精彩嘉年华，加深大家对香港非物质文化遗产嘅认识。

　　是次非遗嘉年华以「打开非遗．传承无界」为主题，重点节目包括大坑LED小火龙巡游，青少年学员合力举起以LED灯饰点亮嘅小火龙，穿梭于广场人群之间，这既保留咗传统舞火龙嘅气势，同时亦为这项国家级非遗代表性项目注入年轻活力与环保创意，吸引市民与旅客驻足观赏。现场亦设有多个互动体验摊位，由非遗团体及工作者亲自示范，包括花带编织技艺、雀笼制作技艺、试穿粤剧戏服等摊位或工作坊。于鸿福堂换领站完成简单任务嘅参加者更可获免费非遗饮食文化相关礼品，分别有凉茶饮品及祛风散寒、活血补血嘅猪脚姜醋，好受欢迎。

　　适逢马年，香港赛马会呈献系列：「骏马之旅．文艺传承」光影表演将于6月11日至24日喺香港太空馆圆拱形墙身登场，系今年非遗月嘅重点节目之一。制作团队运用专业投射技术，以多角度嘅光影演绎，并配以环绕音效，营造沉浸式视听体验，带领观众步入一个以「马」为核心嘅奇妙世界。每晚8点15分至10点，喺香港太空馆循环播放，将成尖沙咀夜间免费打卡好去处。

　　今年非遗月亦联乘香港国际机场喺整个6月期间举办「非遗伴你飞︰期间限定展示」，让旅客认识香港嘅生活文化，感受本地非遗魅力。全港不同地区于多个周末及周日亦将举办嘉年华或同乐日，适合一家大小免费参加，体验非遗乐趣。

KellyChu
 

香港赛马会呈献系列：「骏马之旅．文艺传承」光影表演将于6月11日至24日喺香港太空馆圆拱形墙身登场。
香港赛马会呈献系列：「骏马之旅．文艺传承」光影表演将于6月11日至24日喺香港太空馆圆拱形墙身登场。
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