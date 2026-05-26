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KellyChu - 长洲抢包山郭嘉明11次膺包山王 龚子珊再封后 隔空祝福港太空人 | Executive日记

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KellyChu
17小時前
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上周日系长洲太平清醮，抢包山决赛压轴于凌晨零时展开，由郭嘉明和龚子珊成功卫冕包山王、包山后，Kelly恭喜晒。同一晚，港产太空人黎家盈坐上神舟二十三号飞船升空，龚子珊受访时形容：「佢升空我就上包山，我希望佢平平安安上去，更加要平平安安落返嚟。」隔空送上祝福。

　　今年抢包山决赛吸引约1650人到场感受活动气氛，12名健儿以最快速度爬上包山，在3分钟内摘取平安包，得分最多者获胜。锣声响起一刻，9男3女健儿随即大踏步向山顶进发，抢夺最高分嘅9分包。十届冠军、长洲居民郭嘉明一马当先，与2012年包山王郭俊贤最先登顶。勇夺多届包山后嘅黄嘉欣及龚子珊亦巾帼不让须眉，好快抢占高地。大家手脚并用全速抢包，战况相当激烈。

　　最终男子组冠军由郭嘉明以999分得到，成功卫冕「包山王」；季军由黄志杰夺得，亚军为郭俊贤，马学铭则以177个包夺得「代代平安奖」。郭嘉明赛后坦言，第11次夺冠好难得，指自己在比赛开始时有少少失手，可能因为等待时间太长，身体未及时「挞着」，幸好及时调整到状态追赶。

　　龚子珊以760分蝉联「包山后」，连续第3年夺冠。佢话，今年系自己参赛11年来竞争最激烈嘅一年，因劲敌黄嘉欣正好在其身旁，左边更有前包山王郭俊贤夹击，故采取「快一步登顶」嘅策略，目标系快过嘉欣上顶，提高胜算，形容「最后都做到，所以好开心。」被问到未来会否继续参赛，龚子珊指，抢包山系一项极具挑战性且独一无二嘅体能活动，自己会保持「有得玩就玩多几年」嘅心态。

KellyChu
 

长洲抢包山赛2026的包山王包山后由郭嘉明和龚子珊夺得。
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