方保侨 - 机械人市场迈向载人时代 | 方程式

随着人工智能、感测系统及电池技术持续进步，机械人市场预料将进一步细分，并出现更多新型应用。内地机械人企业宇树科技（Unitree Robotics）近日发布可载人操作的机甲产品GD01，定价约65万美元（约390万元人民币），并称产品甫推出已录得定单，引起市场广泛关注。该产品被形容为全球首款进入量产阶段的「载人机甲」，将过去只存在于科幻作品中的「机动战士」概念，逐步迈向现实应用。



据官方资料，GD01高约2.8米，连同操作员总重约500公斤，并可在双足与四足模式之间切换，以适应不同地形环境。从示范影片可见，机械人可完成步行、越野及简单破坏动作。不过，目前包括续航时间、最高速度及实际负载能力等关键技术参数，仍未全面公开，市场对其实际应用价值仍持观望态度。



宇树科技强调，GD01定位为民用运输平台，并非军事用途，期望推动机械人于各类产业中的应用。然而，面对高成本及体型庞大，此类产品的市场需求仍存在不确定性。我认为短期内相关产品或主要应用于科研测试、特种作业及展示用途，距离大规模商业普及仍有距离。不过，从技术发展角度观察，GD01显示机械人正迈向多功能及载人化发展，为未来智慧城市、救援及工程等场景带来更多可能性。



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方保侨