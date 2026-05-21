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张诺 - 到深圳看《Matilda》音乐剧 | 任意行

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张诺
14分鐘前
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生活 专栏
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　　还记得第一次翻开Roald Dahl的《Matilda》，立即就被那个在书堆中寻找慰藉、用智慧对抗不公的小女孩深深吸引。从此，每逢这个故事被改编成电影，我必定第一时间买票入戏院。本以为自己对这个故事已了如指掌，没想到上周在深圳初次邂逅它的音乐剧版本，那份震撼与感动，仿似不变。

　　音乐剧的魅力，在于它将作者笔下尖锐的幽默与坚强意志的力量，以一种更立体的方式重现。当饰演Matilda的小演员用稚嫩却充满力量的声线唱出《Naughty》，歌词「Sometimes you have to be a little bit naughty」出现时，是对所有不公义的宣战。舞台上，巨大的字母积木与倾斜的书架，从儿童视角出发构建出一个既奇幻又带点压迫感的世界。

　　最令人难忘的，莫过于秋千荡起的瞬间，孩子们的歌声与笑声仿佛划破了剧院的界限，那一刻，现场无论是小孩还是大人，都被这股渴望长大、渴望自由的情感深深击中。

　　原著中Matilda的遭遇，是许多人在成长中都曾体会的孤独－－那种被误解、被轻视的时刻。但这出音乐剧没有把它变成沉重的控诉，而是以一贯的英式黑色幽默，让人们在笑声中释然，在歌声中找到共鸣。看著那个插腰的小女孩勇敢地对抗暴戾的校长Trunchbull，台下观众感受到，即使长大了，「挺身反抗」依然是人生的重要课题。

　　这部伦敦西区原版音乐剧，正在深圳滨海艺术中心歌剧厅上演至6月21日，场馆距离深圳湾口岸不过几十分钟车程，十分方便香港观众。

张诺

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