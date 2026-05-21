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医聊FUN享 - 「无痛癌症」步入晚期死亡率高 组合疗法治晚期膀胱癌助延寿命 | 医聊FUN享

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不少人在身体出现异常状况时，会以有否出现痛楚去决定是否求医，此想法往往是延误求医的原因。部分癌症初期并不会造成剧烈痛楚，如「无痛癌症」膀胱癌的早期症状为尿频或排尿异常等，不少人因此而忽视。惟一旦病情发展至晚期，患者将无法接受根治性治疗，而5年存活率或下降至仅余约9%。临床肿瘤科专科廖文杰医生提醒，若血尿或排尿异常持续出现，便应及早求医检查，以免错失治疗时机。

患者进行化疗需健康条件达标

　　化疗多年来一直是晚期膀胱癌的常用治疗之一，目标在于控制病情，廖医生指出：「进行化疗需视乎患者的健康状况及肾功能等是否达标，未必适合全部患者。」部分患者因健康条件而无法进行化疗，另外，虽然部分副作用可透过药物纾缓，但亦有些患者因难以承受副作用而需中断疗程。即使完成化疗，仍可能出现病情恶化或复发，数据显示超过一半患者即使接受了化疗，仍无法存活超过18个月。

组合疗法成效显著 国际指引已为首选一线治疗

　　随着医学持续进步，晚期膀胱癌的治疗策略出现重要转变。研究证实，组合疗法的治疗成效较传统化疗有显著改善，不论在存活期或肿瘤控制方面均表现较优越。因此，多个国际治疗指引已更新建议，将组合疗法列为晚期膀胱癌的一线治疗方案，以取代过往以化疗为主的治疗模式。

　　现时的一线组合疗法由抗体药物复合体（ADC）配合免疫治疗（IO）组成，并以静脉注射方式进行。ADC可将药物精准输送至癌细胞，直接发挥杀灭作用；免疫治疗则能增强免疫系统辨认及攻击癌细胞的能力。两种疗法机制互相配合，可提升整体治疗效果，较传统化疗更具针对性。

　　疗程一般以21天为一个周期，患者通常于第1天及第8天接受注射。如病情受控且耐受情况理想，治疗可持续进行。研究显示，疗程时间的中位数约为7至9个月，实际疗程长短则因个别患者病情而异。

　　临床研究结果显示，组合疗法可将死亡风险降低达53%，与化疗相比，组合疗法延长患者的存活期接近两倍，存活期中位数由16.1个月升至 31.5个月。约三分之二患者的肿瘤出现缩小甚至有机会消失；而在对治疗有反应的患者之中，接近一半可维持病情稳定达2年或以上，显示其长远疗效优于化疗。

　　在副作用方面，部分患者于治疗初期可能出现皮肤干燥或痕痒等情况，一般可透过使用润肤霜得到有效纾缓，整体耐受性良好。

　　廖医生分享一名55岁女士个案，她于2024年确诊膀胱癌并接受手术切除，其后发现淋巴核转移，并接受组合疗法控制病情。治疗约半年后再作检查，显示淋巴核病灶消失；至今约治疗一年半后，患者不再受痛楚困扰，并可继续处理家务及工作。

　　若患者对治疗成份有过敏反应、本身有免疫系统毛病，或糖尿病控制不理想，有机会不适合组合疗法。廖医生提醒：「最终采用哪种方案及疗程长短，仍需由医生按病情及整体状况制订。患者谨记向医生了解合适自己的治疗方案，再作出决定。」

有症状及早检查治疗助控病

　　吸烟者、年过55岁、长期接触工业化学品、患有慢性膀胱炎、过往曾接受癌症治疗，或有相关家族病史的人士，均属高危一族。如出现症状，应及早进行检查。

　　即使病情已步入晚期，合适治疗仍有助控制病情，并维持生活质素。患者应与主诊医生充分沟通，了解治疗方案利弊与跟进安排，并在治疗期间定期监察身体状况，以便适时调整。而由于膀胱癌复发率高，早期患者康复后，如再次出现症状，应及早求医。


以上资讯由廖文杰医生提供     
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