周大福人寿 - 波动市下 以结构守护长期价值 | 保险新领域

过去十余年，市场习惯了持续增长，「参与便有机会」成为许多人的财富信仰。然而，当不确定性成为新常态，我们必须重新思考：资产如何配置？结构如何建立？财富如何穿越不同经济周期？



为此，我们特别邀请著名经济学者付鹏进行交流。他指出，全球化正在逆转，不确定性大幅上升。他的洞察让我们更加确信：财富管理必须从「依赖市场」走向「结构布局」。决定财富安全与增值的，是整体的结构能力。保险的角色，正是关键的底层元素，锁定长期确定性。



周大福人寿扎根香港40年，偿付能力充足率达282%1，领先行业2并远高于行业要求，获国际评级机构认可。过去十年3，我们的三大皇牌产品系列4更达到分红实现率 100%或以上。除了这些数字，我们的长期稳定能力亦来自三大支柱：



第一，品牌的长远发展理念。周大福品牌从「足金足赤」的金铺起家，到今天加入金融板块，一直以匠心建立信任。第二，跨周期的验证能力。真正的考验，是在不同市场环境下持续兑现承诺。我们更看重的，是长期而持续的兑现能力。第三，底层经营能力与资源体系。我们拥有稳健资本、严格的风险管理，并依托集团全球资源及ESG理念，让「长期稳定」能持续演进。



在波动之上，周大福人寿将以稳健的结构与可兑现的承诺，陪伴客户穿越周期，守住长期价值。





1) 资料来源: 周大福创建有限公司 2025-2026 年中期报告。于 2025 年 12 月 31 日，周大福人寿在香港保险业风险为本资本基准下的偿付能力充足率为 282%。



2) 与于 2025 年 9 月公布2024 年度总保费收入最高的 15 间保险公司就偿付能力充足率所作的分析及比对。该等资料为截至2024 年 12 月 31 日，相关保险公司按保险业监管局公众披露法规要求所公布的数据。



3) 是指该产品系列在 2015 年至 2024 年度期间生效的保单于每个保单生效年份之周年红利／复归红利／终期红利／终期分红的分红实现率均可达到 100%或以上。请浏览周大福人寿网站了解有关或其他产品的最新分红实现率资料。



4) 三大皇牌产品系列包括(i)「盛世」/「匠心」系列、(ii)「守护 168」系列 (「守护家倍 198」同类型产品 )及(iii) 「爱丰盛」系列 (「荣耀世代」同类型产品 ) 。



注：周大福人寿保险有限公司(于百慕达注册成立之有限公司)为周大福创建有限公司(香港股份代号：659)的全资附属公司，也是周大福企业成员。



