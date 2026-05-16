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林静 - 中大合唱团演绎格拉斯 | 红棉树下

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林静
9小時前
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生活 专栏
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　　香港中文大学合唱团周日（5月10日）在大会堂演出「格拉斯（Philip Glass）合唱作品选」，《沙滩上的爱因斯坦》与《和声的另一观察》均为划时代之作，既罕见，也教人见证中大合唱团敢于在音乐路上不断创新的胆识，为乐迷开启了一扇通往当代音乐极致感受的窗。

　　在音乐总监朱振威带领下，合唱团与演奏家的演绎撼动人心。《沙滩上的爱因斯坦》摒弃传统叙事，合唱团以唱名、数字和无语义音节反复诵唱，与电子琴和小提琴交织，筑起近乎催眠的声音场域。最令人动容的，是最后一章那老掉牙的爱情故事－－月下老夫妇牵手轻吻，丈夫坦言妻子不在便不愿独活。时空是相对的，人类爱情却永恒如初。格拉斯以不断回旋的极简音型，将这份深情凝铸成超越言语的诗篇，冷冽音色里竟渗出丝丝暖意。

　　下半场的《和声的另一观察》如一场内省的和声之旅。乐章由男高音与女低音吟唱犹如古代素歌的旋律开始，宣告C小调五声音阶将成为往后约三十分钟音乐的种子。电子琴随后引入节奏的变貌，长音构成的旋律被裁切成短音符的快速跳跃。和声与速度始终如一，节奏却在加法与减法的幽微演进中持续裂变，音乐渐渐汹涌澎湃。一波波声浪堆叠过后，合唱团唱出一个长长的和弦作结，时光仿佛戛然而止，撼动的余韵却在呼吸间久久不散。

　　我感受到格拉斯那些不断改变、推进又变形的节奏与音符，层层叠叠，由平静幻化成澎湃，领人走一趟内在的时空之旅，并在重重复复中触及冥想的深处。正是这种于严格框架里绽放丰饶生命的音乐思维，成就了格拉斯作品最迷人之处。中大合唱团献演了简约音乐的精髓，带领听众见证了另一种全新时空美感的可能性。

林静

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2026-05-12 02:00 HKT
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