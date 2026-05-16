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KellyChu - 报业公会新闻奖致辞 谈立德 立功 立言 李家超引《左传》 寄语新闻界砥砺前行 | Executive日记

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KellyChu
9小時前
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　　报界年度盛事、香港报业公会「2025年香港最佳新闻奖」昨举行颁奖礼，尽管科技迭代重塑新闻的传播模式，但香港报业始终不忘新闻专业的初心，坚持求真求实的原则，在改变中寻求突破。

　　行政长官李家超在致辞时引用《左传》「三不朽」价值－－「立德」、「立功」及「立言」，寄语新闻业界砥砺前行。「立德」指坚守道德担当，从业员应做到不偏颇、不谋私，传递正确且优质的资讯；「立功」指说好中国与香港故事，为社会发展及人民福祉贡献力量；「立言」则指以大局观忠于事实，剖析政经发展，帮助政府掌握民心社情，记录社会真实故事。

　　他强调，建设美好香港不仅需要政府的努力，也有赖社会各界，包括传媒发挥正向影响力，共同推动城市发展。

星岛新闻集团夺11奖

　　今年星岛新闻集团延续往年佳绩，共夺11个奖项，其中《星岛日报》每日杂志组再创佳绩，共夺5奖。记者林家希凭《港护士加沙炼狱历生死》实现最佳新闻写作奖「三连冠」，同时以《遗照摄影师令离别不再遗憾》一文，包办同项目亚军。

　　同组记者潘明卉勇夺「最佳新人」冠军，两人伙拍记者关英杰、仇凯瑭撰写的《大火启示系列》，获「最佳新闻报道」优异嘉许；仇凯瑭、林家希与潘明卉合作的《中医药文化系列》，摘下「最佳文化艺术新闻报道」季军。

　　此外，摄影记者吴艳玲以《飞笃背脊》获「最佳图片（体育组）」季军；苏正谦则以《雾锁维港》获得「最佳图片（特写组）」优异。

　　同系的《头条日报》共获3奖，记者龙芷莹以《遗体修复师还原死者容颜 抚生者之心 慰亡者之灵》勇夺「最佳新闻写作（中文）」季军；摄影记者苏正谦以《刀光剑影》获「最佳图片（体育组）」亚军，伍明辉则以《老伴在单位》获「最佳图片（新闻组）」优异。

　　《英文虎报》则凭《Deadly web of deceit》摘下「最佳标题（英文）」季军。

KellyChu

今年星岛新闻集团延续往年佳绩，共夺11个奖项。
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