查小欣 - 置地广场精彩宴 | 查乜料

置地广场三楼新开设「醉雍楼」，由获奖无数的张伟忠师傅掌厨，忠师傅来自新加坡，擅长将南洋风味加入粤菜，打造创新菜色，在海港城八一渔八的「全蟹宴」口碑载道，现领军进驻中环，由菜式到点心均另有一番新意。



20年花雕熟醉罗氏虾佐鱼子酱，摆盘美美，去壳拱型虾身披上薄片啫哩，虾肉爽口，充满酒香。顺德拆鱼肉花胶羹，用肥美长崎鲈鱼拆肉，鱼头鱼骨熬汤，浓稠味鲜。再来一道潮式2O年老菜脯焗长崎鲈鱼，老菜脯是潮州名物，开胃提鲜，配厚切鲈鱼扒，砂窝焗，好食到耳仔郁。



绝对马来粤式的蜂巢富贵虾佐喇沙忌廉汁，富贵虾即巨型濑尿虾，用忠师傅秘制蜂巢炸浆裹虾身，虾肉仍然鲜嫩，橙红虾膏流心，喇沙忌廉汁一口入魂，极品，如非仍有美馔未上，必要碗热腾腾丝苗米捞汁。



火焰金沙汁焗活粒贝，忠师傅在砂碢盖上浇上玫瑰露，点火，烈焰火旺，气势如虹，满室酒香，金沙汁微微酸甜配粒贝，美味。红酒慢煮澳洲和牛尾，已经饱到上喉咙，但肉腍入味，汁酱挂肉，不舍得不吃几口，剩下的带回家翌晨翻热捞面做早餐，舔舔脷。



松露百花煎酿四宝蔬，将虾胶酿入百合瓣、红椒片、云耳、牛肝菌，一口量，小巧精致。醉雍极品炒饭，银鱼仔鲜拆蟹肉炒泰国丝苗，饭粒分明，甜品原个雪燕香芒椰子盅，变奏版杨枝甘露，呈软状，爱不释口。



晚宴精彩得大家相约几日后再来品尝点心。



查小欣