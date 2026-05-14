冯程淑仪 - 「十五五」规划下西九的策略与方向 | WestK 留声机

五年前，中央政府在「十四五」规划纲要中提出支持香港发展成为中外文化艺术交流中心。今年出台的「十五五」规划纲要，进一步提出支持香港深化中外文化艺术交流中心建设。从「发展」到「深化」，相信中央认为香港在有关方面取得初步成效，下一阶段应进一步发挥香港背靠祖国、联通世界的独特优势，深化国际文化交流，巩固香港作为亚洲以至全球文化枢纽的领先地位。



除了港澳专章外，「十五五」规划纲要亦提出「深化文明交流互鉴」，「大力繁荣文化事业」等国策方针，就传承弘扬中华优秀传统文化，广泛开展国际人文交流合作，及提升文化原创能力等方面提出具体政策方向，充分反映国家高度重视文化发展。



西九文化区（西九）作为全球最具规模的文化区之一，拥有世界级博物馆群和高水平的表演艺术场地，及来自世界各地文化艺术人才组成的专业团队，更具备获国际同业认可的文化原创能力。在「十五五」时期，西九可利用其独特优势推动和深化中外文化艺术交流中心的建设，在以下三方面发挥「平台」作用。



第一，善用西九已建立的国际合作网络，持续扩大和深化与海内外文博机构的交流和合作。由我们主办的「香港国际文化高峰论坛」已成为全球文博机构代表聚首交流、寻找合作机会的重要平台。2024及2026年两届论坛均吸引数以千计参加者及数以十万计人士在线观看。此外，西九至今与46间文博机构签订合作意向书及协议，合作机构遍及16个国家。在这个国际合作网络下，西九采取「引进来、走出去」策略，一方面在港呈献多元化的国际文化艺术节目，同时继续引领香港原创文化项目走向世界舞台。M+的展览如「贝聿铭：人生如建筑」、原创粤语音乐剧《大状王》，以及香港故宫文化博物馆的「黄金缕－－香港故宫文化博物馆藏古代金器展」在内地及海外巡演巡展均大受欢迎，体现「十五五」规划中提到香港在中西文明交流互鉴中的重要窗口作用。未来五年，我们会继续深化全球合作，加强发挥国际文化交流平台的角色，争取主办国际级文化交流会议，包括今年10月主办「亚太表演艺术中心协会年会」和于2028年主办另一国际文化会议。



第二，发挥西九培育人才的平台作用。在「十五五」期间，我们会透过新成立的「西九文化区学院」，联同西九两间博物馆等举办全方位专业培训课程，为香港、内地及亚洲区培育博物馆及表演艺术人才，以及艺术品交易生态圈所需的人才。



第三，利用好西九作为香港文化地标推动文旅深度融合。2025年有逾1700万人次到访西九，西九两间博物馆超过六成访客为访港旅客，加上设有四个表演场地的西九演艺中心于明年启用，西九会积极开拓结合文化艺术和消闲娱乐体验的崭新旅游产品，此外，由西九自行开发的「西九文化票务」系统将于今年下半年开通，为市民和访港旅客提供结合文旅、零售、餐饮和消闲产品的一站式购票平台。日后我们会开放平台予相关业界用作推广和销售其产品和服务。



特区政府正制定首份《香港五年规划》，主动对接国家「十五五」规划。西九管理局全力支持有关编制工作，深化中外文化艺术交流中心建设，大力繁荣文化事业，为提升香港和国家的软实力作更大贡献。



冯程淑仪