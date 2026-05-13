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KellyChu - 料主要活动项目吸引25万人次参与 「香港非遗月2026」月底登场 | Executive日记

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KellyChu
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中华传统文化源远流长，为积极推动非物质文化遗产嘅保护和推广工作，康乐及文化事务署（康文署）非物质文化遗产办事处（非遗办）去年举办首届「香港非遗月」，今年再接再厉，继续以「香港处处有非遗」为主题，于本月30日起呈献为期一个月嘅精彩活动。今届规模更胜去年，涵盖逾100项非遗项目，包括超过50场非遗表演和80个非遗推广摊位，以及40个考察活动。

　　非遗办总监吴雪君于日前举行嘅节目简介会上表示，去年首届活动深受市民和旅客欢迎，总参与人次超过16万，有效提升社会对香港非遗嘅认识与兴趣，亦成为今年继续举办嘅动力。今年嘅重点活动包括香港赛马会呈献系列：「香港非遗月2026」开幕典礼暨非遗嘉年华、非遗精华游踪、光影表演及「非遗拾趣」流动学堂。佢预计今年活动主要项目将有25万人次参与。另外，6月中下旬在香港太空馆外墙举办嘅香港赛马会呈献系列：光影表演，预计将吸引18万人次观赏。

　　节目简介会现场亦带嚟女子舞狮同咏春拳两场非遗表演，气氛热烈。来自润福堂（香港）国术龙狮总会嘅两名学员分享，佢哋喺学校接触舞狮后便加入队伍，认为舞狮不仅带来力量，非遗嘅传承更需要年轻一代参与。李润福师傅则指出，不少人误以为舞狮系男性专属，其实舞狮不分男女，皆为文化传承嘅一部分。

　　明爱庄月明中学嘅同学仔亦上台展示五套咏春拳法，校长彭耀钧话，学校一向重视中华文化教育，期望培养学生对本土非遗嘅兴趣，让传统文化薪火相传。咏春体育会嘅李煜昌师傅及黄匡中师傅亦上台与同学进行抱拳礼，象征传承。其后，李师傅及黄师傅分别为大家展示六点半棍及木人桩法。

　　Kelly见到今年活动增添多项新元素，包括下月中下旬于香港太空馆外墙举办嘅香港赛马会呈献系列：光影表演，适逢今年马年，表演将以「马」为主题，多角度呈现马在文物和艺术中所展现嘅丰富历史文化，以及当中所蕴含嘅非遗内涵。油街实现亦会举办「非遗食堂」嘉年华，让公众亲手试做蛋挞、茶楼点心、月饼等港式非遗美食，了解当中嘅非遗制作技艺。非遗办更同香港国际机场合作，喺离港层登机闸口设非遗展示，并提供限量免费港式奶茶，让旅客体验港式奶茶制作技艺。

KellyChu
 

咏春拳表演嘅学生与师傅进行抱拳礼，象征传承；师傅对年轻学员学习成果嘅肯定，亦系学员对传统与师承嘅尊重。
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