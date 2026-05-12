KellyChu - 周六揭细节 爱表人期待 Swatch联乘AP推「Royal Pop」料掀热潮 | Executive日记

四年前Swatch同Omega合作推出「Bioceramic MoonSwatch 系列」轰动一时，系列以亲民价格重现经典Moonwatch表，掀起一阵抢购热潮。近日Swatch再下一城，宣布同顶级独立制表品牌AP（Audemars Piguet）联名推出新品「Royal Pop」，将于今个星期六公布更多详情，预计或又再引发排队抢购热潮！



是次联名消息震撼全球表友，普遍认为，AP作为独立家族经营嘅高端制表品牌，不属于Swatch集团，如何促成呢场世纪合作绝对系大家都想知道嘅原因。再者AP一款入门腕表动辄十几万港元，同Swatch亲民定价可谓相差甚远。有分析就认为，AP或希望透过今次合作让品牌形象年轻化，是为未来潜在客户铺路。



虽然官方尚未公布新品细节，但网上已流传多张疑似「Royal Pop」系列图片。其中系列展示箱上嘅「Royal Pop」字样，以8种颜色重复呈现，外界猜测首批可能推出8款配色。展示箱嘅设计充满普普艺术（Pop Art）风格，颇有玩味意象。有腕表杂志按已知情报指，是次联名将结合AP传奇Royal Oak（皇家橡树）八角形外形与Swatch充满玩味嘅Pop系列，相当令人期待。



KellyChu



情报指是次联名新品将结合Royal Oak八角形外形与Swatch Pop系列。