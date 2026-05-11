林静 - 唤醒乐迷 | 红棉树下

这张专辑，是普雷特涅夫（Mikha'il Plet'nëv）离开乐坛多年后，重回DG的惊蛰之作。萧邦与史克里亚宾各24首前奏曲，一气呵成，仿佛一场私密的仪式，注定要在古典乐界掀起热烈的讨论。



普雷特涅夫这个名字，从来不止是钢琴家这般简单。从青年时代柴可夫斯基大赛的锋芒，到日后指挥、作曲的多重身份，甚至其私生活，无一不被话题环绕，堪称乐坛最深不可测的一则谜。这张专辑延续了这份「争议性」：他的触键，究竟是内敛自省，还是挑衅不驯？萧邦在他的指尖下，既流露「如呼吸般的弹性速度」，却又在某些片段里，将慢板化为快板，淡化了人们习以为常的戏剧张力，仿佛故意拂去经典表面的灰尘，露出一道道新鲜刻痕。面对史克里亚宾，他则更得心应手，营造出一种白日梦般迷离的氛围，备受好评。



我反而认为，这种令人一时语塞的诠释，正是普雷特涅夫刻意为之的挑战。艺术的表达岂能只得一种模样？他像一位在传统殿堂里寻宝的探险家，在既有的框架中挖掘新的意义，有时甚至纵身一跃，跳入一个连他自己也未必全然知晓的新境地。有乐评形容他的演奏「像是在现场即兴创作」，纵然使人沮丧，却依旧迷人，这正是旧时代大师才有的胆识。



这股骚动更从音乐延伸至声响。DG竟为黑胶版本重启了暌违数十年的纯类比（AAA）录音，采用真空管盘带机与双轨并行制作。此举在发烧友圈点燃了另一场战火－－究竟是类比的温暖自然树立了新标竿，还是数位的极致解析度更胜一筹？我读着资料，会心一笑，这「CD与黑胶孰优」的古老辩题再次被推到聚光灯下，不也是一记唤醒乐迷关注古典音乐的妙着吗？一切，都值得交付悠悠时光沉淀，方能参透个中况味。



林静