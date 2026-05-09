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叶澍堃 - 「皇仁旧生会中菜厅」 抵食好食中菜 | 叶Sir食经

叶Sir食经
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叶澍堃
6小時前
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生活 专栏
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　　皇仁旧生会位于铜锣湾道，跟皇仁书院同样是本地名牌，皆因其餐厅中菜出名抵食大件，餐厅只有5、6个房间，订位甚难，通常旧生也要轮候几个月才有机会订房，最近有幸应好友谦谦邀请，在那里食了顿丰盛晚饭，我们一行18人亲密地坐在房间内，晚饭由谦谦作东，订位则全靠谢Sir，席上有议员、高官、多位名医和律师，星光熠熠。（其实我母校圣保罗书院也出产很多医生、律师、高官和数目最多的立法会议员！）

　　饭前请经理拿来梁大厨的手写菜单，菜单字体龙飞凤舞，远看似抽象名画，近看则似灵符，放在家中可保家宅平安，当然要好好珍藏！主人家谦谦非常好客，为我们带来法国红白餐酒、马家茅台和苏格兰威士忌，一于不醉无归。

　　晚餐开胃前菜是皮蛋酸姜，跟着食炸得金黄色的虾多士，虾肉鲜甜，多士香脆，佐酒一流。大家最期待的是饮汤时间，皆因皇仁仔口中的「例汤」原来是鲍鱼佛跳墙，跟谦谦以Latour作Housewine同样招积，大大锅热腾腾的汤内有鲜鲍、鱼翅、原只肘子、鸡、花胶、冬菇和海参等靓料，每人分得一饭碗，食完已经半饱，金华火腿皮滑肉香，大厨建议蘸15年黑醋来食，认真讲究，火腿皮是天下美食，香滑无比，食完还想打包回家，但谦谦认为太早收皮不好，只好作罢！

　　跟着食桂花蜜饯加拿大桶蚝，由于我不是「蚝客」，香甜的桶蚝浅尝即止！海鲜菜式多款，首先食椒盐陈皮煎中虾，跟着食古法蒸大马友和凉瓜炆膏蟹，大马友油分充足，鲜甜香滑，是百食不厌的好鱼；凉瓜炆膏蟹香口惹味，凉瓜吸取了鲜甜蟹汁，是谦谦的至爱。其他菜式有柚皮生扣鹅掌豆苗，柚皮炆得腍身，未到中秋便能食到，感觉幸福，鹅掌炆得入味，一食倾心。脆皮炸子鸡也做得好，鸡味香浓，谦谦连食两件，直竖拇指。单尾是潮式炒饭，甜品是腰果露配芝麻汤圆，人人食得甜在心头。这顿18人丰富晚餐埋单万多元，每人几百元抵食到晕，在某些富豪名店单是一道佛跳墙便要万多元，皇仁旧生会果然是个揾食好地方。

叶澍堃

鲜鲍佛跳墙料靓汤甜
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跟谦谦在旧生会门外留影
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皮蛋酸姜
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香脆虾多士
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桂花蜜饯加拿大桶蚝
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每人一大碗佛跳墙
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椒盐陈皮煎中虾
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柚皮扣鹅掌
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古法蒸大马友
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凉瓜炆膏蟹
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脆皮炸子鸡
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