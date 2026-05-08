KellyChu - 探员亲述缉凶路 专家剖析犯罪心理 警队出版《香港重案解密》 | Executive日记

钟意睇真实罪案故事嘅读者注意！香港警务处今日出版《香港重案解密》，一次过收录7宗轰动全城嘅重案，仲破天荒由当年查案嘅重案组探员亲口讲返破案经过，加上警队心理专家「心理解密」，绝对系值得细阅嘅警方出版刊物。



书中7宗案件，每一宗都系当年头条新闻：九龙城拐婴案嘅阿妈报假案话BB俾人捉走，原来系自己独留婴儿致死再弃尸；湾仔豪宅双尸案嘅外籍银行高层，唔单止禁锢性虐两名女子，仲拍低成个残酷杀人过程，陪审员睇到都要掩面；仲有女保安无尸命案，系「无尸、无证人、无招认」嘅「三无命案」，靠环境证供入罪，难度极高！



书中「刑侦心声」最令人动容，有探员话处理完双尸案之后10年都记得𠮶阵尸臭味，仲改变咗饮食习惯；有人员喺堆填区挨足两星期翻8000吨垃圾，虽然最后揾唔返婴尸，但依然坚持追查到底。



据了解，警方出书嘅目的系为咗向社会传递守护法治、伸张正义嘅正面讯息，亦俾市民了解每一单案件背后探员默默付出。



《香港重案解密》今日随《头条日报》附送，仲可以喺旧油麻地警署警察礼品廊同山顶警队博物馆攞到。读者亦可以扫一扫文中QR code上警队公众网页即时睇。钟意罪案实录嘅你，万勿错过！



KellyChu

