Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 探员亲述缉凶路 专家剖析犯罪心理 警队出版《香港重案解密》 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

钟意睇真实罪案故事嘅读者注意！香港警务处今日出版《香港重案解密》，一次过收录7宗轰动全城嘅重案，仲破天荒由当年查案嘅重案组探员亲口讲返破案经过，加上警队心理专家「心理解密」，绝对系值得细阅嘅警方出版刊物。

　　书中7宗案件，每一宗都系当年头条新闻：九龙城拐婴案嘅阿妈报假案话BB俾人捉走，原来系自己独留婴儿致死再弃尸；湾仔豪宅双尸案嘅外籍银行高层，唔单止禁锢性虐两名女子，仲拍低成个残酷杀人过程，陪审员睇到都要掩面；仲有女保安无尸命案，系「无尸、无证人、无招认」嘅「三无命案」，靠环境证供入罪，难度极高！

　　书中「刑侦心声」最令人动容，有探员话处理完双尸案之后10年都记得𠮶阵尸臭味，仲改变咗饮食习惯；有人员喺堆填区挨足两星期翻8000吨垃圾，虽然最后揾唔返婴尸，但依然坚持追查到底。

　　据了解，警方出书嘅目的系为咗向社会传递守护法治、伸张正义嘅正面讯息，亦俾市民了解每一单案件背后探员默默付出。

　　《香港重案解密》今日随《头条日报》附送，仲可以喺旧油麻地警署警察礼品廊同山顶警队博物馆攞到。读者亦可以扫一扫文中QR code上警队公众网页即时睇。钟意罪案实录嘅你，万勿错过！

KellyChu
 

最Hit
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
2026-05-06 18:12 HKT
太极御用填词人因葵逝世终年60岁 兄弟悼念：喺天堂同Gary夹住band先 曾为《红色跑车》等作词
太极御用填词人因葵逝世终年60岁 兄弟悼念：喺天堂同Gary夹住band先 曾为《红色跑车》等作词
影视圈
5小時前
星岛申诉王 | 网上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反击 名牌店主：市价300万 「配货」才买到
星岛申诉王 | 网上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反击 名牌店主：市价300万 「配货」才买到
申诉热话
8小時前
公屋首派险中伏！全靠房署主任一句点醒 港女三派终获市区高层靓盘 网民：好过中两亿｜Juicy叮
公屋首派险中伏 全靠房署主任一句点醒 港女三派终获市区高层靓盘 网民：好过中两亿｜Juicy叮
时事热话
11小時前
六合彩｜头奖一注独中赢1300万 即睇50期最旺号码！
六合彩｜头奖1300万搅珠结果出炉 头二奖无人中 三奖107.2注中 每注派$4.5万
社会
12小時前
因葵离世丨因葵生前曾患情绪病 2023年指周永恒被内地妻家暴 二人因病相知相惜成创作伙伴
因葵离世丨因葵生前曾患情绪病 2023年指周永恒被内地妻家暴 二人因病相知相惜成创作伙伴
影视圈
4小時前
元朗松记烧鹅重开！30年老字号一度结业 进驻金记烧腊旧舖位 曾陷天价粉葛汤争议
元朗松记烧鹅重开！30年老字号一度结业 进驻金记烧腊旧舖位 曾陷天价粉葛汤争议
饮食
12小時前
蒙特梭利国际学校传幼童性侵案 警方立案调查 校方：暂无证据佐证
蒙特梭利国际学校传幼童性侵案 警方立案调查 校方：暂无证据佐证
教育新闻
9小時前
初级大人必学！香蕉买返屋企唔好直接食？坊间实测赶走果蝇 靠呢个「平价神物」
食用安全
16小時前
万宁一日快闪限定88折！庆祝母亲节全场劲减 指定门市与官网同步
万宁一日快闪限定88折！庆祝母亲节全场劲减 指定门市与官网同步
生活百科
10小時前
更多文章
和风、经典及西式系列采用专属改良配方。
KellyChu - 7 - Eleven三文治配方全面升级 | Executive日记
　　都市人生活忙碌，便利店轻食绝对系大家「最佳拍档」。7-Eleven自家品牌7-SELECT为旗下三大三文治系列全面升级，和风、经典及西式系列均采用专属改良配方，按系列特性分别选用日本一等小麦粉、法国酵母及新鲜酸种，创造出面包松软新高度，为你嘅忙碌日常注入一份精致动力。 　　据悉研发团队一年来合力改良，由原材料选用、发酵工艺到口感层次都全面升级，务求为顾客带嚟一份高品质、价钱亲民嘅日常轻食
1小時前
Executive日记