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邓达智 - 亚猪妈膏蟹肉饼 | 智智乐GO

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邓达智
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生活 专栏
內容

　　小时候乳名「猪猪」的女孩，妈妈被同学的妈妈们及邻居笑称「亚猪妈」。无奈身份变作单亲家庭的支柱，原名「小为」煮得一手美味好菜的妈妈，索性将「亚猪妈」转成代号及餐厅名称，从饭餐小店经营到今日有点规模；白天得到锦上路街坊，及周边工程不断的工友视之为饭堂。晚间，远近食客粉丝乘车、开车来晚饭，甚至特色菜系私房菜，渐成颇具名望的食肆。

　　小为辛苦，注重食材来源的她，除了厨房煮弄每天午市及晚市的菜肴；更需亲自开车到不同批发地收货。去年锦田邓族十年一会酬恩建醮，适逢TVB 82台，笔者出任地胆带路揾食的「美食新闻频道」采访亚猪妈的节目出街，万千香港及海外市民乘坐屯马线，到达锦上路站，循B出口前往水头村一圈的「打醮」中心，观赏获得健力士荣誉「世上最大竹扎棚架建筑物」，途中必经亚猪妈，那上下再多食肆都满足不了庞大且饿坏了肚子的群众；忙得三魂唔见咗七魄的小为，既兴奋亦诈嗲，向顾客们语似投诉：「今朝大清早未停过手，煮吃到如今，十五个钟，还未有空小过便⋯⋯」

　　小为的厨艺手势的确不同凡响，私房菜的菜式尤其脍炙人口，相约朋友前往品尝，无人不赞！同学/死党K小姐，尤其钟爱「黄皮甜酸猪手」，一晚饭后，猪手被为食鬼们吃得光光；冇问题，将黄皮猪手汁打包跟小为笑说：足够伴饭吃三餐！小为最自豪她独创的焗窰鸡，笔者喜麻辣，最爱「麻香窰鸡」，当然不少朋友选择原味；就算鸡种，她都精选清远走地鸡。相信最受欢迎，除了她家乡韶关炒米粉；膏蟹蒸肉饼，台山膏蟹，新鲜猪肉；就算她用了既宽且重大盘碟蒸好上桌，人人默然低头不语倾情咀嚼，未几吃光光，这度名菜简直「亚猪妈之光」！

　　每天辛劳十多小时，无阻小为一眼关七；同是癌症过来人，每次来吃私房菜，只要找到靓水鱼煲汤，定会备好让我「补一补」。春节之前年糕、萝卜糕……发售是其次，最重要还是赠送予友好。端午节虽然还有一段时间，用上两只完美鸭蛋黄及咸肉包扎的咸肉糭，准备就绪，让为食鬼们好好品尝佳节名物。

邓达智

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