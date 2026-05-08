冯应谦 - 首尔圣水洞：潮流与艺术的碰撞 | 花样男教授

花样男今个星期在首尔，怎可能不重点介绍现时最潮、最有话题的时尚购物胜地——圣水洞？这里位于首尔的성수역（圣水站）附近，是疫情时期逐渐兴起的购物区。和很多国际大都市一样，首尔也经历过传统制造业外移，导致旧工业大厦闲置率高。圣水洞从前正是一个没落的工业区，但疫情期间，特别是一些独立品牌，急需租金合理的新地点开业，于是短短几年间，这里就发展起来了。圣水洞的大多数店舖都由工业大厦改建而成，所以店舖设计强调工业风，格外有型。



这个购物区主要针对年轻市场，国际高档品牌还不算多，如果要买国际品牌，还是要去狎鸥亭或江南。不过圣水洞的独特之处在于，这里以潮流品牌（如 Pop Mart、Casetify）和便服为主；不少人气店舖要排长龙才入得去。韩国年轻人很爱运动风格，最时尚的当属 Adidas Seongsu 店，这里的 Adidas 运动服是韩国限定版，绝对值得一看。圣水还有几间大型综合品牌店舖（「百货店」），最大的一间叫 Musinsa。这些店有些主打便服，有些主打运动服，也有专卖饰物的，集合了众多本地设计师品牌和国际名牌，在这里可以一次过大满足。



不过，我自己最喜欢的并不是服装本身，而是圣水洞店舖内外那种「空间感」。来到这里，第一眼被吸引的不是衣服，而是店舖内外的艺术装置或者艺术科技。举几个例子：Pop Mart 门口那座巨型 Sisyphus 雕塑，Gentle Monster 眼镜店屋顶的 Bratz 公仔，或是 ADER 店里那个两米高的黑色球形发声装置。最多人打卡的，应该还是 Dior 的巨型玻璃幕墙。



周日逛了大半天，倒不是身体太累，反而是脑袋被各种艺术装置挑战和刺激着，总惦记着那些大型艺术品到底想传达甚么。或许，这也是圣水洞最迷人的地方。



冯应谦