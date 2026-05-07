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KellyChu - 提子绘本入校园 糖妹讲故事教小朋友防骗 | Executive日记

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KellyChu
7小時前
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生活 专栏
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小朋友最喜欢的「提子」又有新搞作！一直走进校园和社区、陪伴儿童学习防骗意识的提子，今年再次突破传统，联乘经典童话推出全新幼儿绘本套装《提子与您穿越童话》，将安全知识和品德教育融入生动故事，爸爸妈妈可以和子女亲子共读，学校老师亦可于课堂使用。

一套4册 童话故事学识诚实不贪心

　　整套绘本图文并茂，将防骗、安全、诚实等价值观融入3个经典童话。《小红帽与糖果屋》教小朋友在公众场所不要擅自离开家人，走失时要冷静向穿制服的人士求助；《小琳与提子公园》带出诚实不贪心的讯息，教孩子面对诱惑要坚守原则；《国王与提子大臣》鼓励孩子识破骗局，不盲目跟从他人。

　　套装还特别收录亲子互动游戏书，透过找不同、数物件等趣味游戏，扫描二维码更可播放原创儿歌，让小朋友跟着音乐跳舞，边玩边学。

走访6间幼稚园 大提子现身读书会

　　为推广这套绘本，艺人糖妹早前与小萌警合作拍片分享故事，更于本月5日至7日走访港、九、新界6间幼稚园举办读书会。糖妹与大提子人偶一同培训「防骗小侦探」，现场设有互动问答环节。参加的小朋友不但获赠绘本套装，答对问题更得到提子精美礼品。现场气氛非常热烈，小朋友争住同大提子合影，满载而归！

免费体验多渠道 继续守护小朋友成长

　　提子始终坚持走进校园、守护孩子的初心。警队已于3月30日在各大社交平台推出有奖问答游戏，首批100名参加者已免费获赠绘本套装。未赶上的市民可以留意警队社交平台之后的活动，亦可透过提子专页浏览网上揭页版，或到公共图书馆借阅实体绘本。

　　提子会继续以寓教于乐的方式，将安全意识和美好品德传递给每位小朋友，与孩子平安快乐成长！

KellyChu
 

全新幼儿绘本套装《提子与您穿越童话》一套4册。
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即扫二维码睇网上揭页版喇。
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