林静 - 动人的首饰 | 红棉树下

香港故宫文化博物馆的「琳瑯」展，从埃及公主的假发环，到卡地亚的钻石胸针，四千年的璀璨在你眼前一字排开。展厅里有一个房间索性被布置成「黄金屋」，金色壁纸、马赛克地板，人走进去，身影也镀上了光。帝王将相、贵族名媛，从冠冕到足履，无不以巨幅金饰昭示权威与身份。那些精致绝伦的点翠、珐瑯、镂空雕刻，每一件都在对你说：看看我，记住我。



看展的人很容易被这种光芒说服。珠宝从来不止是装饰，它是一套古老的语言系统。黄金代表神圣，宝石隐喻权力，特定图案寄托着爱欲、永生与复活的渴望。埃及人让甲虫形护身符陪伴木乃伊，相信它能带来日出般的重生；拜占庭的项链既是饰物，也是信仰的宣言，向神明祈求庇佑。珠宝是穿戴者与世界对话的方式，一种不必开口就能宣告「我是谁」的媒介。



一路看下来，珠光宝气，价值连城，眼睛几乎要被宠坏。然后，我遇见它。



来自马里桑海人的一件饰物，用蜂蜡与稻草扎成，色泽暗哑，造型朴拙。它被安置在灯光柔和的展柜里，周围没有金箔，没有宝石折射出来的火彩，甚至安静得有些落寞。可不知为何，在那个黄金屋里看过的一切奢华，竟比不上这一件小小的、不起眼的稻草饰物更让人驻足。



我站在它面前想了很久。桑海人用双手搓揉这些大地上最廉价的材料，蜂蜡取自蜂巢，稻草长自泥土，他们没有金矿，没有来自远方的宝石，却同样渴望在身体上留下印记，渴望被注视，渴望与某种更大的存在连结。那暗哑的饰物里，有信仰，有审美，有对「成为一个人」最根本的追求。



引人注目，从来不止有一种方式。你可以用纯金冠冕震慑四方，也可以用稻草与蜂蜡，安静地诉说另一种力量。



珠宝展看到最后，真正让人思索的，不是哪一件最贵重、最华美，而是：当你卸下所有外物，你还凭借甚么，成为一个夺目的人，甚至－－一个更好的人？那稻草饰物没有给我答案，却一直在我心里，像一盏微弱的、却始终不灭的烛火。



林静